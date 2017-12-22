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YouTube'un iOS uygulaması artık dikey videoları tam boy oynatacak

iOS kullanıcıları artık YouTube'da dikey video izlerken kenarlardaki siyah şeritleri görmek zorunda kalmayacak. Yeni güncellemeyle bu videolar ekranı kaplayacak şekilde oynatılacak.
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube'da dikey video izlerken sıkıntı yaşayan iOS kullanıcılarına sevindirici haber var. YouTube ekibi sonunda bu deneyimi iyileştirecek bir adım atıyor.
Oynatıcı artık videonun yönüne göre otomatik olarak yeniden boyutlandırılacak. Yani artık dikey videolar orijinal ebatlarında gösterilerek ekranı kaplayacağı için kenarlarındaki siyah şeritleri görmek zorunda kalmayacaksınız.
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iOS platformundaki YouTube uygulamasının bundan böyle izlediğiniz videoların formatına otomatik olarak uyum sağlayacağı resmen doğrulandı. Bu müjde bizzat ekibin kendisi tarafından Twitter üzerinden duyuruldu.

Siyah şeritler ortadan kalkıyor

Instagram ve Snapchat gibi uygulamaların popülerliği sayesinde son birkaç yıldır dikey video çekmek ve izlemek yaygınlaşmış durumda. YouTube'un en popüler çevrimiçi video sitesi olması nedeniyle bu siyah şeritlere katlanmak zorunda kalan kişi sayısı hiç de az değil.
Uygulamadaki oynatıcı artık izlediğiniz videonun ebatına uyum sağlayacağı için artık siyah şeritler de ortadan kalkmış olacak. Video dikey çekilmişse oynatıcı otomatik olarak dikey, kare çekilmişse kare hale gelecek. Güncelleme henüz yayınlanmış gibi görünmüyor ancak kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını belirtelim.

https://twitter.com/TeamYouTube/status/943178469826899968 Yorum Yaz
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MPT-76 1 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology
iOS farkı ;)

İğneleme mi yaptın bilemiyorum ama. Yapmadıysan ben android de uzun zamandır dikey video oynatabiliyorum.
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princeunal 1 yıl
Vay anası sayın seyirciler dik video oynatamıyormuş daha önceden
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pastadanadam 1 yıl
Ya nolur dikey video çekmeyin :( Dikey video mu olur :(
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Erwin-Rommel 1 yıl
Sanki önceden de vardı bu özellik
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pastadanadam 1 yıl
Ya nolur dikey video çekmeyin :( Dikey video mu olur :(
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nForcer 1 yıl pastadanadam
Orijinalden alıntı: pastadanadam
Ya nolur dikey video çekmeyin :( Dikey video mu olur :(

Dikey video denilen bu saçmalık, kamera kullanma alışkanlığı olmayan ve video estetiğinden bihaber insanların tembellikleri sonucunda türemiştir. Kamera kullanma eğitimi şart bu insanlara.
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princeunal 1 yıl
Vay anası sayın seyirciler dik video oynatamıyormuş daha önceden
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DjarumBlack- 1 yıl

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BekirTemel 1 yıl
X etkisi desek daha yerinde olur.
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AlicanNalbat 1 yıl
İyi de bu zaten vardı ios’da.
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eP_362 1 yıl
Yazık ya daha yeni gelmiş bu özellik
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Guest-F8946C419 1 yıl
iOS farkı ;)
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MPT-76 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
iOS farkı ;)

İğneleme mi yaptın bilemiyorum ama. Yapmadıysan ben android de uzun zamandır dikey video oynatabiliyorum.
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Whippoorwill 1 yıl Guest-F8946C419
Catology
iOS farkı ;)




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uygulama haber, ios ve
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