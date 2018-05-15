YouTube uygulamasına "gizli mod" seçeneği geliyor

Günümüzde neredeyse tüm internet tarayıcıları arkanızda hiç iz bırakmadan sörf deneyimi yaşayabilmeniz için "gizli mod" seçeneği sunuyor. Örneğin Google Chrome'da gizli moda geçtiğinizde tarama geçmişiniz kaydedilmediği için hangi siteleri ziyaret ettiğiniz başkaları tarafından görülemez. Google'ın gizli mod seçeneğini YouTube'u kapsayacak şekilde genişleteceği ortaya çıktı.

Android Police'in raporuna göre bazı kullanıcılar bu seçeneği görmeye başlamış durumdalar. Arama devinin YouTube için gizli mod seçeneğini test etmeye başladığı bildiriliyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere gizli moddan çıktıktan sonra izlediğiniz veya aradığınız videolar gibi tüm etkinlikleriniz siliniyor. Aslına bakılırsa YouTube'un zaten benzer bir seçeneği var.

Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor

Kullanıcılar hali hazırda uygulamanın Ayarlar > Geçmiş ve gizlilik menüsüne giderek izleme ve arama geçmişini duraklatma şansına sahipler. Bu yöntem de hemen hemen aynı işe yarıyor. Muhtemelen Google kullanıcıların sürekli olarak bu ayarları yapıp daha sonra eski haline döndürmekle uğraşmadan kolayca gizli moda geçiş yapmalarını sağlamak istiyor. Şimdilik test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağını ise bilmiyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/05/15/youtube-testing-incognito-mode-android-app/