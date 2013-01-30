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ZTE, 5.7 inçlik ekrana sahip Grand Memo modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, 5.7 inçlik ekrana sahip Grand Memo modelini duyurdu

CES 2013 fuarında tanıttığı Nubia Z5 ve Grand S modelleriyle ekran boyutu çıtasını 5 inçe yükselten ZTE, aradan uzun bir süre geçmeden çıtayı biraz daha yukarı çekti.

Firma bugün Hong Kong'da düzenlediği etkinlikte 5.7 inçlik ekrana sahip Grand Memo modelini resmi olarak tanıttı. Grand Memo modeli ekran boyutu itibariyle phablet sınıfına girse de bu yılın trendi olacak Full HD ekrana sahip değil. ZTE modelinde 1280 x 720 piksel çözünürülüğü yeterli görmüş.

Modelde 4 çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8mm kalınlık, microSD girişi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Model ilk olarak MWC 2013 fuarında boy gösterecek. Ardından satış ve fiyat bilgileri netleşecek. 

http://www.engadget.com/2013/01/30/zte-grand-memo-hands-on/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 6 yıl
muratzilla
B.ku cikti bu olayin. 7 e kadar yolu var bunlarin.

inada binerse notebook ekran boyutuna çıkarırlar alimallah:)
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Psydia 6 yıl
3000 mah pil olsun da varsin 720p ekran olsun. Pil daha onemli. Hic degilse adreno 320 720p cozunurlugu rahat kaldirir.
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Krauser DMC 6 yıl
Note 2 ye rakip olarak geliyor gibi. Fiyat olarak fahiş rakamlarla karşılaşmazsak iyi...
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IceRulez 6 yıl
adamlar mantıklı hareket etmiş full hd koymamışlar aferim zte'ye fakat ekran neden 5.7 inç olmuş 5 olsaymış yeterliymiş
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alamut harameyn 6 yıl
Gerek teknik özellikler, gerek tasarım olarak alınabilir tek sorun boyut inşAllah Türkiye'ye gelir fiyatta uygun olur
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crashday 6 yıl
5 inç olsaydı iyi olurdu.
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muratai 6 yıl
B.ku cikti bu olayin. 7" e kadar yolu var bunlarin.
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FIF 6 yıl muratai
muratzilla

B.ku cikti bu olayin. 7" e kadar yolu var bunlarin.

Zaten 5''-7'' arası telefon tablet melezi oluyor.
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memoseler 6 yıl
Olmamış.
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Normsoner 6 yıl
youtube.com/... isterse 10inç olsun :D :D
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