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Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan alınan 15 TL'lik yurt dışı çıkış harcının, uçak bileti fiyatının içine eklenmesi için çalışmalar başlatıldı.
1 yıl
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11
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Yurt dışı çıkış harcı bilet fiyatlarına dahil olabilir
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Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına seyahat eden yolculardan alınan yurt dışı çıkış harcı ile yıllık 100 milyon TL civarında gelir elde ediliyor. Havalimanlarında bulunan veznelerden satın alınabilen 15 TL değerindeki harç pulunun satın alınmasıyla harç işlemi tamamlanırken zaman zaman havalimanlarındaki yoğunluk nedeniyle uzun harç pulu kuyrukları oluşabiliyor. Uçuş öncesinde anlaşmalı bankalardan veya vergi dairelerinden de yapılabilen harç pulu ödemesi için, harcın bilet fiyatına dahil edilmesi seçeneği düşünülüyor.


Bilet alırken ödeme yapılacak 

Yetkili makamların onayını bekleyen proje ile yolcular biletlerini satın alırken harç pulunu da ödeyebilecek. Bilet satın alım ekranında çıkan harç pulu ödemesini bilet fiyatına ek 15 TL'lik ödeme yaparak gerçekleştiren yolcuların uçağa biniş kartlarında harç ödemesinin yapıldığına dair bir ifade yer alacak. Böylece yolcular havalimanlarındaki vezneleri kullanmak zorunda kalmayacak.


Henüz halen üzerinde çalışmaların yapıldığı sistemin yerli ve yabancı hava yolu şirketlerini kapsayacak şekilde bütün bilet satın alımlarında kullanılabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte söz konusu sistem uygulamaya geçse dahi havalimanlarındaki vezneler kapatılmayacak ve yolcular istedikleri takdirde harç pulunu yine havalimanlarından temin edebilecek.


http://www.haberturk.com/yurtdisina-cikis-harci-ucak-biletinin-icinde-olacak-1890282-ekonomi# Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Yurdu terkederken bile haraç ödüyoruz. Hangi hizmet karşılığı, neden ödeniyor diye sorsak cevap yok. Bilete gömün bari de enayiliğimizi hatırlatıp durmasın. Göz görmeyince gönül katlanır belki.
Yurdu terkederken bile haraç ödüyoruz. Hangi hizmet karşılığı, neden ödeniyor diye sorsak cevap yok. Bilete gömün bari de enayiliğimizi hatırlatıp durmasın. Göz...
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kotukoylu 1 yıl
Bence yurtiçi otobüs tren biletlerinde bile olmalı.Sizi başka bişey kurtarmaz.Bu deliği daha ağır vergiler yamayabilir ancak.
Her insana oksijen sayacı takmalıyız belki de? Bu hava öyle ucuza gelmiyor ki.Bununda bi maliyeti var.
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gizanagi 1 yıl
Yıl olmuş 2018, artık benim vatandaşlarım ülkeden çıkış yaparken ceplerine elimizi sokmayalım diye düşüneceklerine bilet fiyatına gömüp işlerini kolaylaştıralım demişler. Çok teşekkür ederiz bu düşünceli davranı?ınızdan dolayı devlet büyüklerimiz. Öpüyoruz sizi.
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interwap 1 yıl
O 15 TL bilet fiyatına 20 TL diye yansır.
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V4LKyR 1 yıl
Har (A) cı.
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12 Angry Men 1 yıl
Millet görmesin fark etmesin diye bilete ekleyecekler. :D
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gun 1 yıl Ac1DBuRN
Yurt dışına çıkmak bir özgürlük, bunun için döviz alabilmek gerekiyor bu bir özgürlük benim çocukluğumda döviz alınamaz anca devlet izni ile belli miktarda alınırdı. Şimdi rahat ve serbest.
Ama bu seferde cari açık veren bir ülkede dövizi yurtdışına götürmek harcamak cari açığı arttırır ve ülke ekonomisi için çok iyi bir şey değil o yüzden işi olan gitsin gibilerinden basit bir engel konmuş eskiden daha yüksekti sanırım şimdi daha az.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ac1DBuRN 1 yıl gun
gun
Yurt dışına çıkmak bir özgürlük, bunun için döviz alabilmek gerekiyor bu bir özgürlük benim çocukluğumda döviz alınamaz anca devlet izni ile belli miktarda alınırdı. Şimdi rahat ve serbest.
Ama bu seferde cari açık veren bir ülkede dövizi yurtdışına götürmek harcamak cari açığı arttırır ve ülke ekonomisi için çok iyi bir şey değil o yüzden işi olan gitsin gibilerinden basit bir engel konmuş eskiden daha yüksekti sanırım şimdi daha az.

Haraçlarımızla cari açığı kapatma görevini üstlenmemiz beni gururlandırdı :). Şaka bir yana açıklaman için teşekkür ederim.
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Marrusia 1 yıl
Sacma bir uygulama fakat zaten banka uzerinden rahatlikla yapiliyor.Bunu yapana kadar kaldirsalar tabi islerine gelmez.
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AlicanNalbat 1 yıl
Komple kaldırsalar keşke diyeceğim de çok zor.
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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Yurdu terkederken bile haraç ödüyoruz. Hangi hizmet karşılığı, neden ödeniyor diye sorsak cevap yok. Bilete gömün bari de enayiliğimizi hatırlatıp durmasın. Göz görmeyince gönül katlanır belki.
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dr20mouse 1 yıl
Güzel fikir kolaylık sağlasın yeter
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