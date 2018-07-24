Youtube'a Keşfet özelliği geliyor

YouTube, mobil kullanıcılarının platformda gezinirken yeni kanalları ve videoları keşfedebilmeleri için uygulamaya Keşfet butonu ekleyeceğini duyurdu. Şu an için yalnızca IOS kullanıcılarının %1'lik kesimiyle test edilecek güncelleme, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılarla buluşacak.

Keşfet sekmesinde kullanıcılar daha önce izledikleri videolara benzer videolara ulaşabilecek ve Youtube ana sayfasında karşılaştıklarından daha detaylı içeriklerle karşılaşabilecekler. Instagram’daki keşfet butonunun tıpatıp aynısı olan bu sekme, Youtube’un alt menüsünde yer alacak.

YouTube’un Ürün Yönetimi Direktörü ve Creator Insider kanalının sahibi Tom Leung’un açıklamalarına göre, “Keşfet butonu, kullanıcıların daha önce karşılaşmadıkları farklı içeriklere, videolara ve kanallara ulaşabilmesini sağlayacak ve zamanla kullanıcının isteğine göre şekillenecek."

https://www.theverge.com/2018/7/23/17604908/youtube-explore-tab-test-find-videos-channels