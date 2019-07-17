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YouTube Premium Türkiye’ye açıldı!

YouTube Premium bugün itibariyle ülkemizde hizmet vermeye başladı. Reklamsız YouTube, video indirme, YouTube Müzik gibi avantajları olan servis ilk üç ay ücretsiz. Detaylar haberimizde.
10 dk.
113
166
1
Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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YouTube Premium Türkiye’ye açıldı!
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Uzun zamandır yurt dışında kullanılabilir durumda olan YouTube Premium, an itibariyle ülkemiz için de hizmet vermeye başladı. YouTube Premium sayesinde reklamsız şekilde video izlemek, istediğiniz videoları indirmek gibi ek özelliklere sahip oluyorsunuz. Ayrıca YouTube tarafından hazırlanan orijinal içerikleri de izleyebileceksiniz. Tabii ki servisin en önemli ayağı Spotify rakibi YouTube Müzik oluyor.

İlk üç ay ücretsiz

YouTube uygulamasından veya web sitesinden ulaşabileceğiniz YouTube Premium’u ilk üç ay ücretsiz deneyebilirsiniz. Daha sonrasında ise farklı paket seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. YouTube Premium ve YouTube Müzik ikilisinden oluşan standart paket için aylık 16,99 TL ücret isteniyor. Sadece YouTube Müzik’e abone olmak isterseniz ödeyeceğiniz ücret 13,99 TL.

Ayrıca Bkz. "Hücreleri öldürmeden görüntüleyebilen üç boyutlu mikroskop geliştirildi"

Diğer birçok çevrimiçi serviste olduğu gibi YouTube da aile üyeliği sunuyor. 5 kişilik YouTube Premium + YouTube Müzik aboneliği 25,99 TL fiyat etiketine sahip. Aynı şekilde aile üyeliğini yalnızca YouTube Müzik için almak isterseniz 20,99 TL ödeyeceksiniz.

YouTube Premium Türkiye’ye açıldı!
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YouTube Premium’a abone olmak için mobil uygulamada videoların altında çıkan indirme butonunu veya ayarlar kısmındaki Premium bölümünü kullanabilirsiniz. Site üzerinden de Premium abonesi olma imkanınız bulunuyor. Son olarak iOS uygulamasından abone olmaya çalıştığınızda fiyatların değişiklik gösterdiğini belirtelim. Örneğin 16,99 TL’lik standart paketi, iOS uygulamasından almak istediğinizde 21,99 TL gibi bir ücret çıkıyor.


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fakirdepocu 1 dk.
Youtube music in kalitesi hakkinda bilgisi olan var mi?
Ses kalitesi olarak spotify ile rekabet edebilir mi? Ona gore spotify i iptal edip youtube musice geceyim.
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