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YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı

Sosyal medya fenomenleri bir bir beyazperdeye adım atıyor. YouTube kanalı olan OHA Diyorum'un aynı isimle çıkacak olan sinema filmi 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.
1 yıl
5,8b
1
61
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı
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Bundan beş altı yıl kadar önce şarkıcıların sinema sektörüne girmesi tartışılırken günümüzde sosyal medya fenomenleri beyazperdeye adım atıyor. İlk olarak farklı rollere bürünerek oyunculuğunu sergileyen fenomenler son zamanlarda kendi karakterlerini olduğu gibi sinemaya aktarıyor. OHA Diyorum YouTube kanalının filmi de bunlardan birisi olacak.

Vine ile başlayan furya sonrası 2015 yılında Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu kendi yazdığı Ali Kundilli filmi vizyona girmiş, büyük ilgi görünce serinin ikinci filmi çekilmişti. Aynı yıl içerisinde Doğa Konakoğlu, Mustafa Ak ve Oğuzhan Uğur’un yer aldığı Pişt filmi vizyona girmişti. Sosyal medyadan tanıdığımız isimler zaman zaman sinema ve dizilerde küçük roller almıştı.

YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı
Yakın zamanda en çok ses getiren ise yine bir internet fenomeni olan Halil Söyletmez’in çektiği Cumali Ceber filmiydi. Söyletmez'in internet üzerinden skeçlerinde canlandırdığı Cumali Ceber karakterinin uzun metrajlı hikayesini anlatan film 4 Ağustos 2017 tarihinde vizyona girmişti. Film bugüne kadar toplam 460 bin seyirci ve 5 milyon TL gişe hasılatı elde etti. Cumali Ceber filmini merak edip sevenler kadar filmden nefret duyan çok daha geniş bir kitle oluşmuştu. Cumali Ceber filminin IMDB puanı 10 üzerinden 1.3 değerinde.

Pastadan pay almak isteyenlerden sonuncusu ise OHA Diyorum’un yine aynı isimle çıkacak olan filmi oldu. Fragmanı yayınlanan film, YouTube kanalındaki ekibin hırsız kovalama macerasını ele alıyor. OHA Diyorum filmi 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.


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obili 1 yıl en beğenilen
Bu ve benzeri kanalların milyonlarla abonesi var. Mantar gibi biterken , aboneleri de eksik olmuyor. İçerik filan yok. Hadi çocuklar takılıyor diyelim . Hala çizgi film izleyip zevk alan biri olarak , çocuk gözüyle bakıyorum ama yine bir içerik yok. Yeni nesil , ellerinde telefon bu boş beleşlerle vakit geçirerek tamtakır yetişiyor maalesef. Film olayına hiç girmiyorum zaten.
Bu ve benzeri kanalların milyonlarla abonesi var. Mantar gibi biterken , aboneleri de eksik olmuyor. İçerik filan yok. Hadi çocuklar takılıyor diyelim . Hala ...
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1 Yanıt Yanıtla +60
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
sinema iyice çöplüğe döndü
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The SATANİST 1 yıl
bunu izleyenin zeka seviyesi düşer açık ve net
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Turin Turambar. 1 yıl
10.sınıf amerikan filmlerini izleyen, Hint filmine 3 saat ayıran, yeniden çekilen eski filmlere rezalet 2 puan diyen tiplerin sinema bitti diye hakkında ahkam kestiği film o filmleri izlerken niye öyle bir şey düşünmedin acaba
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Manchester United 1 yıl
Bir saçmalık daha.
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Redunay 1 yıl
Serbest piyasa serbers rekabet isteyen istediği filmi çeker gitmeyin izlenmesin diyeceğim ama siz yine gidersiniz.
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Gye_Baek 1 yıl
Arkadaşlar ülkemizin bazı zekalarınada böyle filmler şart.
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volga tuygun 1 yıl
Türk komedi sineması bitmiştir... ( Umarım bu lafımı bana yedirecek kadar iyi filmler çıkar)
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muroooo19 1 yıl
baya baya izlenecek biliyorsunuz değil mi?
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elektrontan 1 yıl
Gidilmeyecek bir film daha.
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forgot 1 yıl
oscarlı filimler izlenmiyor, bunlar izleniyor. Çok ilginç
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ø 1 yıl
Her işi ehli yapsın, ehil olmadan kimse bir işe burnunu sokmasın.
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Wi Fi 1 yıl
bu kadar ucuz bir fragman olabilirmi, ucuz oyunculuklar, uyduruk senaryo, özgüvenlerinden bende istiyorum
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