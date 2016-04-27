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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube mobil platforma 6 saniyelik izlenmesi zorunlu reklam getiriyor

YouTube, mobil cihazlara yönelik Bumper olarak adlandırılan yeni reklam modelini duyurdu. Mayıs ayından itibaren mobil platformda geçerli olacak 6 saniyelik reklamlar kesinlikle atlanamayacak...
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Mobil cihazınızda YouTube videolarını izlemeyi seviyorsanız sizin için kötü bir haberimiz var. YouTube bugün bazı videoların atlanması veya geçilmesi mümkün olmayan 6 saniyelik 'Bumper reklam" içereceğini duyurdu.
Aslına bakılırsa bu uygulama, videolardaki reklamları atlamamıza izin verilmeden önce beklemek zorunda kaldığımız beş saniyelik süreden sadece bir saniye daha uzun olacak. Ancak yine de videoya başlamdan önce "zorunlu" reklam izlemek can sıkıcı olabilir. Aşağıda yer alan videoda, Atlantic Records'un Rudimental isimli müzik grubunun ikinci albümünü tanıtmak için hazırlamış olduğu "Bumper" reklam modelinin bir örneğini görebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi"
Araştırmalara göre 18-49 yaş aralığının yüzde 50'si video izlemek için ilk seçenek olarak mobil platformu tercih ediyorlar. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında YouTube'un aldığı kararda kendi açısından haklı olduğu söylenebilir. Öte yandan yeni Bumper reklamlarının diğer reklam türlerinin yerine geçmeyeceği sadece bir başka seçenek olarak eklendiği belirtiliyor. YouTube reklam birimi yöneticisi Zach Lupei, her zaman için reklam seçeneklerini genişletmeye devam edeceklerini de söylüyor.

http://adwords.blogspot.com.tr/2016/04/bumper-ads-drive-incremental-reach-and-frequency.html Yorum Yaz
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Gray Code 3 yıl en beğenilen
Mayıs ayından itibaren mobil platformda geçerli olacak 6 saniyelik reklamlar kesinlikle atlanamayacak...


Keep calm and root your android
Mayıs ayından itibaren mobil platformda geçerli olacak 6 saniyelik reklamlar kesinlikle atlanamayacak...Keep calm and root your andro...
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Yanıtla +26
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vamp 3 yıl
Bedavacı olmaya gerek yok. Youtube bugün bircok sanatçıyı veya kendi iceriklerini sunan insanları ahmetin mehmetin zulmunden kurtararak gelir kaynagi kapisi olmustur. Geliride kazancak tek yerde reklamlardir. Eger icerik saglayicalara bu ucretler odenmezse kisiler platformu terk eder. Bedava kaliteli icerige ulasmak isteyende hicbir zahmet vermeden tikladigi gibi yuklenen, bekleme yapmayan videolari gormek istiyorsa 6 saniye beklemelidir. Sıkıntı yapmaya gerek yok.
Bedavacı olmaya gerek yok. Youtube bugün bircok sanatçıyı veya kendi iceriklerini sunan insanları ahmetin mehmetin zulmunden kurtararak gelir kaynagi kapisi olm...
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yoksulseytan22 3 yıl
Ben hep Uc Browser la girdiğimden beni etkilemeyecek bi olay
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RawShed 3 yıl
Normal bir şey bence
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DH Misafiri 3 yıl
İşte şimdi kafasına sıktı yutup
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DH Misafiri 3 yıl
TubeMate ile reklam olmadan sorunsuz izleyebilirsiniz. Youtube videolarını indirebilir (4k olanlar dahil) android telefonlarda arka plan oynatmasının tadını çıkarabilirsiniz :)
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Jeopol 3 yıl
youtube appta bugune kadar hic reklam gormemistim. sanirim tarayici uzerinden girecekler etkilenir.
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serkan78689 3 yıl
Keşke tüm siteler bu adblocku engellenmenin bi yolunu bulsa küfür yemeden söyleyeyim sitem felan yok internetten 1 kurus dahi kazanmiyorum ama girdigi her sitede adblock kullanan adam tipik beleşci ortadogu zihniyet kafali adamdir nokta. 6 sn yahu sabret hem sen videoyu izleyip kazan hemde yayınveren kazansın bu dünyada hiçbirşey bedava değil.
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edirneli86 3 yıl serkan78689
serkan78689

Keşke tüm siteler bu ****u engellenmenin bi yolunu bulsa küfür yemeden söyleyeyim sitem felan yok internetten 1 kurus dahi kazanmiyorum ama girdigi her sitede **** kullanan adam tipik beleşci ortadogu zihniyet kafali adamdir nokta. 6 sn yahu sabret hem sen videoyu izleyip kazan hemde yayınveren kazansın bu dünyada hiçbirşey bedava değil.

Boş konuşma internet özgürlüktür reklam meklam ne ya. Dh reklam departmanı sizi salıyor buraya propaganda olsun.
reklam engelleme uygulaması engelleyen sitelerin engeli de script ile kalkıyor .internet engel tanımaz.
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Haftanın Hitleri Adolf.. 3 yıl
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Kefelon 3 yıl
YouTube'un bana verdiği hizmet karşılığında 6 saniyelik reklama hayatta bir şey demem. Yabancıyı geçtim Türk kanalları arasında bile o kadar kalitelileri var ki insan cidden keyif alıyor (Barış Özcan, Başka Bir Şey v.b. kanallar mesela)
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Master_Evil 3 yıl
vay be youtube'da reklam varmış, haberim yoktu
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umut_baris 3 yıl
Kendi ayağına sıkar. Yoksa Gün Oksay Google'da mı çalışmaya başladı?

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BekirTemel 3 yıl
rakipsizlik böyle birşey işte.
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ltrg 3 yıl
OG youtube a devam hem indirme de yapiyor
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uygulama haber, mobil ve
8 etiket daha youtube reklam 6 saniye atlanamayan model Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Seven
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