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YouTube'dan 2015'in en iyi reklamları

Şirketlerin ürünlerini tanıtmak, medya kanallarının ise hayatını devam ettirmek için mecbur olduğu içeriklerden reklamlar, 2015 yılında da oldukça ilginç versiyonlarda karşıma çıktı.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube'dan 2015'in en iyi reklamları

Doğru tasarlandıkları zaman bir anda tüm dünyanın konuştuğu "viral" içerikler haline gelen reklamlar, özellikle en büyük video servisi YouTube içerisinde kendisine yüksek oranda yer buluyor. 2016'ya girmemize çok az kaldığı şu günlerde The Webby Awards ile ortaklığa giden Google'ın popüler servisi, bu doğrultuda 2015'in en ikonik 25 reklamını gözler önüne seriyor.
YouTube ile The Webby Awards'ın belirlediği bu 25 ikonik reklam arasında teknoloji tarafı için detaylarına burada yer verdiğimiz Microsoft HoloLens ile detaylarına burada değindiğimiz Lexus Hoverboard gibi ürünler dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı tüketici ürünlerinden, bağış çalışmalarına ya da Google'ın Android için hazırladığı reklama kadar birçok içerik listede kendisine yer bulurken, reklamlar genel olarak eğleceyi, hüznü, motivasyonu, inovasyonu, sevgiyi ve hepsinden önemlisi umutlu olmayı yansıtıyor. 
Seçilen reklamlara oy kullanılarak katkı da sağlanabiliyor. 8 Aralık tarihine kadar devam edecek olan oylamaya buradan katılabilir ve her gün 1 kez olmak üzere oy kullanabilirsiniz. 9 Aralık tarihinde kazananın açıklanacağı örneklerin bazılarını aşağıda izleyebilir, diğer tüm 25 videoya ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://youtubeadsoftheyear.com/# Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
those animals
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Patren 3 yıl
baykuşlu olan güzelmiş
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Hobar 3 yıl
O motosiklet durursa batar gibi.
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