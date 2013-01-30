ZTE, 5.7 inçlik ekrana sahip Grand Memo modelini duyurdu





CES 2013 fuarında tanıttığı Nubia Z5 ve Grand S modelleriyle ekran boyutu çıtasını 5 inçe yükselten ZTE, aradan uzun bir süre geçmeden çıtayı biraz daha yukarı çekti.





Firma bugün Hong Kong'da düzenlediği etkinlikte 5.7 inçlik ekrana sahip Grand Memo modelini resmi olarak tanıttı. Grand Memo modeli ekran boyutu itibariyle phablet sınıfına girse de bu yılın trendi olacak Full HD ekrana sahip değil. ZTE modelinde 1280 x 720 piksel çözünürülüğü yeterli görmüş.





Modelde 4 çekirdekli 1.7GHz saat hızında çalışan Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisi ve Adreno 320 grafik birimine yer veriliyor. 2GB RAM, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 8mm kalınlık, microSD girişi, Android 4.1.2 işletim sistemi, 3000mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model ilk olarak MWC 2013 fuarında boy gösterecek. Ardından satış ve fiyat bilgileri netleşecek.

http://www.engadget.com/2013/01/30/zte-grand-memo-hands-on/