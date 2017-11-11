Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends liseliler liginde 13 - 19 yaş arasında oyuncular rekabet edecek. Büyük finalde birinci olan takımın oyuncuları ÖSYM sonucunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yerleşmeleri halinde öğrenimleri süresince %100 eğitim bursuna sahip olacak.

Hem akademik kariyerinde hem de e-spor dünyasında kendini kanıtlamak isteyen tüm liseli oyuncular BİLGİ Playerbros League’e katılabilir. Katılımın ücretsiz olduğu bu turnuvanın sonunda birinci olan takım üyelerinin tamamı ücretsiz eğitim hakkı kazanacak.

Yarışmacılar kuracakları takımlarla ( 5 + 1 kişi ) turnuvaya dâhil olabilecekler. BİLGİ Playerbros League kayıtları 15 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. İlk 16 takım arasına girenler arasında yapılacak turnuva sonrası 4 takım 2018 Ocak ayında büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.

Tüm oyunseverler, BİLGİ Playerbros League’deki maçları Türkiye’nin en ünlü sunucularıyla birlikte takip edebilecek. Ocak ayında düzenlenecek büyük final gününde oyunseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler düzenlenecek ve League of Legends dışında birçok ödüllü e-spor turnuvaları yapılacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiyenin_ilk_Liseli_ESpor_Turnuvasi-89055.htm