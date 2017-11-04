YouTube Kids yaşa göre içerik listeleyecek

YouTube platformunun çocuklara özgü versiyonu olan YouTube Kids, bugüne kadar sunduğu sabit içerik stratejisinden vazgeçiyor. Platform artık her yaşa uyarlanmış farklı içeriklerle donatılacak.

YouTube Kids yaş ayrımına gidiyor

YouTube’un çocuklarla birlikte büyümek olarak adlandırdığı yeni stratejide yaş gruplarına göre gösterilen içerikler değişiyor. Küçük çocuklar için daha az metin ve daha çok görsel barındıran içerikler öne çıkarken biraz daha büyük çocuklar için ise daha çok metin ve daha az görsel barındıran içerikler gösteriliyor.

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YouTube Kids içerikleri çocuklarınız için açtığınız hesaplardaki yaş verisine göre içerikleri kategorize edecek. Birden fazla hesap varsa hepsine göre farklı içerikler sunulacak. Bu profiller bulut ortamında saklanacak ve farklı cihazlarda da kullanılabilecek.

Yeni stratejide ayrıca çocuklar kendisi de şifre belirleyebilecek. Elbette ana şifre ebeveynlerde olacak. YouTube Kids hali hazırda 37 ülkede erişime açık ve 70 milyon izleme sayısına ulaştı.