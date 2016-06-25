YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor

Uzun yıllardır kullanıcılara canlı yayın imkanı sunan ve bu alanda öncü platformlardan birisi olan YouTube, mobil tarafta ise varlık gösteremiyordu. Mobil canlı yayın sektörünün giderek büyümesi, firmayı hamle yapmaya itti.

Firmadan yapılan duyuruda, mobil uygulamaların artık yerleşik olarak canlı yayın hizmetini destekleyeceği açıklandı. Hali hazırda mobil uygulamalar üzerinden de canlı yayınlar izlenebiliyor ancak yayın başlatılamıyordu. Yeni güncelleme sonrasında kırmızı büyük bir tuş ile kullanıcılar kolayca canlı yayın yapabilecek.

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Diğer kullanıcılar tarafından platform içerisinde arama yapılarak bulunabilecek canlı yayınlar istendiği takdirde kişiye özel olacak. Böylece uygulama genelinde arama sonuçlarında saklanabilecek ve sadece oluşturulan linke tıklayan kullanıcılar yayını izleyebilecek.

Canlı yayın güncellemesinin ne zaman mobil uygulamalara geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Periscope ve Facebook Live gibi oyuncuların ciddi yatırımlar yaptığı sektöre, YouTube’nin de girmesi uzun sürmeyecektir.

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