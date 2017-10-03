Yüzde 40’lık MTV zammı aşağı çekilecek

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta yeni vergi zamlarını duyurmuştu. Pek çok sektöre getirilen vergi zamlarından en çok yüzde 40’lık MTV zammı tepki çekti. Tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konun yeniden değerlendirileceğini söylemişti.

Bakanlar Kurulu toplantısında Motorlu Taşıtlar Vergisine getirilen zammın düşürüleceği açıklandı. Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada “Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Bey’e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir" ifadesine yer verildi. Ayrıca Bkz. "Türk Telekom’a borçları için verilen süre doldu: Şimdi ne olacak?" Beklenen oldu vetoplantısındaaçıklandı. Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada “Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Bey’e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konunun ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak. Konu, Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan iyileştirmeye göre revize edilecektir" ifadesine yer verildi.

Yüzde 30 Civarı Bir Rakam Bekleniyor

MTV ile ilgili düzenleme yapılmasaydı 2018 yılında otomatik olarak yüzde 15 oranında artacaktı. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile bu zammın oranı yüzde 40’a çekilmişti. Yeni değerlendirme sonrasında açıklanacak MTV zam oranının yüzde 15 ile yüzde 40 arasında olacağı malum olduğuna göre yüzde 30 yakınlarında bir rakam açıklanması bekleniyor.

Her ne kadar ilk açıklanan rakama göre "yüzde 30" iyi gibi gözükse de enflasyon oranının çok üzerinde bir zam yapılacak.