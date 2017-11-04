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YouTube Kids yaşa göre içerik listeleyecek

Çocuklara daha uygun içerikler sunmak amacıyla yola çıkan YouTube Kids, ebeveynlerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak yaşa göre içerik listeleyen bir yapıya geçiş yaptı.
1 yıl
2,1b
1
11
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube platformunun çocuklara özgü versiyonu olan YouTube Kids, bugüne kadar sunduğu sabit içerik stratejisinden vazgeçiyor. Platform artık her yaşa uyarlanmış farklı içeriklerle donatılacak.

YouTube Kids yaş ayrımına gidiyor

YouTube’un çocuklarla birlikte büyümek olarak adlandırdığı yeni stratejide yaş gruplarına göre gösterilen içerikler değişiyor. Küçük çocuklar için daha az metin ve daha çok görsel barındıran içerikler öne çıkarken biraz daha büyük çocuklar için ise daha çok metin ve daha az görsel barındıran içerikler gösteriliyor.

Ayrıca Bkz. "Google Fast Pair özelliği tüm Android cihazlara geliyor"

YouTube Kids içerikleri çocuklarınız için açtığınız hesaplardaki yaş verisine göre içerikleri kategorize edecek. Birden fazla hesap varsa hepsine göre farklı içerikler sunulacak. Bu profiller bulut ortamında saklanacak ve farklı cihazlarda da kullanılabilecek.

Yeni stratejide ayrıca çocuklar kendisi de şifre belirleyebilecek. Elbette ana şifre ebeveynlerde olacak. YouTube Kids hali hazırda 37 ülkede erişime açık ve 70 milyon izleme sayısına ulaştı.

 

https://youtube.googleblog.com/2017/11/introducing-kid-profiles-new-parental.html Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Spiderman Elsa videolari cikmiyordur insallah
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Night_Blade 1 yıl
2 yaşında kızım var. Her türlü videoya giriyor. Çizgi film gibi yapılan bazı videoların şiddet ve korku materyalleri içeriyor. En azından bunların sınıflandırılması bile yeterli olacaktır.
2 yaşında kızım var. Her türlü videoya giriyor. Çizgi film gibi yapılan bazı videoların şiddet ve korku materyalleri içeriyor. En azından bunların sınıflandırıl...
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___Lawyer___ 1 yıl
YouTube’un bu konulara daha fazla eğilmesi gerekiyor. Çocuklar için oldukça tehlikeli bir dünya söz konusu. O yüzden filtre sisteminin iyi çalışması gerek.
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astegon 2 ay
Aslında Google büyük bir ekosistem. Youtube tarafında ciddi bir Family sistemi yapması gerek.
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the_dedektif 2 ay
kızım 2,5 yaşında TV yasak Tablet yasak Cep telefonu yasak. Evde kendini tehlikeye atmica hertürlü yaramazlık selbest :D
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kenbalx 5 ay
1yıl olmuş çıkalı yeni gördüm. Play de yok apk mirrordan bi deniyelim bakalım.
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Haringle 1 yıl
Bugün, her zamankinden çok daha fazla yeni çocuk filmi seçkisi var ve bu bültenlerin birçoğu görsel olarak sofistike, karmaşık, esprili ve yetişkinler için eğlenceli olacak kadar lirik (Wall-E, Finding Nemo ve Toy Story serisi, sadece birkaç isim). Bu nedenle, bazı çocuk filmlerini önizleyebilir veya incelemeyi okuyabiliriz. Genel olarak, film listesi yaşa göre sınıflandırılır ve çocuklar için doğru filmleri seçmek için listeyi takip eder: videoconverterfactory.com/...
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ALKaraca 1 yıl
İnşAllah subliminal mesajlar içeren çizgi filmler izletmezler çocuklara.
Google sonuçta Yahudi ve mason.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Sonunda.
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___Lawyer___ 1 yıl
YouTube’un bu konulara daha fazla eğilmesi gerekiyor. Çocuklar için oldukça tehlikeli bir dünya söz konusu. O yüzden filtre sisteminin iyi çalışması gerek.
Yanıtla +5
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Night_Blade 1 yıl
2 yaşında kızım var. Her türlü videoya giriyor. Çizgi film gibi yapılan bazı videoların şiddet ve korku materyalleri içeriyor. En azından bunların sınıflandırılması bile yeterli olacaktır.
Yanıtla +6
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keremec 1 yıl en beğenilen
Spiderman Elsa videolari cikmiyordur insallah
Yanıtla +8
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xamaximax 1 yıl
sonunda ya
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