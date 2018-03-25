Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir

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Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına seyahat eden yolculardan alınan yurt dışı çıkış harcı ile yıllık 100 milyon TL civarında gelir elde ediliyor. Havalimanlarında bulunan veznelerden satın alınabilen 15 TL değerindeki harç pulunun satın alınmasıyla harç işlemi tamamlanırken zaman zaman havalimanlarındaki yoğunluk nedeniyle uzun harç pulu kuyrukları oluşabiliyor. Uçuş öncesinde anlaşmalı bankalardan veya vergi dairelerinden de yapılabilen harç pulu ödemesi için, harcın bilet fiyatına dahil edilmesi seçeneği düşünülüyor.





Bilet alırken ödeme yapılacak

Yetkili makamların onayını bekleyen proje ile yolcular biletlerini satın alırken harç pulunu da ödeyebilecek. Bilet satın alım ekranında çıkan harç pulu ödemesini bilet fiyatına ek 15 TL'lik ödeme yaparak gerçekleştiren yolcuların uçağa biniş kartlarında harç ödemesinin yapıldığına dair bir ifade yer alacak. Böylece yolcular havalimanlarındaki vezneleri kullanmak zorunda kalmayacak.





Henüz halen üzerinde çalışmaların yapıldığı sistemin yerli ve yabancı hava yolu şirketlerini kapsayacak şekilde bütün bilet satın alımlarında kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte söz konusu sistem uygulamaya geçse dahi havalimanlarındaki vezneler kapatılmayacak ve yolcular istedikleri takdirde harç pulunu yine havalimanlarından temin edebilecek.

http://www.haberturk.com/yurtdisina-cikis-harci-ucak-biletinin-icinde-olacak-1890282-ekonomi#