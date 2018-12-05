YouTube'un mobil uygulamalarına "otomatik oynatma" özelliği geliyor

YouTube, mobil uygulamalarında yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Yakında kullanıcılar uygulamanın Ana Sayfa sekmesine göz attıklarında listelenen videolar otomatik olarak oynatılacak. Söz konusu özellik son altı aydır YouTube Premium abonelerine özeldi ancak şimdi hem iOS hem de Android uygulamalarını kullanan herkes faydalanabilecek.

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Otomatik oynatma özelliği kullanıcılara videonun içeriğiyle ilgili fikir edinme şansı sunarken aynı zamanda YouTube'un görüntüleme sayısını da artıracak. Bununla birlikte içerik oluşturucuların, videolarının Google'ın algoritması sayesinde Ana Sayfa sekmesinde yer alması durumunda para kazanma şanslarını da yükseltecek.

Videolar sessiz ve altyazılı oynatılacak

Facebook’un otomatik oynatma özelliğinin aksine YouTube'daki videolar sessiz şekilde oynatılacak ve videonun neyle ilgili olduğu konusunda kullanıcıya fikir vermesi bakımından altyazılar gösterilecek.

Yeni özelliğin birkaç gün içinde kullanıma sunulacağı söyleniyor. Ayrıca varsayılan olarak açık şekilde geleceğini de belirtelim. İnternet paketinin boşa gitmemesi istemeyen kullanıcılar ise uygulamanın Ayarlar menüsündeki "Otomatik oynatma" bölümünden bu özelliği devre dışı bırakabilecekler.

https://productforums.google.com/forum/#!topic/youtube/5D-5iO1hyNI