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ZTE, Çin hükümetinden 20 milyar dolar kredi aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE ve Huwei gibi dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri listesinde ilk 5 sıraya oynayan Çinli firmalar, genelde doğrudan veya dolaylı olarak devlet kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve bu durumdan dolayı ABD ve Avrupa ülkelerinde bugüne kadar pek çok eleştiri ve soruşturma olayları yaşandı.

Bununla birlikte firmaların Çin devleti ile ilişkileri sıkı bir şekilde devam ediyor. Dünyanın 5 numaralı akıllı telefon üreticisi olan ZTE, yaptığı duyuruda Çin Geliştirme Bankası'ndan 20 milyar dolar kredi aldığını açıkladı. Banka Çin hükümetine ait ve kredi ülkenin yararına olan projeler için kullanılacak. Projeler deniz aşırı da olabilecek. Projeler kapsamında sadece akıllı telefon değil, 4G LTE gibi altyapılara da ağırlık verilecek.

Nokia ve RIM'in toplam değerinden daha büyük olan bu kredi miktarı pek çok önemli soru işaretini de beraberinde getiriyor. ZTE'nin batmakta mı olduğu yoksa agresif bir açılım için devlet desteği mi aldığı, neden Lenovo veya Huawei değil de ZTE'nin bu krediye layık görüldüğü gibi sorular kafaları karıştırıyor. 

http://www.androidauthority.com/zte-20-billion-loan-china-136373/ Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
Elin devleti firmasını destekliyor dünyaya hakim olmak için bizim devlette yurt dışından gelen telefonlardan 100tl kayıt parası alma peşinden koşuyor hey Allahım gelde çıldırma
Elin devleti firmasını destekliyor dünyaya hakim olmak için bizim devlette yurt dışından gelen telefonlardan 100tl kayıt parası alma peşinden koşuyor hey Allahı...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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E_Aydin35 6 yıl
Açıkcası dudak uçuklatacak, devrim yapacak, çağ atlatacak potansiyelde bir rakam bu ! ZTE, Huawei gibi Çin'li firmalar, bulundukları ülkedeki teknoloji, ekonomi standartlarının üst düzeyde olmasının sonuçlarını yaşıyorlar.
ZTE özelikle de bu açıdan çok şanslı, son dönemlerde farkını ortaya koyarak daha bağımsız bir firma haline gelip kendi telefonlarını üretmeye başlayıp bunun meyvelerinide toplayarak herkese kendini gösterdi, bence bu başarının öyküsüdür..
Önüde açık olan bir firma, atılımlarını sağlam ve tutarlı yaparsa büyük işlere imza atarlar, insanın bu haberden imrenesi geliyor...
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Rust in Peace 6 yıl
Adamların aldığı kredi bizim ülkenin iki buçuk aylık ihracatı kadar
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Creed_06 6 yıl
die_caprio
web101
die_caprio
web101 Elin devleti firmasını destekliyor dünyaya hakim olmak için bizim devlette yurt dışından gelen telefonlardan 100tl kayıt parası alma peşinden koşuyor hey Allahım gelde çıldırma
elin devleti desteği firmaya veriyor,sen bireysin firma değilsin.varsa projen göster sanada versinler.bu konu ile yaptığın yorumda nasıl bağ kurdun anlamak güç
Ben birey olarak değil sistemden zarar gören kaderine terk edilen bir firma sahibi olarak yorum yaptım büyük zincir mağazalarla rekabet etmek için teknoloji alt yapısına yatırım yapmak amacıyla destek kredisine başvurdum bana kapıyı gösterdiler bu ülkede herkesin tuzu kuru değil malesef.
ilk yorumunuzda yurt dışından gelen telefonlara 100 lira kayıt parası alındığını ima ettiniz.Bu konu içeriği ise çin hükümetinin ZTE ye kredi vermesi.Benim anlamadığım taraf konu ile ilgili olarak yurt dışından gelen telefonlara 100 lira kayıt ücretinin alınmasını nasıl ilişkilendirdiniz.Ben onu eleştirmiştim.

İlişkilendirme gayet yerinde olmuş bence. Çin de devlet dışardan nasıl para sokabilirim içeriye derdinde, Ülkemde içerdekinin parasını nasıl indireganni yapabilirim derdinde.
Aynı şekilde arkadaş gibi bir firma sahibiyken kosgeb den defalarca denemelerime rağmen destek kredisi çekememişimdir. Tabi çekemeyen yok demiyorum eğer amcan dayın varsa kurada ilk sıra sana çıkıveriyor eğer yoksa bekle babam kredi çıkacak diye. Sonra git bankalara 100binlira için tonlarca faiz öde.
Çoook yerinde bir gönderme yapmış "bence" arkadaş.
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Confused46 6 yıl Creed_06
Creed_06

die_caprio

web101
die_caprio
web101 Elin devleti firmasını destekliyor dünyaya hakim olmak için bizim devlette yurt dışından gelen telefonlardan 100tl kayıt parası alma peşinden koşuyor hey Allahım gelde çıldırma
elin devleti desteği firmaya veriyor,sen bireysin firma değilsin.varsa projen göster sanada versinler.bu konu ile yaptığın yorumda nasıl bağ kurdun anlamak güç
Ben birey olarak değil sistemden zarar gören kaderine terk edilen bir firma sahibi olarak yorum yaptım büyük zincir mağazalarla rekabet etmek için teknoloji alt yapısına yatırım yapmak amacıyla destek kredisine başvurdum bana kapıyı gösterdiler bu ülkede herkesin tuzu kuru değil malesef.
ilk yorumunuzda yurt dışından gelen telefonlara 100 lira kayıt parası alındığını ima ettiniz.Bu konu içeriği ise çin hükümetinin ZTE ye kredi vermesi.Benim anlamadığım taraf konu ile ilgili olarak yurt dışından gelen telefonlara 100 lira kayıt ücretinin alınmasını nasıl ilişkilendirdiniz.Ben onu eleştirmiştim.


İlişkilendirme gayet yerinde olmuş bence. Çin de devlet dışardan nasıl para sokabilirim içeriye derdinde, Ülkemde içerdekinin parasını nasıl indireganni yapabilirim derdinde.
Aynı şekilde arkadaş gibi bir firma sahibiyken kosgeb den defalarca denemelerime rağmen destek kredisi çekememişimdir. Tabi çekemeyen yok demiyorum eğer amcan dayın varsa kurada ilk sıra sana çıkıveriyor eğer yoksa bekle babam kredi çıkacak diye. Sonra git bankalara 100binlira için tonlarca faiz öde.
Çoook yerinde bir gönderme yapmış "bence" arkadaş.



vermeyn arkadaş 100 tlkafanızı kullanın paranızı kaptırmayın
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V4LKyR 6 yıl
Valla arkadaşlar, eğer bu ZTE'de zeka varsa, yani zekalıysa (ki öyle zaten, son 3-4 sene içerisinde adamlar dünyanın 5. en büyük telefon üreticisi oldular hiç yoktan) bu parayı (ki bu para 20 MİLYAR DOLAR, az para değil) akıllıca kullanırlar. Ve eğer bu miktardaki bir para akıllıca kullanılırsa, 5. olan sıralamaları hiç şüphe yok ki 4. 3. 2. şeklinde yukarı gidecektir. 20 milyar dolarla yapılacaklar akla hayale sığmaz.
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ti7800 6 yıl
Turkcell Maxi Phone 5, ZTE üretimi, bir arkadaş ülkemizde bulunmuyor demiş.
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complete_ 6 yıl
Türkiye de paypal'ın 1.000.000 kayıtlı üyesi var hepsi china çalışıyor desem abartmış olmam bu para birçok avrupa ülkesini bataktan çıkarır çin de kıçı b... bir telefon markasına gözünü kırpmadan bu parayı veriyor ...
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eXXeLanCCe 6 yıl
Gereksiz gereksiz her yeni çıkan ürünü almayın.Ülkeye zarar sizin gibiler.Bırakın şu kafasız tüketici hareketini.Aklınızı kullanını.Bizim yerli bir telefonumuz yok tüm paralar dışarı akıyor.Adamlar kendi şirketlerini dünya devi yapmak için 20 milyar dolar kredi de verirler,hibe de ederler.Bizim özenti halkımız 3bin tl verip i fon 5 alma ğeşinde hala.El insaf...
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h0c@ 6 yıl
Gitsin hem nokia yı hem Rim i alsın. dünyanın 1 numarası olsun :) nokia telefonlarda bb10 nasıl olur ki? :D
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JrMaster 6 yıl
Yaratık00
Bence 20 milyor doları batmaKdan kurtulmak için almadılar. Büyük bir adım atacaklarına kesin gözle bakıyorum.

ttnette dünya bankasından 70milyon dolar aldı bak bakalım batıyormu ?
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erci501 6 yıl
paraya bak arkadaş. gerçi çin rezervlerinde trilyon dolarlar var.
yeni şirket satın almalar gelebilir.
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onbeskarakterli 6 yıl
__BadblooD__
Cin pazarinin disina cikmayi dusunuyorlarsa cok iyi olur fiyat performans orani cok iyi cihazlarla fiyatlari direk asagi ceker tum ureticiler bize yarar

Zaten Çin pazarının dışındalar. Avrupa ve Amerika'da ZTE marka cihazlar bulmak mümkün. Sadece ülkemizde bulunmuyor.
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MaSSive 6 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli
__BadblooD__
Cin pazarinin disina cikmayi dusunuyorlarsa cok iyi olur fiyat performans orani cok iyi cihazlarla fiyatlari direk asagi ceker tum ureticiler bize yarar

Zaten Çin pazarının dışındalar. Avrupa ve Amerika'da ZTE marka cihazlar bulmak mümkün. Sadece ülkemizde bulunmuyor.

Amerikayı bilmem ama ,Avrupada ,Hollanda,Belçika vb birçok ülkede ZTE nin hiçbir cihazı resmi olarak satışta degil.

Aksine Huawei avrupa ve amerika piyasalarına resmi olarak girmiş durumda.

Olimpiyat oyunları,Atletizim şampiyonalarında ,Avrupa kupalarında ,Huawei sponsor hatta.

ZTE ise Çin ,Rusya ,Asya ülkeleri ağırlıklı.

Çin pazarı bile milyarı geçen nufusu düşünürsek büyük bir pazar.

Ancak her ulkede oldugu gibi uzak doğuluların bir çoğu yerli malı kullanmıyor.Kore ve Japon ürünlerine de irili ufaklı itilaflardan pek bakmıyorlar.

Eskiden ağırlıklı Nokia idi ,şimdi ise daha çok ,İphone ,Yerli Malı ZTE ,Huawei vb Android modelleri ve Nokia modelleri ilgilerini çekiyor.

ZTE başarı istiyorsa ,önce Huawei geçmesi gerekir.
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Confused46 6 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli

__BadblooD__

Cin pazarinin disina cikmayi dusunuyorlarsa cok iyi olur fiyat performans orani cok iyi cihazlarla fiyatlari direk asagi ceker tum ureticiler bize yarar


Zaten Çin pazarının dışındalar. Avrupa ve Amerika'da ZTE marka cihazlar bulmak mümkün. Sadece ülkemizde bulunmuyor.

ülkemizde de bulunuyor vodafon tablet ve cep telefonları zte markadır
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