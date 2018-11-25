Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı

Deadpool filmlerinin senaristleri olan Rhett Reese ve Paul Wernick ikilisinin yapımcılığını üstlendiği yeni YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı.
5 ay
6,4b
1
3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden YouTube, dikkat çekici yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ocak ayında başlayacak yeni dizisi Wayne için tanıtım çalışmalarına hız veren YouTube, yeni orijinal dizisi için ilk fragmanı yayımladı.
Shawn Simmons (Man Up)'ın senaryosunu kaleme aldığı Wayne; 16 yaşındaki Wayne'in tuhaf ve şiddet dolu hikayesini anlatan bir anti-kahraman hikayesi. Ölüm döşeğinde olan babasının arabasını çalan suçluları bulmak için Boston'dan Florida'ya uzanan bir yolculuğa çıkan Wayne'in yolu, asi bir genç olan Del ve 16 yaşında bir çocuğu dövmekten çekinmeyecek suçlular ile kesişecek. 
Yayımlanan bu ilk fragmanında kara komedi ve aksiyon türlerini başarıyla harmanlayan Wayne, The End of the F***ing World ile John Wick'in karışımı gibi görünüyor. Deadpool filmlerinin senaristleri olan Rhett Reese ve Paul Wernick ikilisi de Wayne'in yazar kadrosunda yer alıyor.
YouTube orijinal içerik alanına 12 Deadly Days ve Broke gibi düşük bütçeli yapımlar ile girmiş olsa da son dönemde bu alanda vites arttırdı ve daha kayda değer diziler yayımlamaya başladı. Son dönemde yayımlanan Cobra Kai, Impulse ve Origin gibi YouTube orijinal dizileri hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.
Bir diğer dikkat çekici YouTube dizisi olacak gibi görünen Wayne, 2019'un ocak ayında YouTube Premium üzerinden yayımlanacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 ay
Sağlam diziye benziyor. Mısırı hazırladım bekliyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psyche of Batman 5 ay
Not good not bad.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 5 ay
Beğendim, fena durmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Amazon Türkiye'de En İyi Pazartesi indirimleri başladı 5 ay Kripto para temalı saatler geliyor 5 ay Cherry’den hızlı yazanlara üst seviye mekanik klavye 5 ay Kokuyu aldığınız sanal gerçeklik kaskları geliyor 5 ay Madencilik furyası sona erdi, Gigabyte zarara girdi 5 ay Leica yeni kompakt fotoğraf makinesi D-Lux 7’yi duyurdu 5 ay Güvenlik güçlerine zırhlı takviyesi: Kirpi 2 5 ay Microsoft Edge'in Android uygulamasına güncelleme ile pek çok kullanışlı özellik eklendi 5 ay Rus Uzay Ajansı başkanı: "Amerikalılar Ay'a gitti mi gitmedi mi kontrol edeceğiz" 5 ay LG’den 16 arka kameralı telefon patenti 5 ay Örümcek ipinin çelikten sağlam olmasının nedeni araştırıldı 5 ay Honor 8X için Android Pie güncellemesi yayınlanmaya başlıyor 5 ay Robotlara dokunma hissi veren elektronik eldiven geliştirildi 5 ay Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme" 5 ay Bilim insanları Antartika’da, atmosferimizi temizleyen "deterjanın" peşinde 5 ay İsveç 2025 yılında nakit parayı kaldırmayı planlıyor 5 ay Robot resimden daha başarılı sonuçlar veren "moleküler resim" metodu ülkemizde de kullanılmaya başlanıyor 5 ay Microsoft, piyasa değeri olarak Apple'ı geçti 5 ay Samsung, 2019'da en az beş amiral gemisi telefon çıkaracak 5 ay Dokuların iyileşmesine yardımcı hidrojel geliştirildi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı Sonraki Moto G7, Moto G7 Plus ve Moto Z4'ün teknik özellikleri sızdırıldı 5 ay Samsung'un katlanabilir cihazının fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir 5 ay Çin’den yeni bir fiyat performans telefonu daha: Coolpad m3 5 ay Birleşik Krallık, 2021 yılında otonom otobüs ve taksi hizmeti sunacak 5 ay Realme U1’in tüm özellikleri lansman öncesi ortaya çıktı 5 ay Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor 5 ay Xiaomi’den yeni bir AirPods rakibi daha: Mi True Wireless Earphones 5 ay Resimlerdeki renk sapmasını azaltacak yeni bir yöntem bulundu 5 ay Felçli hastalar "düşünce gücüyle" tablet kullanabilecek 5 ay Kripto para dünyası dibe vurmak üzere 5 ay Roket kalkışının uzaydan çekilmiş inanılmaz görüntüleri (VİDEO) 5 ay Rekabet Kurumu’ndan Sony Eurasia'ya 2.3 milyon lira ceza! 5 ay Viber'a 1 milyar kişilik grup sohbeti geldi 5 ay Rockstar Games, 'Agent' markasının kullanım haklarını bıraktı 5 ay Huawei, Honor Play üzerinde Google’ın Fuchsia isimli yeni işletim sistemini test ediyor 5 ay LG'den yeni akıllı hoparlör 5 ay BMW tutkunlarını heyecanlandıracak 2.3 milyon dolarlık koleksiyon 5 ay 3 arka kameralı gizemli bir Lenovo cihazı TENAA’da ortaya çıktı 5 ay Samsung kar beyazı Galaxy Note 9 modelini tanıttı 5 ay Apple'ın aldığı bir patent yeni iPhone'ların farklı renklerde geleceğini gösteriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim