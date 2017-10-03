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Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek

TBMM'ye sunulan torba kanun tasarısı ile gündeme gelen yüzde 40 MTV zammı, tepkiler sonrasında geri çekilecek. Naci Ağbal MTV zammının yeni oranını yakın zamanda açıklayacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta yeni vergi zamlarını duyurmuştu. Pek çok sektöre getirilen vergi zamlarından en çok yüzde 40’lık MTV zammı tepki çekti. Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konun yeniden değerlendirileceğini söylemişti.
Ayrıca Bkz. "Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?" Beklenen oldu ve Bakanlar Kurulu toplantısında Motorlu Taşıtlar Vergisine getirilen zammın düşürüleceği açıklandı. Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada “Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Bey’e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir" ifadesine yer verildi.

Yüzde 30 Civarı Bir Rakam Bekleniyor

MTV ile ilgili düzenleme yapılmasaydı 2018 yılında otomatik olarak yüzde 15 oranında artacaktı. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile bu zammın oranı yüzde 40’a çekilmişti. Yeni değerlendirme sonrasında açıklanacak MTV zam oranının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında olacağı malum olduğuna göre yüzde 30 yakınlarında bir rakam açıklanması bekleniyor.

Her ne kadar ilk açıklanan rakama göre "yüzde 30" iyi gibi gözükse de enflasyon oranının çok üzerinde bir zam yapılacak.

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kartal172 1 yıl en beğenilen
Rte: MTV kaç yapacaksın?
Bakan:%15 efendim
Rte: sen onu %40 de, ben %25e çekeceğim
Bakan: tamam efendim
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Kartal Göz 1 yıl
Ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikası. Klasik.
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erka1907 1 yıl
her yıl %3,7 artarken bu yıl neden otomatik olarak %15 artacakmış.
bunu da bi açıklasınlar.
2 Yanıt Yanıtla +33
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c.ozan 1 yıl
mtv zaten dikkat dağıtmak içindi. asıl voli gelir vergisinden vurulacak.
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SertyAdams 1 yıl
Aracın fiyatına ve motor hacmine göre %25-33-40 artacakmış güya. Ha %40 ha %33 resmen dalga geçiyorlar arkadaş. Halkı itiraza teşvik etmek lazım yoksa bunlar durmayacak.
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aycibin 1 yıl
konut fiyatları almanya ile başabaş,motorlu taşıtlar avrupanın en pahalısı,benzin dünyanın en pahalısı...
en fazla para harcanan başka ne varki? ama gelir düzeyimiz avrupa standardında değil.rusya'da da mesela alım gücü yüksek değil ama orda da hayat ucuz orantılı olarak.
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kadirirdem 1 yıl
Bu verginin hiç gelmemesi lazım,tamamen kalkması lazım! Eyy AKP Artık ayağına değil kafana sıkıyorsun!
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0z0z 1 yıl
Hadi yine iyisiniz
Kötüyü düşünüp yüzde 15-25 e şükrettiniz.
Eferim sizlere.
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ssbrutality 1 yıl
Az bile az, Siz akıllanmazsınız ama...
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sniper23 1 yıl
Güzel bir toplum mühendisliği örneği. Koyunların balık hafızasını kullanarak aynı taktiği kullanmaya devam ediyorlar.
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elektrontan 1 yıl
İşin kötü noktası böyle bir vergi artışına gerek duyulması her halükarda Bist'i bombalıyor. Diğer ülkeler muhtemelen "vergiye muhtaç kalmışlar" gözüyle bakıyor. Kalınmıştır kalınmamıştır ona bir laf edemem.
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superegoid 1 yıl
Referandumda evet çıkarsa ekonomi uçacaktı ya.. Terör bitecekti.. Milli gelir İsviçre düzeyine çıkacaktı..
Orda bi şey olmuş..
Olmamış..
Ama 2019 daki seçimlerde akp kazanırsa bu sefer kesin uçacakmışız yani.. Kesin bilgi.. Bu sefer tamam.. Oylar ampule..
Tamam di mi?
Söz bak bu sefer..
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uk79 1 yıl
Durum sanılandan çok daha vahim,yastık altındaki altınları getirin karşılığında bono ve tahvil alın dendi ,yani bu vergiler bile kesmeyecek ihtiyacı gidermeye
sozcu.com.tr/...
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Ned_Starkk 1 yıl uk79
uk79
Durum sanılandan çok daha vahim,yastık altındaki altınları getirin karşılığında bono ve tahvil alın dendi ,yani bu vergiler bile kesmeyecek ihtiyacı gidermeye
sozcu.com.tr/...

Şu çok ciddi bir durum, varlık fonu ve zorunlu bes ile başlayan kaynak bulma arayışı devam ediyor. Bunlar da yeterli olmamış olacakki direk gelir getirici kalemlere yöneldiler, ötv, mtv gibi..
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SertyAdams 1 yıl uk79
uk79
Durum sanılandan çok daha vahim,yastık altındaki altınları getirin karşılığında bono ve tahvil alın dendi ,yani bu vergiler bile kesmeyecek ihtiyacı gidermeye
sozcu.com.tr/...

Yastık altındakini de yurtdışına satıp milli serveti hiç edecekler. Milletin birikimi olmasa kime güvenecek. O bes paralarını da çatır çatır yiyecekler.
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