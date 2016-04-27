YouTube mobil platforma 6 saniyelik izlenmesi zorunlu reklam getiriyor

Mobil cihazınızda YouTube videolarını izlemeyi seviyorsanız sizin için kötü bir haberimiz var. YouTube bugün bazı videoların atlanması veya geçilmesi mümkün olmayan 6 saniyelik 'Bumper reklam" içereceğini duyurdu.

Aslına bakılırsa bu uygulama, videolardaki reklamları atlamamıza izin verilmeden önce beklemek zorunda kaldığımız beş saniyelik süreden sadece bir saniye daha uzun olacak. Ancak yine de videoya başlamdan önce "zorunlu" reklam izlemek can sıkıcı olabilir. Aşağıda yer alan videoda, Atlantic Records'un Rudimental isimli müzik grubunun ikinci albümünü tanıtmak için hazırlamış olduğu "Bumper" reklam modelinin bir örneğini görebilirsiniz.

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Araştırmalara göre 18-49 yaş aralığının yüzde 50'si video izlemek için ilk seçenek olarak mobil platformu tercih ediyorlar. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında YouTube'un aldığı kararda kendi açısından haklı olduğu söylenebilir. Öte yandan yeni Bumper reklamlarının diğer reklam türlerinin yerine geçmeyeceği sadece bir başka seçenek olarak eklendiği belirtiliyor. YouTube reklam birimi yöneticisi Zach Lupei, her zaman için reklam seçeneklerini genişletmeye devam edeceklerini de söylüyor.

http://adwords.blogspot.com.tr/2016/04/bumper-ads-drive-incremental-reach-and-frequency.html