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YouTube'un mobil uygulamalarına "otomatik oynatma" özelliği geliyor

YouTube şimdiye kadar sadece ücretli abonelerine sunduğu otomatik oynatma özelliğini tüm mobil uygulamalarına getiriyor. Artık uygulamanın Ana Sayfa sekmesindeki videolar otomatik oynamaya başlayacak.
5 ay
3,2b
1
8
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube, mobil uygulamalarında yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Yakında kullanıcılar uygulamanın Ana Sayfa sekmesine göz attıklarında listelenen videolar otomatik olarak oynatılacak. Söz konusu özellik son altı aydır YouTube Premium abonelerine özeldi ancak şimdi hem iOS hem de Android uygulamalarını kullanan herkes faydalanabilecek.
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Otomatik oynatma özelliği kullanıcılara videonun içeriğiyle ilgili fikir edinme şansı sunarken aynı zamanda YouTube'un görüntüleme sayısını da artıracak. Bununla birlikte içerik oluşturucuların, videolarının Google'ın algoritması sayesinde Ana Sayfa sekmesinde yer alması durumunda para kazanma şanslarını da yükseltecek.
YouTube'un mobil uygulamalarına
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Videolar sessiz ve altyazılı oynatılacak

Facebook’un otomatik oynatma özelliğinin aksine YouTube'daki videolar sessiz şekilde oynatılacak ve videonun neyle ilgili olduğu konusunda kullanıcıya fikir vermesi bakımından altyazılar gösterilecek.
Yeni özelliğin birkaç gün içinde kullanıma sunulacağı söyleniyor. Ayrıca varsayılan olarak açık şekilde geleceğini de belirtelim. İnternet paketinin boşa gitmemesi istemeyen kullanıcılar ise uygulamanın Ayarlar menüsündeki "Otomatik oynatma" bölümünden bu özelliği devre dışı bırakabilecekler.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/5D-5iO1hyNI Yorum Yaz
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Tabi ki devre dışı bırakacağım.
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DH Misafiri 5 ay
Çok mu önemli bir şeydi sanki
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OverClocK1ng 5 ay
Valla Youtube uygulamasından Youtube Vanced a geçtim. Müthiş!
Reklam : YOK.
Müzik dinlemek istersem açıyorum. Ekranı kapatsam bile dinliyorum.
Video izlerken face de gezinebiliyorum, Whatsapp kullanıyorum, her bir şeyi yapıyorum.
Videolar istediğim çözünürlükte açılıyor. İnternete göre hızı düşürmüyor.
Daha ne isteyeyim...
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Cute Hentai 5 ay
AutoReplay gelmeli.
İlla modlu yazılıma zorluyorlar.
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AirSupport 5 ay
Gelsin gelsin zaten kotasız mobil internet kullanıyorduk bi bu eksikti.
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Mr.Data 5 ay
Bende paketi nasıl bitiririm diye düşünüyordum

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Mr.Data 5 ay
Bende paketi nasıl bitiririm diye düşünüyordum
Google
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CaSsErDoDo 5 ay
Geliyor değil geldi.
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Tabi ki devre dışı bırakacağım.
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