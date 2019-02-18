ZTE, 5G’li amiral gemi modelini 25 Şubat tarihinde gün yüzüne çıkaracak

Mobil Dünya Kongresi önümüzdeki hafta başlıyor. ZTE’nin de geçen sene olduğu gibi yeni Blade serisini bu etkinlikte tanıtması bekleniyor. Ancak firmanın sosyal medya hesabından paylaşılan yeni bir afiş ile 5G bağlantı destekli Axon modelinin de ortaya çıkacağı öğrenildi.

ZTE Axon Pro 10 olabilir

Geçtiğimiz haftalarda ZTE A2020 Pro ismine sahip bir akılı telefonun Geekbench testi ortaya çıkmıştı. Snapdragon 855 yonga setine sahip bu modelin ZTE Axon Pro 10 olduğu düşünülüyor. ZTE tarafından gelen bu paylaşımla birlikte de MWC 2019’da tanıtılacak olan 5G destekli akıllı telefonun ZTE Axon Pro 10 olabileceği tahmin edildi.

ZTE’nin TENAA sertifikası alan Blade V10 ve V10 Vita modellerini de bu etkinlikte göreceğiz. Görünen o ki firma hem Blade serisi hem de yeni bir Axon modeliyle MWC 2019’da kendinden oldukça söz ettirecek.

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Son olarak ZTE Axon Pro 10’un 5G desteği olmayan bir versiyona da sahip olması mümkün. Haliyle 5G’li model, standart versiyonu kıyasla daha pahalı olacaktır. Axon Pro 10'un bilinen diğer özellikleri ise şu an için 6 GB RAM ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kısıtlı. Tanıtımın ardından bu modelin 2019’un ilk yarısı bitmeden Avrupa ve Çin üzerinde satışa sunulması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/02/18/ztes-5g-flagship-phone-debuting-on-february-25-could-it-be-axon-10-pro/