YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi

YouTube geçtiğimiz yıl masaüstü sürümü için "koyu tema" seçeneğini kullanıma sunmuştu ve şirketin bunu mobil uygulamalarına da eklemesi bekleniyordu. Sonunda istenen oldu. YouTube, iOS ve Android uygulamaları için "koyu tema" modunun kullanıma sunmaya başladığını doğruladı. Bu özellik varsayılan olarak açık şekilde gelmeyeceği için kullanıcıların Ayarlar menüsünden etkinleştirmeleri gerekecek.

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Koyu tema ile ekranın parlak kısımlarını karartarak uygulamayı gece kullanımına uygun hale getirebileceksiniz. Google'ın YouTube uygulamalarına koyu tema seçeneğini ekleyeceği birkaç ay önce yayınlanan bir raporda ortaya çıkmıştı. Arama devi koyu modun 2017 yılında masaüstü siteye eklendikten sonra mobil uygulama için en çok istenen özelliklerden biri haline geldiğini söylüyor.

YouTube uygulaması artık göz yormayacak

Koyu mod kullanıcı arayüzünde bazı renkleri tersine çevirerek uygulamanın göz yormayacak şekilde kullanılabilmesini sağlayacak. YouTube'un koyu tema seçeneği iOS kullanıcıları için bugün kullanılabilir hale gelmiş durumda. Google, Android kullanıcıları için güncellemenin "yakında" geleceğini söylüyor. Koyu temayı açmak için Profil > Ayarlar > Koyu tema seçeneğini etkinleştirmek yeterli olacak.

https://venturebeat.com/2018/03/13/youtubes-mobile-app-finally-gets-a-dark-theme