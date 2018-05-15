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YouTube uygulamasına "gizli mod" seçeneği geliyor

Arama devi Google, Chorme tarayıcısında sunduğu gizli mod seçeneğini YouTube uygulamasına da getirmeye hazırlanıyor. İzleme ve arama geçmişini ortadan kaldıran gizli mod seçeneği test sürecinde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Günümüzde neredeyse tüm internet tarayıcıları arkanızda hiç iz bırakmadan sörf deneyimi yaşayabilmeniz için "gizli mod" seçeneği sunuyor. Örneğin Google Chrome'da gizli moda geçtiğinizde tarama geçmişiniz kaydedilmediği için hangi siteleri ziyaret ettiğiniz başkaları tarafından görülemez. Google'ın gizli mod seçeneğini YouTube'u kapsayacak şekilde genişleteceği ortaya çıktı.
Android Police'in raporuna göre bazı kullanıcılar bu seçeneği görmeye başlamış durumdalar. Arama devinin YouTube için gizli mod seçeneğini test etmeye başladığı bildiriliyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere gizli moddan çıktıktan sonra izlediğiniz veya aradığınız videolar gibi tüm etkinlikleriniz siliniyor. Aslına bakılırsa YouTube'un zaten benzer bir seçeneği var.

Ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı bilinmiyor

Kullanıcılar hali hazırda uygulamanın Ayarlar > Geçmiş ve gizlilik menüsüne giderek izleme ve arama geçmişini duraklatma şansına sahipler. Bu yöntem de hemen hemen aynı işe yarıyor. Muhtemelen Google kullanıcıların sürekli olarak bu ayarları yapıp daha sonra eski haline döndürmekle uğraşmadan kolayca gizli moda geçiş yapmalarını sağlamak istiyor. Şimdilik test aşamasında olan yeni özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağını ise bilmiyoruz.

https://www.androidpolice.com/2018/05/15/youtube-testing-incognito-mode-android-app/ Yorum Yaz
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Mogolo 1 yıl en beğenilen
youtube de gizli mod gereksiz sex porno içerikli yayinlar zaten yok neyi gizliyimki
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alemburda34 1 yıl
Aslında güzel birşey arkadaşım rus şimdi o birşeyler dinlemek istediğinde telefonu sonradan aldığımda rusça şarkılar çıkıyor bazen normale dönmek zaman alıyor.
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Requizm 1 yıl
Bence güzel olmuş. Mesela aklıma nadir gelse de "jahrein ebenin dedesini izliyor" videosu görürsem ve kötü bir içerik olduğunu bildiğim halde izlersem gizli modda izlerim. Çünkü, biliyorum ki bir tane o tarz video izlersem kanser gibi yayılarak tüm önerilerilen videolarım değişmiş olacak. Veya oldu da enes batur'un trendlere çıkmış videosunu göz atarsam gizli modda izlerim.
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thanatos13 1 yıl
eğer bir gün enes batur ve onun türevi tipleri izlemek zorunda kalırsam gizli modda izlerim güzel bir düşünce olmuş..
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Mogolo 1 yıl en beğenilen
youtube de gizli mod gereksiz sex porno içerikli yayinlar zaten yok neyi gizliyimki
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alemburda34 1 yıl
Aslında güzel birşey arkadaşım rus şimdi o birşeyler dinlemek istediğinde telefonu sonradan aldığımda rusça şarkılar çıkıyor bazen normale dönmek zaman alıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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intel7mix 1 yıl alemburda34
Merak etme gizli modda aşağı yukarı aynı olur sadece daha az çıkar ama yinede çıkar mi çıkar
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