YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak

YouTube'da dikey video izlerken sıkıntı yaşayan iOS kullanıcılarına sevindirici haber var. YouTube ekibi sonunda bu deneyimi iyileştirecek bir adım atıyor.

Oynatıcı artık videonun yönüne göre otomatik olarak yeniden boyutlandırılacak. Yani artık dikey videolar orijinal ebatlarında gösterilerek ekranı kaplayacağı için kenarlarındaki siyah şeritleri görmek zorunda kalmayacaksınız.

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iOS platformundaki YouTube uygulamasının bundan böyle izlediğiniz videoların formatına otomatik olarak uyum sağlayacağı resmen doğrulandı. Bu müjde bizzat ekibin kendisi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Siyah şeritler ortadan kalkıyor

Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların popülerliği sayesinde son birkaç yıldır dikey video çekmek ve izlemek yaygınlaşmış durumda. YouTube'un en popüler çevrimiçi video sitesi olması nedeniyle bu siyah şeritlere katlanmak zorunda kalan kişi sayısı hiç de az değil.

Uygulamadaki oynatıcı artık izlediğiniz videonun ebatına uyum sağlayacağı için artık siyah şeritler de ortadan kalkmış olacak. Video dikey çekilmişse oynatıcı otomatik olarak dikey, kare çekilmişse kare hale gelecek. Güncelleme henüz yayınlanmış gibi görünmüyor ancak kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını belirtelim.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/943178469826899968