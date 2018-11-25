YouTube orijinal dizisi Wayne'in ilk fragmanı yayımlandı

Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden YouTube, dikkat çekici yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Ocak ayında başlayacak yeni dizisi Wayne için tanıtım çalışmalarına hız veren YouTube, yeni orijinal dizisi için ilk fragmanı yayımladı.

Shawn Simmons (Man Up)'ın senaryosunu kaleme aldığı Wayne; 16 yaşındaki Wayne'in tuhaf ve şiddet dolu hikayesini anlatan bir anti-kahraman hikayesi. Ölüm döşeğinde olan babasının arabasını çalan suçluları bulmak için Boston'dan Florida'ya uzanan bir yolculuğa çıkan Wayne'in yolu, asi bir genç olan Del ve 16 yaşında bir çocuğu dövmekten çekinmeyecek suçlular ile kesişecek.

Yayımlanan bu ilk fragmanında kara komedi ve aksiyon türlerini başarıyla harmanlayan Wayne, The End of the F***ing World ile John Wick'in karışımı gibi görünüyor. Deadpool filmlerinin senaristleri olan Rhett Reese ve Paul Wernick ikilisi de Wayne'in yazar kadrosunda yer alıyor.

YouTube orijinal içerik alanına 12 Deadly Days ve Broke gibi düşük bütçeli yapımlar ile girmiş olsa da son dönemde bu alanda vites arttırdı ve daha kayda değer diziler yayımlamaya başladı. Son dönemde yayımlanan Cobra Kai, Impulse ve Origin gibi YouTube orijinal dizileri hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı.

Bir diğer dikkat çekici YouTube dizisi olacak gibi görünen Wayne, 2019'un ocak ayında YouTube Premium üzerinden yayımlanacak.