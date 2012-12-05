ZTE, Çin hükümetinden 20 milyar dolar kredi aldı





ZTE ve Huwei gibi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde ilk 5 sıraya oynayan Çinli firmalar, genelde doğrudan veya dolaylı olarak devlet kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve bu durumdan dolayı ABD ve Avrupa ülkelerinde bugüne kadar pek çok eleştiri ve soruşturma olayları yaşandı.





Bununla birlikte firmaların Çin devleti ile ilişkileri sıkı bir şekilde devam ediyor. Dünyanın 5 numaralı akıllı telefon üreticisi olan ZTE, yaptığı duyuruda Çin Geliştirme Bankası'ndan 20 milyar dolar kredi aldığını açıkladı. Banka Çin hükümetine ait ve kredi ülkenin yararına olan projeler için kullanılacak. Projeler deniz aşırı da olabilecek. Projeler kapsamında sadece akıllı telefon değil, 4G LTE gibi altyapılara da ağırlık verilecek.





Nokia ve RIM'in toplam değerinden daha büyük olan bu kredi miktarı pek çok önemli soru işaretini de beraberinde getiriyor. ZTE'nin batmakta mı olduğu yoksa agresif bir açılım için devlet desteği mi aldığı, neden Lenovo veya Huawei değil de ZTE'nin bu krediye layık görüldüğü gibi sorular kafaları karıştırıyor.

http://www.androidauthority.com/zte-20-billion-loan-china-136373/