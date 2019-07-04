Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmeni belli oldu

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için hazırlıklar hızla devam ediyor. Bugün yapılan resmi açıklamalara göre dizinin yönetmenleri de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizininin ilk iki bölümünü yönetmesi için ünlü isim J. A. Bayona ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
J. A. Bayona genellikle Jurassic World: The Fallen Kingdom filmiyle tanınıyor. 2017'de vizyona giren Jurassic World: The Fallen Kingdom, hem eleştirmenler hem de genel anlamda seyirciler tarafından pek olumlu yorumlar alamamıştı. Ancak Bayona'nın kariyeri elbette bu filmden ibaret değil. Öncesinde The Impossible (2012), El orfanato (2007) ve A Monster Calls (2016) gibi oldukça başarılı filmleri de var.
J. A. Bayona ayrıca Belén Atienza ile birlikte ilk iki bölümün yapımcılığını da üstlenecek. Bugün yapılan resmi açıklamalarda dizinin tam olarak ne zaman yayınlanacağıyla ilgili herhangi bir ifade kullanılmadı. Ancak şu anki tahminler 2021 yılını işaret ediyor.
Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı"
Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.
İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi haklarını 2017 yılında 250 milyon dolarlık bedel karşılığında satın almıştı. Dizi şu anda tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en pahalı dizisi olacak.
J. A. Bayona genellikle Jurassic World: The Fallen Kingdom filmiyle tanınıyor. 2017'de vizyona giren Jurassic World: The Fallen Kingdom, hem eleştirmenler hem de genel anlamda seyirciler tarafından pek olumlu yorumlar alamamıştı. Ancak Bayona'nın kariyeri elbette bu filmden ibaret değil. Öncesinde The Impossible (2012), El orfanato (2007) ve A Monster Calls (2016) gibi oldukça başarılı filmleri de var.
J. A. Bayona ayrıca Belén Atienza ile birlikte ilk iki bölümün yapımcılığını da üstlenecek. Bugün yapılan resmi açıklamalarda dizinin tam olarak ne zaman yayınlanacağıyla ilgili herhangi bir ifade kullanılmadı. Ancak şu anki tahminler 2021 yılını işaret ediyor.
Ayrıca Bkz. "Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı"
Filmlerden binlerce yıl öncesini anlatacak
Amazon geçtiğimiz mart ayında yapılan bir açıklamada Yüzüklerin Efendisi dizisinin İkinci Çağ'da geçeceğini duyurmuştu. Filmlerden binlerce yıl öncesinde geçecek olan dizide, Amazon'un ifadeleriyle, "Orta Dünya'nın daha önce hiç görülmemiş hikayeleri" anlatılacak.
İkinci Çağ yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsadığı için dizinin tam olarak hangi olayları ele alacağı konusunda şu an için net bir bilgimiz yok. İkinci Çağ'ın önemli olayları arasında; insan krallığı Númenor'un yükselişi ve çöküşü, Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması gibi olaylar yer alıyor. Şu anki tahminler dizinin Númenor krallığına odaklanacağı yönünde.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi haklarını 2017 yılında 250 milyon dolarlık bedel karşılığında satın almıştı. Dizi şu anda tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanıyor. Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones'u da geride bırakarak tarihin en pahalı dizisi olacak.
https://deadline.com/2019/07/the-lord-of-the-rings-j-a-bayona-direct-amazon-series-juan-antonio-bayona-1202640048/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lannister'lar doğaları gereği targaryene benzerler ve yüzyıllarca yan yana olmuşlardır, targaryenler kanları bozulmasın diye birbirleri ile evlenirler sonra aerys gibi deli kral çıkartıp tüm yedi krallığın içine ederler, lannister'larında ben yanında hiçbirşey.
Velhasıl dostum bu kadar anlattım lakin tüm bunlar kurgu, düzmece yani, kurgusu yapılan evrene ait olaylar, biz tabi bunları kanlı canlı karzimatik yakışıklı güzel insanların dizi şeklinde oynadıklarını görünce etkileniyoruz, tabi tüm bunlar kurgu olmasada malesef bu olaylar global çapta tüm dünyada yaşanan şeyler, onlara göre normal sana bana göre anormal geliyor sadece, takılma bu kadar.
Harry Potter evreninin bile içine etti yazarı. Oyunlar bile mahvoldu. Farkındalıkmış. Daha da soğutuyorsunuz.
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