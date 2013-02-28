ZTE Grand Memo üzerindeki sır perdesi aralandı : Snapdragon 800 doğrulandı

Haber Editörü
ZTE'nin büyük iddialarla lanse ettiği, ancak hem duyurularda hem de MWC 2013 etkinlik alanında birbirinden farklı donanıma sahip 3 modele yer veren ve kafaları karıştıran Grand Memo ile ilgili en gerçekçi bilgiler nihayet ortaya çıktı.
Bilgilere göre ZTE'nin tanıtımında verdiği bilgilerde yanlışlık yok. Model Snapdragon 800 çözümü ve 2GB RAM ile gelecek. Bu açıdan çözümün sunulacağı ilk akıllı telefon olacağı kesinleşti. Ancak bölgelere göre modeli iki farklı konfigürasyon ile daha göreceğiz. Birincisi Snapdragon S4 Pro işlemcisi ve 1GB RAM, Snapdragon 600 işlemcisi ve 2GB RAM. ZTE Grand Memo, Qualcomm'un son üç en iyi işlemcisini barındıran tek model olmakla da bir ilki başarmış olacak. Ancak hangi bölgelere göre bu versiyonlar dağıtılacak bilinmiyor.
ZTE Grand Memo modelinde ayrıca 5.7 inçlik HD ekran, 3200mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 16GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Model Mart ayından itibaren Çin ve ardından Avrupa'da satışa sunulacak.
http://www.androidcentral.com/zte-grand-memo-hands Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok güldüm yazına . Sana katılmamak elde değil. Belki gerçekten google translateden çevirmiştir. Forumda azeri arkadaşlarda var çünkü.
Yok hocam o arkadaş çinli bir satış sitesinin çalışanı. O sitelerin elemanları böyle yeni hesaplar açıp translateden çeviri yaparak forumda ürün reklamı yapıyorlar. Sonra da mesajları siliniyor ve ban yiyorlar örnekteki gibi :)
kardes yanlıs anlamada yazdıkların sanki google.translate kullanılmısda başka bir dilden çevrilmiş gibi
Qualcomm Snapdragon S4 Pro -1.7GHz quad-core CPU
ZTE'ye gore Snapdragon chipset 800 degil 600.
muhtemelen bu aciklamanin yine degismesi bekleniyor,tek kesin olan Snapdragon chipset
16GB / RAM: 2GB / MicroSD, up to 32 GB
Qualcomm Snapdragon 600 ve 2GB RAM'li