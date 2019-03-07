Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Amazon, dizinin konusu hakkında ilk kez önemli bilgiler paylaştı. Orta Dünya'nın genişletilmiş bir haritasını yayınlayan şirket,"İkinci Çağ'a Hoş Geldiniz" ifadesiyle dizinin hangi dönemde geçeceğini resmen onaylamış oldu. Yüzüklerin Efendisi dizisi, filmlerden binlerce yıl öncesini anlatacak.
Amazon, geçtiğimiz aydan bu yana Twitter üzerinden Orta Dünya'nın haritalarını paylaşıyordu. Ancak bugün atılan tweette haritayı nihayet tam haliyle görme şansımız oldu. Burada en çok sol alt köşede bulunan Númenor adası dikkat çekiyor. Dizinin geçeceği zaman dilimi olan İkinci Çağ, aynı zamanda "Númenor Çağı" olarak da anılıyordu.
Númenor, Melkor ile savaşan insanlara denizin ortasından çıkarılarak tanrı Valar tarafından hediye edilmiş bir ada. Orta Dünya'nın en kötü varlıklarından birisi olan Melkor, İlk Çağ'ın sonunda mağlup edilmiş ve böylece İkinci Çağ başlamıştı. Númenor halkının yükselişi de İkinci Çağ'ın belirleyici olaylarından birisiydi.
Númenor'un çöküşü ise tanrı Valar'ın kendileri için koyduğu bir yasağın çiğnenmesinin ardından başladı. İkinci Çağ'ın sonlarına doğru ciddi anlamda güçlenen Númenor insanları; Sauron'un doldurmaları ve kibirlerinin de etkisiyle tanrılarla savaşabileceklerini düşündüler. Ancak elbette sonları hiç de iyi olmadı ve Valar, Númenor'u tekrar denizin dibine gönderdi.
Númenor'da her şeye rağmen Valar'a sadık kalan insanlar ise Orta Dünya'ya taşındı. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin sevilen karakteri Aragorn da Orta Dünya'ya sürgüne gönderilen bu insanların soyundan geliyor.
Yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsayan İkinci Çağ'ın diğer önemli olayları arasında Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması yer alıyor. İkinci Çağ, Númenor'un çöküşenden bir süre sonra İnsanların ve Elflerin Son İttifakı tarafından Sauron'un mağlup edilmesi ile sona erdi. Bu savaşta Sauron'un fiziksel vücüdu yok edilmişti.
Tabi İkinci Çağ çok geniş bir zaman dilimi olduğu için Yüzüklerin Efendisi dizisinin tam olarak hangi olayı ele alacağı şu an için kesinleşmedi. Ancak yayınlanan son harita Númenor'un dizinin odak noktası olacağına işaret ediyor. Amazon'un diziye insanların hüküm sürdüğü bir krallıkla başlamak istemesi uygun bir hamle olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl dizinin Aragorn'un gençlik yıllarını anlatacağı yönünde bazı söylentiler vardı ancak bunların gerçeği yansıtmadığını bugün görmüş olduk.
Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Orta Dünya hayranları tarafından çok büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Bakalım dizi beklentileri karşılayabilecek mi.
https://news.avclub.com/sorry-aragorn-heads-amazon-s-lord-of-the-rings-will-u-1833126553 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amazon, geçtiğimiz aydan bu yana Twitter üzerinden Orta Dünya'nın haritalarını paylaşıyordu. Ancak bugün atılan tweette haritayı nihayet tam haliyle görme şansımız oldu. Burada en çok sol alt köşede bulunan Númenor adası dikkat çekiyor. Dizinin geçeceği zaman dilimi olan İkinci Çağ, aynı zamanda "Númenor Çağı" olarak da anılıyordu.
Númenor, Melkor ile savaşan insanlara denizin ortasından çıkarılarak tanrı Valar tarafından hediye edilmiş bir ada. Orta Dünya'nın en kötü varlıklarından birisi olan Melkor, İlk Çağ'ın sonunda mağlup edilmiş ve böylece İkinci Çağ başlamıştı. Númenor halkının yükselişi de İkinci Çağ'ın belirleyici olaylarından birisiydi.
Númenor'un çöküşü ise tanrı Valar'ın kendileri için koyduğu bir yasağın çiğnenmesinin ardından başladı. İkinci Çağ'ın sonlarına doğru ciddi anlamda güçlenen Númenor insanları; Sauron'un doldurmaları ve kibirlerinin de etkisiyle tanrılarla savaşabileceklerini düşündüler. Ancak elbette sonları hiç de iyi olmadı ve Valar, Númenor'u tekrar denizin dibine gönderdi.
Númenor'da her şeye rağmen Valar'a sadık kalan insanlar ise Orta Dünya'ya taşındı. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin sevilen karakteri Aragorn da Orta Dünya'ya sürgüne gönderilen bu insanların soyundan geliyor.
Yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsayan İkinci Çağ'ın diğer önemli olayları arasında Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması yer alıyor. İkinci Çağ, Númenor'un çöküşenden bir süre sonra İnsanların ve Elflerin Son İttifakı tarafından Sauron'un mağlup edilmesi ile sona erdi. Bu savaşta Sauron'un fiziksel vücüdu yok edilmişti.
Tabi İkinci Çağ çok geniş bir zaman dilimi olduğu için Yüzüklerin Efendisi dizisinin tam olarak hangi olayı ele alacağı şu an için kesinleşmedi. Ancak yayınlanan son harita Númenor'un dizinin odak noktası olacağına işaret ediyor. Amazon'un diziye insanların hüküm sürdüğü bir krallıkla başlamak istemesi uygun bir hamle olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl dizinin Aragorn'un gençlik yıllarını anlatacağı yönünde bazı söylentiler vardı ancak bunların gerçeği yansıtmadığını bugün görmüş olduk.
Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Orta Dünya hayranları tarafından çok büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Bakalım dizi beklentileri karşılayabilecek mi.
https://news.avclub.com/sorry-aragorn-heads-amazon-s-lord-of-the-rings-will-u-1833126553 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
15961 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
dizi, amazon prime video ve