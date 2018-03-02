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Youtube, hikayelere arka plan değiştirme özelliği getirdiğini duyurdu

Youtube geçtiğimiz aylarda hikayeler özelliği ile kanal sahiplerinin kısa video ve fotoğraflar paylaşabilmesini sağlamıştı. Şimdi ise hikayelere arka plan seçenekleri ekleniyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kısa bir süre önce hikayeler özelliğini aktif duruma getiren Youtube, şimdi de bu özelliği geliştirmek için çalışıyor. Beta testlerine başlanan yeni özellikle beraber artık hikayelerinize kolay bir şekilde arka plan ekleyebileceksiniz.

Yeşil ekran kullanılmadan arka plan değiştirilebiliyor 

Youtube'un bu yeni özelliği derinlik alıglama teknolojisi kullanmadan, ön planı ve arka planı başarılı bir şekilde birbirinden ayırıyor. Normalde bu tür bir işlemin yapılabilmesi için Yeşil Ekran (Green Screen) kullanılarak arka planın temizlenip, montaja hazır hale getirilmesi gerekiyor. Bu da teknik bilgi gerektireceği için, kullanıcılar açısından uygulamaya geçirilmesi zor bir yöntem.
Google tüm bu işlemlere gerek kalmadan, saniyeler içinde arka planı değiştirmenize olanak sağlayan özelliği, Youtube Hikayeler'e eklediğini duyurdu. Şu an için sınırlı kullanıcıya hizmet veren bu özelliğin yakında tüm kullanıcılar açılacağı da belirtildi.
Ayrıca Bkz. "Instagram'a sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor"
Şimdi herkesin merak ettiği soruya gelelim. Acaba önümüzdeki süreçte Google bu harika özelliğin, Youtube videolarına uygulanabilmesı için de bir çalışma yapacak mı? Herhangi bir teknolojiye gerek kalmadan Youtuber'lar videolarının arka planını değiştirebilecekler mi? Gelişmeleri hep beraber göreceğiz.

https://techcrunch.com/2018/03/01/googles-new-youtube-stories-feature-lets-you-swap-out-your-background-no-green-screen-required/ Yorum Yaz
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McLaren64 1 yıl
Suyunu çıkardılar bu işin.
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kadirirdem 1 yıl McLaren64
Aynen öyle ,hepsi birbirinden çalıyor.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Youtube instagramlaşıyor, instagram facebooklaşıyor, fscebook booklaşıyor
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