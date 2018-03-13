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YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi

Geçtiğimiz yıl YouTube'un masaüstü sürümü için kullanıma sunulan koyu tema seçeneği tam bir yıl sonra mobil uygulamalara da geldi. Artık uygulamayı gece kullanımına uygun hale getirmek mümkün.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube geçtiğimiz yıl masaüstü sürümü için "koyu tema" seçeneğini kullanıma sunmuştu ve şirketin bunu mobil uygulamalarına da eklemesi bekleniyordu. Sonunda istenen oldu. YouTube, iOS ve Android uygulamaları için "koyu tema" modunun kullanıma sunmaya başladığını doğruladı. Bu özellik varsayılan olarak açık şekilde gelmeyeceği için kullanıcıların Ayarlar menüsünden etkinleştirmeleri gerekecek.
Ayrıca Bkz. "Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi"
Koyu tema ile ekranın parlak kısımlarını karartarak uygulamayı gece kullanımına uygun hale getirebileceksiniz. Google'ın YouTube uygulamalarına koyu tema seçeneğini ekleyeceği birkaç ay önce yayınlanan bir raporda ortaya çıkmıştı. Arama devi koyu modun 2017 yılında masaüstü siteye eklendikten sonra mobil uygulama için en çok istenen özelliklerden biri haline geldiğini söylüyor.

YouTube uygulaması artık göz yormayacak

Koyu mod kullanıcı arayüzünde bazı renkleri tersine çevirerek uygulamanın göz yormayacak şekilde kullanılabilmesini sağlayacak. YouTube'un koyu tema seçeneği iOS kullanıcıları için bugün kullanılabilir hale gelmiş durumda. Google, Android kullanıcıları için güncellemenin "yakında" geleceğini söylüyor. Koyu temayı açmak için Profil > Ayarlar > Koyu tema seçeneğini etkinleştirmek yeterli olacak.

https://venturebeat.com/2018/03/13/youtubes-mobile-app-finally-gets-a-dark-theme Yorum Yaz
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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
bu nasıl rezilliktir google kendi işletim sistemini 2.plana atıyor rezilliğin daniskası
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Johan Elmander 1 yıl
Android için yakında.
İşletim sistemi desteğin teşekkürler google.
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SlimmShadyyTR 1 yıl
Sonunda
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ltrg 1 yıl
Hocam.bende sorunsuz calisan bi surum var onu upload edeyim.sze onu kurun deneyin bi 15dk.ya hallederim.
Winrar ile acin indirdikden sonra icinde 2 apk var bri modlu olani digeri ise hesap/oturum.acmak icin gerekli yardimci dosyasi onuda kurmaniz gerekli.
Kurmadan once telefonunuz rootlu ise youtube u komple.kaldirin.Yok rootlu deilse.Ayarlar/Uygulamalardan youtube'u Devre disi brakin aksi halde uygulama calismaz.Netim hzina gore download gecilebilir.İyy kullanimlar.
Buyrun:http://dosya.co/u0vmzzsn5ieu/Ogyoutube.zip.html
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ltrg 1 yıl
Hahaha biz ogyoutube ile zaten kullaniyoruz koyu tema.Ayrica.indirme-arka planda oynatma-ve videolar arasinda basında cıkan sacma salak reklamlarida izlemek zorunda olmadan :))))
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olağan_şüpheli 1 yıl ltrg
ltrg
Hahaha biz ogyoutube ile zaten kullaniyoruz koyu tema.Ayrica.indirme-arka planda oynatma-ve videolar arasinda basında cıkan sacma salak reklamlarida izlemek zorunda olmadan :))))

aynısının video ve mp3 ü uygulama dışına indirebilenini arıyorumç windows phone da bile vardı bu tarz bir uygulama.
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Maskeli Bilo 1 yıl
Benim gibi koyu tema gelmeyen var mı? Uygulamam güncel.
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Hyponsoinage 1 yıl
Youtube a uyguladım şimdi çok başarılı. Gece çok daha rahat olur kullanımı
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labkamil 1 yıl
YouTube da uzun zamandır kullanıyorum koyu temayı
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Hüsnü008 1 yıl
ben zaten youtube vanced ile hem reklamsız hem de tam siyah temayla kullanıyorum
google geç kaldı
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HIGHER 1 yıl
Diğer siteler için youtube.com/...
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Guest-F8946C419 1 yıl
9plus kullanıyorum ama telefonum yok
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Fx_57,5 1 yıl en beğenilen
bu nasıl rezilliktir google kendi işletim sistemini 2.plana atıyor rezilliğin daniskası
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