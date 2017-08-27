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Xbox One üretimi durdu

Microsoft yeni ve en güçlü konsolunun herhangi bir satış sıkıntısı yaşamaması için şimdiden Xbox One stoklarını eritmeye başladı. Üretimin durduğu rapor ediliyor.
1 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One üretimi durdu

Tarihin en güçlü oyun konsolu Xbox One X’i piyasaya sürmek üzere olan Microsoft, bir önceki neslin de stoklarını temizlemeye başladı. Xbox One konsolunun üretiminin durdurulduğu haberleri geliyor.

Konsola elveda

Gelen bilgilere göre pek çok ülkede orijinal Xbox One konsolunun stokları tükendi. Örneğin ABD’deki Microsoft Store mağazalarında stoklar bitmiş durumda. Sadece elden geçirilmiş 500GB kapasiteli konsolun satışı mevcut. İngiltere’de de konsolun sıfır kutusunu bulmak mümkün değil.

Ayrıca Bkz. "Razer, Xbox One ve PC için yeni kontrolcüsünü duyurdu"

Xbox One konsolunu almak isteyenler için halen güzel bir seçenek mevcut. Kısa süre önce piyasaya çıkan ve biraz daha iyi performans sunan Xbox One S halen satışta ve uzun bir süre de kalacak. Konsol ile birlikte Forza Horizon 3, Halo Wars 2, Gears of War 4, Battlefield 1 Special Edition ve Minecraft Limited Edition paketlerini edinmek mümkün.

Eğer gerçek 4K oyun deneyimi istiyorsanız o zaman Xbox One X konsolunu beklemeniz gerekiyor. 7 Kasım itibariyle satışa çıkacak konsolun küçük tasarım farklılıkları gösteren Scorpio Edition fiyatı 2899TL olarak açıklanmıştı. Özel versiyonun ön sipariş stokları şimdiden tükenmiş durumda ve bu kadar hızlı tükenen ilk Xbox konsolu ünvanını aldı. 

 

https://www.digitaltrends.com/gaming/microsoft-ends-sales-original-xbox-one/ Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl en beğenilen
Eskiden konsollara bir güven vardı, alınca en az 5 yıl yenisi çıkmaz, rahat edilir denirdi. Bunu da bozdular ya, diyecek bir söz kalmadı.
2 Yanıt Yanıtla +38
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GreyParrot 1 yıl esmerbuyucu
Orijinalden alıntı: esmerbuyucu
VHS oynatıcılara benziyordu. Büyük ve kalındı.

Soğuta sistemi güzeldi, televizyon altında tozlanan bir kutunun ince olmasının hiç bir yararı yoktu, ince olacak diye sesini çekemem.
Orijinalden alıntı: esmerbuyucuVHS oynatıcılara benziyordu. Büyük ve kalındı.Soğuta sistemi güzeldi, televizyon altında tozlanan bir kutu...
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3 Yanıt Yanıtla +28
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pastadanadam 1 yıl GreyParrot
GreyParrot


esmerbuyucu

VHS oynatıcılara benziyordu. Büyük ve kalındı.

Soğuta sistemi güzeldi, televizyon altında tozlanan bir kutunun ince olmasının hiç bir yararı yoktu, ince olacak diye sesini çekemem.

Ne güzel konuşmuşsun be dostum. İnsanlar gereksiz gereksiz şeylere takılıyorlar. Kalınmış, büyükmüş. Koyacaksın bir yere duracak, ne yapacaksın kalın olmasını. Yerin yoksa ayrı ama bunu söyleyenlerin %90'ının yer probleminin olmadığına eminim. Birde bunu söyleyenden bir çoğuda, oyun için eşşek kadar PC topluyorlar. İnsanlar garip :D
GreyParrotesmerbuyucuVHS oynatıcılara benziyordu. Büyük ve kalındı.Soğuta sistemi güz...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Master_Evil 1 yıl
xbox one x'i 4k için değil daha iyi 1080p için bekliyorum, tvyi de değiştimek çok masraflı olur
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derepaca 1 yıl
[PM için cep telefonu onayı istedi burdan yazıyorum]

Selam,
Forumda binlerce yorum yapılıyor ve çoğu fanboy tartışmalarına dönüşüyor. Kulaktan dolma bilgilerle tartışmalar dönüyor. Benim yaptığım olaya ironik yaklaşmak. Haberi okuyorum, altına komik bir yorum yapmak istiyorum, bu sıralar bana komik gelen şey hoşaf..

Forum uçuyorsun ben paraşütle indirmeye çalışmıyorum, forum sürünüyor şuanda..

Kulaktan dolma yanlış bilgi veren yorumlar yazılacağına komik forumlar yazılması daha mantıklı.. en azından karşı taraf yanlış bilgi edinip onu başkasına aktarmaz..

Yorumlarda kimseyi rencide etmediğin sürece kısıtlama yok kurallar öyle diyordu en son. Tabi reklam vs. de yasakmış. Benim işim eğlence. Başka mesaj atan olursa yazmayacağım, bu kadar uzun yazınca şuan sıkılmaya başladım. Bayramımız kutlu olsun :)) @ozmenakif
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ozmenakif 1 yıl derepaca
Cevap için teşekkür ederim. Bir ara foruma biri dadanmıştı (nefendim rumuzlu) ve her haberin altına neredeyse aynı saçma yorumu yazıyordu. Çokça şikayet almış olacak ki hesabı kapatıldı. Daha sonra yeni hesaplar açıp sürekli aynı yorumları atmaya devam etti. En sonunda banlanmaktan sıkıldı ve bıraktı sanırım. Daha sonra başka biri dadandı. Bu da alt alta yüzlerce gif koyup atmaya başladı yorum olarak. Sayfayı aşağı kaydırınca cihaz donmaya başlıyordu. Her haberin altına da böyle yapınca illallah ettik resmen. Bir süre devam etti ve sonunda bundan da kurtulduk. Acaba sizin de amaç böyle birşey mi diye merak etmiştim. Şimdi aydınlandım. İyi forumlar, iyi bayramlar
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hacı.basat 1 yıl
Bunun tek bir anlamı var, Xbox One X'in fiyatını düşürmeden önce satıştaki eski modellerin stokları eritiliyor, yani indirim kapıda.
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hector_1990 1 yıl
xbox one 2013 kasa tasarım kısaca berbat ama kullanışlı
xbox ile ps4 arasındaki en güzel fark servisler bu ay fifa 17 ve battlefield 1 ea access ile ücretsiz oynayabiliyoruz tabi daha önce titanfall 2 gelmişti xlive ile gelen oyunlar ayrı şimdi forza motors.... 5 eylül oyunlarında verilicek iyi bir araba yarışı oyunu ücretsiz oluşu güzel
yani benim için tasarım ikinci planda çünkü üç gün sonra dikkat bile etmiyoruz ama makinada oyun tükettiğimiz için uygun fiyatlar ile onları oynamak benim için daha makul
not bende xbox one s var odun kasa değil ps4 ile takas aldım çok memnunum
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Sharparrow 1 yıl
oha! hala üretiliyor muydu?
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speed001 1 yıl
Adamlar 199 dolara konsol aliyor tabi stoklar tükenir.
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Adventure. 1 yıl
Xbox One'ların üretiminin durması iyi olmuş zaten yeni alanlar hep One S alıyor. Tuğla gibi adaptörü ve büyük kasasıyla bu saatten sonra üretilmesine devam edilmesinin anlamı yok tabi cihaz taş gibi sağlamdı orası ayrı.
One S ve One X ile yola devam edilecek.
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michael01 1 yıl
Scorpio Edition fiyatı 2899TL olarak açıklanmıştı.
Fiyat siteden kaldırılmıştı en son bir gelişme mi oldu?
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alemburda34 1 yıl
Ps3 ve xbox 360 dan sonra konsollar hizli yenilendiginden en mantikli secim 2. El oluyor. Hic olmazsa aradaki fark daglar olmuyor.
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Denizbaran97 1 yıl
Nintendo bile xboxtan fazla satış yapmıştı
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