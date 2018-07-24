Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Youtube'a Keşfet özelliği geliyor

Youtube, "Keşfet" özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Şu an için test aşamasında olan güncelleme, ilerleyen günlerde tüm Youtube kullanıcılarıyla buluşacak.
10 ay
1,9b
1
6
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube, mobil kullanıcılarının platformda gezinirken yeni kanalları ve videoları keşfedebilmeleri için uygulamaya Keşfet butonu ekleyeceğini duyurdu. Şu an için yalnızca IOS kullanıcılarının %1'lik kesimiyle test edilecek güncelleme, ilerleyen günlerde tüm kullanıcılarla buluşacak.
Keşfet sekmesinde kullanıcılar daha önce izledikleri videolara benzer videolara ulaşabilecek ve Youtube ana sayfasında karşılaştıklarından daha detaylı içeriklerle karşılaşabilecekler. Instagram’daki keşfet butonunun tıpatıp aynısı olan bu sekme, Youtube’un alt menüsünde yer alacak.
YouTube’un Ürün Yönetimi Direktörü ve Creator Insider kanalının sahibi Tom Leung’un açıklamalarına göre, “Keşfet butonu, kullanıcıların daha önce karşılaşmadıkları farklı içeriklere, videolara ve kanallara ulaşabilmesini sağlayacak ve zamanla kullanıcının isteğine göre şekillenecek."

https://www.theverge.com/2018/7/23/17604908/youtube-explore-tab-test-find-videos-channels Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
HuseyinCanKirik 10 ay
En azından yeni ve yaratici icerikli kanallar bulmamız daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 10 ay
youtube telifli kazanç paylaşımı vermediği sürece ağızınla ritim tutsan,
bu ritme uyan 30 tane şarkıdan birinden anında telif yiyorsun !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 10 ay
Reklam almak için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GkhnAkyolTr 10 ay
YouTube'a bence artık gece modu gelsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ribas0 10 ay
Peki o iOS kullanıcılarının %1'lik kesimi kim?
Ben neden yokum o güzel yüzdelik dilimde..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 10 ay
Yine ne naneler çeviriyorlardır artık torpilli kanallar daha çabuk keşfedilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Sony Xperia XZ3 yenilenen tasarımıyla karşınızda 10 ay Valve bir haftada 100 bin kullanıcıyı engelledi 10 ay Elektrik hattından internet aktarın! "TP-Link TL-PA7010 incelemesi" 10 ay Google'ın tamamen beyaz olarak yenilenen materyal tasarımından örnekler 10 ay Günde 143 milyar kelime çeviren "Google Çeviri" para kazandırmıyor 10 ay Commodore 64 Mini, 9 Ekim'de satışa sunulacak 10 ay Honor 9N resmi olarak duyuruldu 10 ay Boeing, SpaceX'in gerisinde kaldı: Starliner'da büyük hata 10 ay Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus video yakalama cihazı inceleme 10 ay Nvidia’nın 11 serisi kartlarının çıkış tarihi sızdı | Gecikme sebebi 10 ay Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor 10 ay Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek 10 ay HMD Global fiyatları iPhone X seviyesine çıkarıyor: Nokia 9'un fiyatı 1.000 dolar olabilir 10 ay Kredi kartsız taksitli cep telefonu almak istiyorum ne yapmalıyım? 10 ay Örnekler üzerinden kent hayatında evrimin izini sürmek 10 ay Avrupa Komisyonu Philips ve Asus'a para cezası verdi 10 ay Bilim adamları rüyaların gerçek amacını anlamaya başladı 10 ay PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı 10 ay Samsung Galaxy Watch ortaya çıktı 10 ay Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Youtube'a Keşfet özelliği geliyor Sonraki Android Oreo kullanım oranı anca %12'ye ulaştı 10 ay Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı 10 ay Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve "çentikli" Xiaomi Mi A2 Lite tanıtıldı 10 ay Snapdragon 720, yapay zeka için Nöral İşlem Birimi'ne sahip olabilir 10 ay Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı 10 ay Sanal nesnelere gerçek zamanlı dokunma hissi veren cihaz geliştirildi 10 ay Overwatch Nerf oyuncakları geliyor 10 ay Güneş her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor 10 ay Samsung da oyuncu odaklı telefon furyasına katılıyor 10 ay Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standının farklı görselleri sızdırıldı 10 ay Retro tutkunlarına özel App Store sekmesi 10 ay Yeni Mercedes A-Serisi Sedan, sınıfının en aerodinamik otomobili olacak 10 ay Çin, yapay zeka destekli denizaltısını 2020'de suya indirmeyi planlıyor 10 ay Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 10 ay GTX 1170 GTX 1080 Ti’dan hızlı olabilir 10 ay Uykusuz kalmanın maliyeti milyarlarca dolar 10 ay Samsung Galaxy Note 9’un kutu açılımı videoları internette yayılmaya başladı 10 ay Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası 10 ay Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim