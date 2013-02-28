ZTE Grand Memo üzerindeki sır perdesi aralandı : Snapdragon 800 doğrulandı





ZTE'nin büyük iddialarla lanse ettiği, ancak hem duyurularda hem de MWC 2013 etkinlik alanında birbirinden farklı donanıma sahip 3 modele yer veren ve kafaları karıştıran Grand Memo ile ilgili en gerçekçi bilgiler nihayet ortaya çıktı.





Bilgilere göre ZTE'nin tanıtımında verdiği bilgilerde yanlışlık yok. Model Snapdragon 800 çözümü ve 2GB RAM ile gelecek. Bu açıdan çözümün sunulacağı ilk akıllı telefon olacağı kesinleşti. Ancak bölgelere göre modeli iki farklı konfigürasyon ile daha göreceğiz. Birincisi Snapdragon S4 Pro işlemcisi ve 1GB RAM, Snapdragon 600 işlemcisi ve 2GB RAM. ZTE Grand Memo, Qualcomm'un son üç en iyi işlemcisini barındıran tek model olmakla da bir ilki başarmış olacak. Ancak hangi bölgelere göre bu versiyonlar dağıtılacak bilinmiyor.





ZTE Grand Memo modelinde ayrıca 5.7 inçlik HD ekran, 3200mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi ve 16GB depolama kapasitesi şeklinde diğer özellikler bulunuyor. Model Mart ayından itibaren Çin ve ardından Avrupa'da satışa sunulacak.

http://www.androidcentral.com/zte-grand-memo-hands