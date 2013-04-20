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ZTE, 500 milyon mobil telefon barajını geçen ilk Çinli firma oldu

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, 500 milyon mobil telefon barajını geçen ilk Çinli firma oldu

Devlet destekli bankalardan aldığı kredilerle gündeme gelen ve siber ajanlık faaliyeti suçlaması yapılan ZTE, bununla birlikte yıldızını parlatmaya devam ediyor.

15. yılını kutlayan ZTE, üretimde 500 milyon mobil telefon sınırını geçen ilk firma olduğunu açıkladı. Bu açıdan Huawei'yi de geride bıraktı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Hou Weigui, mobil cihaz bölümü olarak büyümeye devam edeceklerini ve uluslararası arenada marka tanınırlığını da artırmaya çalışacaklarını açıkladı. Firmanın hedefi üst seviye cihazlar pazara sunarak kopya cihaz üreticisi imajını düzeltmek. Bunun için gerekli kaynakları ayırmayı planlayan firma, Times Square, Japonya Fukuoka Dome gibi meşhur alanlarda etkinlikler yaparak dikkat çekmek istiyor.

Firma, Full HD ekranlı Grand S ve bir versiyonu Snapdragon 800 çözümünü taşıyan Grand Memo modellerini kısa süre içerisinde uluslararası pazara sunmayı planlıyor. Wal-Mart, Phones4U, Best Buy, eBay, Media Markt gibi uluslararası perakendecilerle de satış anlaşmaları yapılıyor.


http://www.androidauthority.com/zte-builds-500-million-handsets-194226/ Yorum Yaz
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R.V.PERSİE 6 yıl
çindeki markalar gerçekten çok kaliteli telefonlar yapıyolar güzel bir başarı
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kımyasal 6 yıl
Devlet desteğinin şirketler için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.Aynısını Turkcell içinde umuyorum ve üç kağıtçı bir politika olmaksızın giriş,orta seviye telefon çıkartmasını bekliyorum.
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crashris 6 yıl
media markt la belki tr ye bile gelebilir
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