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Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmeni belli oldu

Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk iki bölümünü ünlü yönetmen J. A. Bayona hazırlayacak. 1 milyar dolar bütçeyle hazırlanan dizinin yayın tarihi konusunda hâlâ bir açıklama yapılmadı.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre dizinin yönetmenleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizininin ilk iki bölümünü yönetmesi için ünlü isim J. A. Bayona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

J. A. Bayona genellikle Jurassic World: The Fallen Kingdom filmiyle tanınıyor. 2017'de vizyona giren Jurassic World: The Fallen Kingdom, hem eleştirmenler hem de genel anlamda seyirciler tarafından pek olumlu yorumlar alamamıştı. Ancak Bayona'nın kariyeri elbette bu filmden ibaret değil. Öncesinde The Impossible (2012), El orfanato (2007) ve A Monster Calls (2016) gibi oldukça başarılı filmleri de var.



J. A. Bayona ayrıca Belén Atienza ile birlikte ilk iki bölümün yapımcılığını da üstlenecek. Bugün yapılan resmi açıklamalarda dizinin tam olarak ne zaman yayınlanacağıyla ilgili herhangi bir ifade kullanılmadı. Ancak şu anki tahminler 2021 yılını işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı"

Filmlerden binlerce yıl öncesini anlatacak


Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.

İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi haklarını 2017 yılında 250 milyon dolarlık bedel karşılığında satın almıştı. Dizi şu anda tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en pahalı dizisi olacak. 

https://deadline.com/2019/07/the-lord-of-the-rings-j-a-bayona-direct-amazon-series-juan-antonio-bayona-1202640048/ Yorum Yaz
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Feyzuli 4 gün en beğenilen
Önceden nasıl olacağına dair çıkarım yapmak zor. Oyuncular, yönetmen, nesil ve hikayenin bölümü farklı olacak. Lakin istenilse bile batırılması zor bir hikaye. Aklıma DC serilerinin dizileri geliyor ve düşünmesi bile ürpertici...
Önceden nasıl olacağına dair çıkarım yapmak zor. Oyuncular, yönetmen, nesil ve hikayenin bölümü farklı olacak. Lakin istenilse bile batırılması zor bir hikaye. ...
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Innerpeace 9 sa. yeni yorumcu
Amazon'un sahibi Jeff Bezos için 1 Milyar Dolar servetinin 160'ta 1'i. O para adama her türlü geri dönecek.
Bu bütçe az bile bence LotR için. 2 yap şunu Jeff reis.
Yönetmen Kevin Nolan olsun. Bölümleri dünyanın en iyi yönetmenlerine, en iyi ekibine yaptır.
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freshwind 1 gün
Dizi ilk yüzüklerin ortaya çıkış hikayelerini anlatacak sanırım. Gandalfın ve elflerin hikayeside dizide olacak, bence harika olacaktır.
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Holy Templar 2 gün
amerika'nın dizi bölümlerine özel yönetmen seçmesini hep saçma bulmuşumdur. bul düzgün birini, bırak halletsin ne yapacaksa yapsın. ama yok, illa her bölüme farklı yönetmen bulacaklar. böyle oluncada ne dizi bütünlüğü kalıyor ne de senaryo bütünlüğü. her gelende kendince bir şey yapmaya çalışınca iyice saçma sapan bir hal alıyor.
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scorpion20 1 gün Holy Templar
farklı kesimden izleyici de toplarız diye mi düşünüyorlar nedir ben de anlamıyorum ne gerek var maceraya?
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ankaland 2 gün
son zamanlarda tüm diziler reyting yapayım derken çöküş yaşadı.. the walking dead, GOThrones, Vikings vs.. tamamı hatıralarda çöplük, rezalet, değil tekrar izlemek finalleri bile ileri atıla atıla izlendi.. geçmişte aynı çöplük olan Lost vardı.. ama günümüzde iyi başla rezil et modası başladı gidiyor..
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DH Misafiri 2 gün
Kurguyla gerçeği karıştırma üstelik o iş popülerlik uğruna değil, daha ilk sezonda aynı çift yine yasak ilişki sonrası küçücük stark çocuğunu(brandon) kuleden aşağı atıp sakat kalmasına sebebiyet vermişti. Pek sonraları aynı ilişki üzerine birçok cinayet dahi işlendi.
Lannister'lar doğaları gereği targaryene benzerler ve yüzyıllarca yan yana olmuşlardır, targaryenler kanları bozulmasın diye birbirleri ile evlenirler sonra aerys gibi deli kral çıkartıp tüm yedi krallığın içine ederler, lannister'larında ben yanında hiçbirşey.
Velhasıl dostum bu kadar anlattım lakin tüm bunlar kurgu, düzmece yani, kurgusu yapılan evrene ait olaylar, biz tabi bunları kanlı canlı karzimatik yakışıklı güzel insanların dizi şeklinde oynadıklarını görünce etkileniyoruz, tabi tüm bunlar kurgu olmasada malesef bu olaylar global çapta tüm dünyada yaşanan şeyler, onlara göre normal sana bana göre anormal geliyor sadece, takılma bu kadar.
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The Balance 2 gün
SJW uğruna bitecek eninde sonunda. Güçlü bir kadın karakter,arkada eşcinsel karakterler klişe olay örgüleri derken bu neydi diyeceğiz. Neden diyorum bunu çünkü Amazonun önceki dizilerinde şahit oldum. Konu bir anda değişiyor.
Harry Potter evreninin bile içine etti yazarı. Oyunlar bile mahvoldu. Farkındalıkmış. Daha da soğutuyorsunuz.
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Curimo 3 gün
Umarım Game of Thrones gibi, hasılat yapacağım diye saçma sapan bir hale sokmazlar, kadının oğlu ölüyor, cenazesinin, cesedinin dibinde kadın öz kardeşi ile seks yapıyor ağlaya ağlaya... Hayatımda bu kadar güzel başlayıp, popülerlik uğruna bu kadar rezil edilen bir dizi daha görmedim. Yüzüklerin Efendisi sinirime derman olur umarım, pek umutlu değilim ama...
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Krogoth 3 gün yeni yorumcu
Umarım güzel olur.
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valarmrghlsdh 3 gün yeni yorumcu
hadi bakalım bekliyoruz nasıl olcak acaba. inşallah yanılmam
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Musty3535123 3 gün
bence harika bir dizi serisi olma şansı var. konulara bakar mısın ? inşallah içine etmezler :)
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