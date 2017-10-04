YouTube’dan beyazperdeye: Oha Diyorum film fragmanı yayınlandı

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Bundan beş altı yıl kadar önce şarkıcıların sinema sektörüne girmesi tartışılırken günümüzde sosyal medya fenomenleri beyazperdeye adım atıyor. İlk olarak farklı rollere bürünerek oyunculuğunu sergileyen fenomenler son zamanlarda kendi karakterlerini olduğu gibi sinemaya aktarıyor. OHA Diyorum YouTube kanalının filmi de bunlardan birisi olacak.

Vine ile başlayan furya sonrası 2015 yılında Cem Gelinoğlu’nun senaryosunu kendi yazdığı Ali Kundilli filmi vizyona girmiş, büyük ilgi görünce serinin ikinci filmi çekilmişti. Aynı yıl içerisinde Doğa Konakoğlu, Mustafa Ak ve Oğuzhan Uğur’un yer aldığı Pişt filmi vizyona girmişti. Sosyal medyadan tanıdığımız isimler zaman zaman sinema ve dizilerde küçük roller almıştı.

Yakın zamanda en çok ses getiren ise yine bir internet fenomeni olan Halil Söyletmez’in çektiği Cumali Ceber filmiydi. Söyletmez'in internet üzerinden skeçlerinde canlandırdığı Cumali Ceber karakterinin uzun metrajlı hikayesini anlatan film 4 Ağustos 2017 tarihinde vizyona girmişti. Film bugüne kadar toplam 460 bin seyirci ve 5 milyon TL gişe hasılatı elde etti. Cumali Ceber filmini merak edip sevenler kadar filmden nefret duyan çok daha geniş bir kitle oluşmuştu. Cumali Ceber filminin IMDB puanı 10 üzerinden 1.3 değerinde.

Pastadan pay almak isteyenlerden sonuncusu ise OHA Diyorum’un yine aynı isimle çıkacak olan filmi oldu. Fragmanı yayınlanan film, YouTube kanalındaki ekibin hırsız kovalama macerasını ele alıyor. OHA Diyorum filmi 3 Kasım 2017 tarihinde vizyona girecek.