Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı

Yüzüklerin Efendisi serisinin dizi haklarını 2017'de tam 250 milyon dolar ödeyerek satın alan Amazon, diziyi izleyicilerle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. İşte paylaşılan yeni detaylar:
2 ay
16b
3
39
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisi için yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Amazon, dizinin konusu hakkında ilk kez önemli bilgiler paylaştı. Orta Dünya'nın genişletilmiş bir haritasını yayınlayan şirket,"İkinci Çağ'a Hoş Geldiniz" ifadesiyle dizinin hangi dönemde geçeceğini resmen onaylamış oldu. Yüzüklerin Efendisi dizisi, filmlerden binlerce yıl öncesini anlatacak.

 

Amazon, geçtiğimiz aydan bu yana Twitter üzerinden Orta Dünya'nın haritalarını paylaşıyordu. Ancak bugün atılan tweette haritayı nihayet tam haliyle görme şansımız oldu. Burada en çok sol alt köşede bulunan Númenor adası dikkat çekiyor. Dizinin geçeceği zaman dilimi olan İkinci Çağ, aynı zamanda "Númenor Çağı" olarak da anılıyordu.

Númenor, Melkor ile savaşan insanlara denizin ortasından çıkarılarak tanrı Valar tarafından hediye edilmiş bir ada. Orta Dünya'nın en kötü varlıklarından birisi olan Melkor, İlk Çağ'ın sonunda mağlup edilmiş ve böylece İkinci Çağ başlamıştı. Númenor halkının yükselişi de İkinci Çağ'ın belirleyici olaylarından birisiydi.

Númenor'un çöküşü ise tanrı Valar'ın kendileri için koyduğu bir yasağın çiğnenmesinin ardından başladı. İkinci Çağ'ın sonlarına doğru ciddi anlamda güçlenen Númenor insanları; Sauron'un doldurmaları ve kibirlerinin de etkisiyle tanrılarla savaşabileceklerini düşündüler. Ancak elbette sonları hiç de iyi olmadı ve Valar, Númenor'u tekrar denizin dibine gönderdi.

Númenor'da her şeye rağmen Valar'a sadık kalan insanlar ise Orta Dünya'ya taşındı. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin sevilen karakteri Aragorn da Orta Dünya'ya sürgüne gönderilen bu insanların soyundan geliyor.

Yaklaşık 3500 yıllık bir dönemi kapsayan İkinci Çağ'ın diğer önemli olayları arasında Sauron'un yükselişi, Elf şehri Ayrıkvadi'nin gelişmesi ve Elfler ile Sauron arasındaki ilk Yüzük savaşlarının başlaması yer alıyor. İkinci Çağ, Númenor'un çöküşenden bir süre sonra İnsanların ve Elflerin Son İttifakı tarafından Sauron'un mağlup edilmesi ile sona erdi. Bu savaşta Sauron'un fiziksel vücüdu yok edilmişti.

Tabi İkinci Çağ çok geniş bir zaman dilimi olduğu için Yüzüklerin Efendisi dizisinin tam olarak hangi olayı ele alacağı şu an için kesinleşmedi. Ancak yayınlanan son harita Númenor'un dizinin odak noktası olacağına işaret ediyor. Amazon'un diziye insanların hüküm sürdüğü bir krallıkla başlamak istemesi uygun bir hamle olarak görülüyor. Geçtiğimiz yıl dizinin Aragorn'un gençlik yıllarını anlatacağı yönünde bazı söylentiler vardı ancak bunların gerçeği yansıtmadığını bugün görmüş olduk.

Tam 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırlanan Yüzüklerin Efendisi dizisi, Orta Dünya hayranları tarafından çok büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yayın tarihi veya oyuncu kadrosu hakkında şu an için herhangi bir bilgi verilmedi. Bakalım dizi beklentileri karşılayabilecek mi.
https://news.avclub.com/sorry-aragorn-heads-amazon-s-lord-of-the-rings-will-u-1833126553 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
suslu76 2 ay en beğenilen labtek38
Orta Dunya'da kartlar yeniden dagitiliyor.
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 2 ay
250 milyon $ sırf yayın hakkı için ödeyip sırf Aragorn dizisi çekmeleri ayıp olurdu. Dev bir bütçeyle savaşlarla dolu bir 2. çağ dizisi beni heyecanlandırdı. Zaten en başından Silmarillion'a kafadan bi yaratılış efsanesiyle ilk çağdan başlasalar betimlemeleri çok zor olurdu. Kitapları okumayanlar için ufaktan SPOILER: Yüzüklerin efendisi, hobbit gibi filmler 3.çağın son bölümünde geçerken 2. çağ binlerce yıllık, kıtaların yeniden şekillendiği tanrısal dev savaşların, cüceler ile elfler arasında ittifak ve savaşların, Melkor'un orklarının, balroglarının terör estirdiği sonrasında Sauronun yüzükleri ve önce bölünmüş Elf kavimleri, sonrasında insanları yoldan çıkarışı. Bol aksiyon hüsran ve savaş dolu bir çağ.
250 milyon $ sırf yayın hakkı için ödeyip sırf Aragorn dizisi çekmeleri ayıp olurdu. Dev bir bütçeyle savaşlarla dolu bir 2. çağ dizisi beni heyecanlandırdı. Za...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 2 ay
Son zamanlarda donanımhaber’de çok fazla yazım yanlışı oluyor. Editörler yazdıkları haberi 1 kez okuyacak kadar vakit ayıramıyor mu? O kadar mı aceleniz var? Orta Doğunun haritalarını mı paylaşıyordu? Emin miyiz? Orta Dünya olmasın?
Son zamanlarda donanımhaber’de çok fazla yazım yanlışı oluyor. Editörler yazdıkları haberi 1 kez okuyacak kadar vakit ayıramıyor mu? O kadar mı aceleniz var? Or...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Özgü® 2 ay
Öyle hayal kırıklığına uğrayacak ne gördünüz ben bilmiyorum. GoT kadar kaliteli bir yapım olacağından eminim netflix dizilerine benzetmeyin arakadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nedenburadayım 2 ay
yorumlara bak yorumlara... bu diziye 1 milyar dolar basan amazon'un batıracağından eminmiş. bu forum ya da sözlük gibi yerlerde yazma şartı olarak her b#ka muhalif olmak var sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 2 ay
Konu olarak güzel bir yerden başlayacak bence umarım en az GoT kadar kaliteli olur, Becerebilirlerse potansiyeli çok fazla ama batırma ihtimalleri'de yok değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesutzgvn 2 ay
100 bölümü bulmaz. Bulsa bile dizinin berbat olacağını şimdiden söyleyebilirim. Genelde ilk 100 bölüm her dizide mükemmel olurken 100. bölümden sonra sar başa tekrar oynat olduğu için dizilerden soğuyorum. 50-60 bölüm kadar çekseler mükemmel olur. Hiç olmazsa detaylı hikaye olur. Tadından yenmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoksi 2 ay
amann tanrımmmm daha yeni duyuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 ay
Orta Dünyada "Tanzim Satış Standı" olacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furandor 2 ay
Aranızda beren ve luthien'i okuyan var mı? Türkçe olarak yaz'a doğru gelecek ama cok merak ediyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
olmayacak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 2 ay
Aragorn olmadığı bir dizi konusunu Aragorn fotosu ile açmak ? :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UfukWest 2 ay
Kitapları okumayanlar için söyleyim, sadece Aragorn gençliğini anlatan bir dizi çıksaydı zaten tamami ile çöp olurdu, kitaplarda öyle savaşlar öyle karakterler öyle hikayeler var ki mest olursunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
3 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15961 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dizi, amazon prime video ve
9 etiket daha prime video yüzüklerin efendisi yüzüklerin efendisi dizisi lord of the rings Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Kadınlar Günü için Apple Music özel sayfası yayında 2 ay Finlandiya, kömürden enerji üretimini 2029 yılında sonlandırıyor 2 ay Toyota, Ay'a uzay aracı göndermek için hazırlıklara başladı 2 ay HTC'nin en güzel telefonu | Exodus 1 elimizde 2 ay BMW, Audi'nin Bayern Münih'teki hisselerini satın almaya hazırlanıyor 2 ay Huawei Y7 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay Pokemon GO, 3 yılda rekor gelire imza attı 2 ay Sadece kadın astronotların yer alacağı uzay yürüyüşü, tarihte bir ilk olma özelliğine sahip 2 ay İkinci nesil WD Black SN750 NVMe SSD modeli duyuruldu 2 ay 2 milyondan fazla satan Slime Rancher, kısa süreliğine ücretsiz oldu 2 ay Yeşil Dedektör uygulamasına sızıp, ihbarları önceden haber verdiler 2 ay Elektrikli şehir otomobili e.Go Life, Cenevre'deki en ucuz araç olabilir 2 ay Corsair eğlenceye yönelik yeni klavyesini duyurdu 2 ay Kablosuz şarj sunan yenilikçi telefon standı destek arıyor 2 ay Yerli girişim TurkishKit ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor 2 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti daha fazla menzil sunacak 2 ay Mark Zuckerberg, Facebook’u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğini açıkladı 2 ay Superman kötü olsaydı ne olurdu? Sony'nin 'Brightburn' filminden yeni fragman 2 ay Xiaomi, Black Shark 2'nin tanıtım tarihini açıkladı 2 ay Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Yüzüklerin Efendisi dizisinin konusuyla ilgili ilk detaylar paylaşıldı Sonraki Depremin etkisi 'yerli' izolatörle düşürülüyor 2 ay 3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu 2 ay ZTE'nin katlanabilir akıllı telefon patenti ortaya çıktı 2 ay DRAM fiyatları %30 düştü 2 ay Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı 2 ay iPad ve iPhone'da PS4 oyunlarını oynayın! 2 ay Samsung Galaxy S10'un ekranında neden beyaz bir ışık yanıp sönüyor? 2 ay Redmi Note 7 Pro ile düşük ışıkta çekilen fotoğraf örneği paylaşıldı 2 ay Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor 2 ay 2019 Mitsubishi L200'ün Avrupa versiyonu Cenevre'de tanıtıldı 2 ay Google Görseller üzerinde fiyat gösteren yeni bir reklam formatı geliyor 2 ay 2019 teknolojik gösteriş yılı olacak 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısı ilk etapta sadece 64 bit Windows 10'da çalışacak 2 ay Kripto cüzdanlar SIM kart yuvasına girecek 2 ay HTC gelirde daha da dibe gidiyor 2 ay Çin'in gizemli sualtı üssü ile ilgili detaylar ortaya çıktı 2 ay Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu 2 ay Redmi 7’nin inceleme videosu yanlışlıkla paylaşıldı, özellikleri ve fiyatı belli oldu 2 ay Twitter CEO'su Jack Dorsey, har hafta 10.000 dolarlık Bitcoin aldığını açıkladı 2 ay 1600 beygirlik Koenigsegg Jesko, tasarımı ve özellikleriyle görenleri büyüledi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim