ZTE, Çin hükümetinden 20 milyar dolar kredi aldı

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ZTE ve Huwei gibi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde ilk 5 sıraya oynayan Çinli firmalar, genelde doğrudan veya dolaylı olarak devlet kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve bu durumdan dolayı ABD ve Avrupa ülkelerinde bugüne kadar pek çok eleştiri ve soruşturma olayları yaşandı.
Bununla birlikte firmaların Çin devleti ile ilişkileri sıkı bir şekilde devam ediyor. Dünyanın 5 numaralı akıllı telefon üreticisi olan ZTE, yaptığı duyuruda Çin Geliştirme Bankası'ndan 20 milyar dolar kredi aldığını açıkladı. Banka Çin hükümetine ait ve kredi ülkenin yararına olan projeler için kullanılacak. Projeler deniz aşırı da olabilecek. Projeler kapsamında sadece akıllı telefon değil, 4G LTE gibi altyapılara da ağırlık verilecek.
Nokia ve RIM'in toplam değerinden daha büyük olan bu kredi miktarı pek çok önemli soru işaretini de beraberinde getiriyor. ZTE'nin batmakta mı olduğu yoksa agresif bir açılım için devlet desteği mi aldığı, neden Lenovo veya Huawei değil de ZTE'nin bu krediye layık görüldüğü gibi sorular kafaları karıştırıyor.
http://www.androidauthority.com/zte-20-billion-loan-china-136373/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ZTE özelikle de bu açıdan çok şanslı, son dönemlerde farkını ortaya koyarak daha bağımsız bir firma haline gelip kendi telefonlarını üretmeye başlayıp bunun meyvelerinide toplayarak herkese kendini gösterdi, bence bu başarının öyküsüdür..
Önüde açık olan bir firma, atılımlarını sağlam ve tutarlı yaparsa büyük işlere imza atarlar, insanın bu haberden imrenesi geliyor...
İlişkilendirme gayet yerinde olmuş bence. Çin de devlet dışardan nasıl para sokabilirim içeriye derdinde, Ülkemde içerdekinin parasını nasıl indireganni yapabilirim derdinde.
Aynı şekilde arkadaş gibi bir firma sahibiyken kosgeb den defalarca denemelerime rağmen destek kredisi çekememişimdir. Tabi çekemeyen yok demiyorum eğer amcan dayın varsa kurada ilk sıra sana çıkıveriyor eğer yoksa bekle babam kredi çıkacak diye. Sonra git bankalara 100binlira için tonlarca faiz öde.
Çoook yerinde bir gönderme yapmış "bence" arkadaş.
vermeyn arkadaş 100 tlkafanızı kullanın paranızı kaptırmayın
ttnette dünya bankasından 70milyon dolar aldı bak bakalım batıyormu ?
yeni şirket satın almalar gelebilir.
Zaten Çin pazarının dışındalar. Avrupa ve Amerika'da ZTE marka cihazlar bulmak mümkün. Sadece ülkemizde bulunmuyor.
Amerikayı bilmem ama ,Avrupada ,Hollanda,Belçika vb birçok ülkede ZTE nin hiçbir cihazı resmi olarak satışta degil.
Aksine Huawei avrupa ve amerika piyasalarına resmi olarak girmiş durumda.
Olimpiyat oyunları,Atletizim şampiyonalarında ,Avrupa kupalarında ,Huawei sponsor hatta.
ZTE ise Çin ,Rusya ,Asya ülkeleri ağırlıklı.
Çin pazarı bile milyarı geçen nufusu düşünürsek büyük bir pazar.
Ancak her ulkede oldugu gibi uzak doğuluların bir çoğu yerli malı kullanmıyor.Kore ve Japon ürünlerine de irili ufaklı itilaflardan pek bakmıyorlar.
Eskiden ağırlıklı Nokia idi ,şimdi ise daha çok ,İphone ,Yerli Malı ZTE ,Huawei vb Android modelleri ve Nokia modelleri ilgilerini çekiyor.
ZTE başarı istiyorsa ,önce Huawei geçmesi gerekir.
ülkemizde de bulunuyor vodafon tablet ve cep telefonları zte markadır
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