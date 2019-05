Xbox One üretimi durdu

Tarihin en güçlü oyun konsolu Xbox One X’i piyasaya sürmek üzere olan Microsoft, bir önceki neslin de stoklarını temizlemeye başladı. Xbox One konsolunun üretiminin durdurulduğu haberleri geliyor.

Konsola elveda

Gelen bilgilere göre pek çok ülkede orijinal Xbox One konsolunun stokları tükendi. Örneğin ABD’deki Microsoft Store mağazalarında stoklar bitmiş durumda. Sadece elden geçirilmiş 500GB kapasiteli konsolun satışı mevcut. İngiltere’de de konsolun sıfır kutusunu bulmak mümkün değil.

Xbox One konsolunu almak isteyenler için halen güzel bir seçenek mevcut. Kısa süre önce piyasaya çıkan ve biraz daha iyi performans sunan Xbox One S halen satışta ve uzun bir süre de kalacak. Konsol ile birlikte Forza Horizon 3, Halo Wars 2, Gears of War 4, Battlefield 1 Special Edition ve Minecraft Limited Edition paketlerini edinmek mümkün.

Eğer gerçek 4K oyun deneyimi istiyorsanız o zaman Xbox One X konsolunu beklemeniz gerekiyor. 7 Kasım itibariyle satışa çıkacak konsolun küçük tasarım farklılıkları gösteren Scorpio Edition fiyatı 2899TL olarak açıklanmıştı. Özel versiyonun ön sipariş stokları şimdiden tükenmiş durumda ve bu kadar hızlı tükenen ilk Xbox konsolu ünvanını aldı.