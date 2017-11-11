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Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor

Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüzde 100 eğitim bursu hediyeli Türkiye'nin ilk liseliler için e-Spor turnuvası başlıyor. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvaya takımınız ile katılabilirsiniz.
1 yıl
2,3b
1
13
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul Bilgi Üniversitesi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan League of Legends liseliler liginde 13 - 19 yaş arasında oyuncular rekabet edecek. Büyük finalde birinci olan takımın oyuncuları ÖSYM sonucunda İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne yerleşmeleri halinde öğrenimleri süresince %100 eğitim bursuna sahip olacak.
Hem akademik kariyerinde hem de e-spor dünyasında kendini kanıtlamak isteyen tüm liseli oyuncular BİLGİ Playerbros League’e katılabilir. Katılımın ücretsiz olduğu bu turnuvanın sonunda birinci olan takım üyelerinin tamamı ücretsiz eğitim hakkı kazanacak.
Yarışmacılar kuracakları takımlarla ( 5 + 1 kişi ) turnuvaya dâhil olabilecekler. BİLGİ Playerbros League kayıtları 15 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. İlk 16 takım arasına girenler arasında yapılacak turnuva sonrası 4 takım 2018 Ocak ayında büyük finalde yarışma hakkı kazanacak.
Tüm oyunseverler, BİLGİ Playerbros League’deki maçları Türkiye’nin en ünlü sunucularıyla birlikte takip edebilecek. Ocak ayında düzenlenecek büyük final gününde oyunseverlerin ilgisini çekecek etkinlikler düzenlenecek ve League of Legends dışında birçok ödüllü e-spor turnuvaları yapılacak.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Turkiyenin_ilk_Liseli_ESpor_Turnuvasi-89055.htm Yorum Yaz
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canguler917 1 yıl en beğenilen
üniye gidicem mid sal
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Haykıran Bıngıldak 1 yıl
İroniye gel
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Santiago Munez 1 yıl
iletişim fakültesi

oradaki 1-2 bölüm dışında geri kalanlarından mezun olanlar otomatik olarak işssiz kategorisine giriyor
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ksk_kaan 1 yıl
Güzel okulum
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JJimi 1 yıl
Haydi liseliler gosterin kendinizi
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JJimi 1 yıl
Haydi liseliler gosterin kendinizi
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Anthony Martial 1 yıl
takım arayanlar mesaj atsın bana
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Rajeesh 1 yıl
saçmalık
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tobepeople 1 yıl
Dota 2 de buna dahil ise katılmak mantıklı, neden derseniz ; ben ODTÜ mezunuyum, bir çoğunuza saçma gelebilir ama en azından şunu diyebilirim ki Invoker oynamak size cidden bir şeyler katacaktır. Daha net açıklamak gerekirse: Anlık planlama yeteneğinizi geliştirir. Birden fazla işi aynı anda yapabilme yeteneği sağlar. İki işi bir arada yapamayan kişi sayısı en azından her iki kişiden bir kişidir bu kusuru bu oyun kaldırıyor özellikle de Invoker karakteri. Çünkü bu heronun 10 farklı yeteneği var. Ayrıca her seferinde basmanız gereken 3 buton ve onaylama butonu da cabası. Eşya faslını geçiyorum ayrıca 5-6 slotu aktif item alanlarda az değil.
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1 Yanıt Yanıtla +2
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canguler917 1 yıl tobepeople
tobepeople
Dota 2 de buna dahil ise katılmak mantıklı, neden derseniz ; ben ODTÜ mezunuyum, bir çoğunuza saçma gelebilir ama en azından şunu diyebilirim ki Invoker oynamak size cidden bir şeyler katacaktır. Daha net açıklamak gerekirse: Anlık planlama yeteneğinizi geliştirir. Birden fazla işi aynı anda yapabilme yeteneği sağlar. İki işi bir arada yapamayan kişi sayısı en azından her iki kişiden bir kişidir bu kusuru bu oyun kaldırıyor özellikle de Invoker karakteri. Çünkü bu heronun 10 farklı yeteneği var. Ayrıca her seferinde basmanız gereken 3 buton ve onaylama butonu da cabası. Eşya faslını geçiyorum ayrıca 5-6 slotu aktif item alanlarda az değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


güzel invo oynayanların önünde her zaman saygıyla eğilmişimdir, ağzım açık izlerim
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Tugrul_512bit 1 yıl
Support or report.
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von Goethe v2 1 yıl
ders çalışmaya gerek yok yav
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