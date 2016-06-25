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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube uygulamalarında canlı yayın dönemi başlıyor

Hali hazırda mobil uygulamalar üzerinden de canlı yayınlar izlenebiliyor ancak yayın başlatılamıyordu. Yeni güncelleme sonrasında kullanıcılar kolayca canlı yayın yapabilecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun yıllardır kullanıcılara canlı yayın imkanı sunan ve bu alanda öncü platformlardan birisi olan YouTube, mobil tarafta ise varlık gösteremiyordu. Mobil canlı yayın sektörünün giderek büyümesi, firmayı hamle yapmaya itti.

Firmadan yapılan duyuruda, mobil uygulamaların artık yerleşik olarak canlı yayın hizmetini destekleyeceği açıklandı. Hali hazırda mobil uygulamalar üzerinden de canlı yayınlar izlenebiliyor ancak yayın başlatılamıyordu. Yeni güncelleme sonrasında kırmızı büyük bir tuş ile kullanıcılar kolayca canlı yayın yapabilecek.

Ayrıca Bkz. "Sosyal ağlarda, terörist saldırıları önceden tahmin etmek mümkün mü?"

Diğer kullanıcılar tarafından platform içerisinde arama yapılarak bulunabilecek canlı yayınlar istendiği takdirde kişiye özel olacak. Böylece uygulama genelinde arama sonuçlarında saklanabilecek ve sadece oluşturulan linke tıklayan kullanıcılar yayını izleyebilecek.

Canlı yayın güncellemesinin ne zaman mobil uygulamalara geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Periscope ve Facebook Live gibi oyuncuların ciddi yatırımlar yaptığı sektöre, YouTube’nin de girmesi uzun sürmeyecektir.

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alemburda34 2 yıl
Bizim ulkede ticareti donuyor asil Ozel sektor orada bence sıkı bir denetim olmali dogru durust kullanan cok az
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Pi 2 yıl
Daha cok motor gorecegiz desenize. Motor dediysem soyle


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kadirirdem 2 yıl
her uygulama da var nerdeyse suyunu çıkardılar...
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SC0RPI0N 2 yıl
Çok geç kaldi
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ahmetsaid_ak 2 yıl
Young Turks kapat kapat
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römercan 2 yıl
Dijital insan ansiklopedisine birkaç sayfa daha ekleniyor. İnsanlar kategorilere ayrılıyor ve buna göre boş şeylere yönlendiriliyor.
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fatihcanery 2 yıl
.oku çıktı artık,mahremiyet diye birsey yok .çoğu insan için kendisi yok artık başkaları var,başkalarını memnun etmek var onların gözünde büyümek takdir edilmek var.varda var..
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