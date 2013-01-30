ZTE Grand X Pro resmi olarak tanıtıldı





Kasım ayından bu yana hakkında internette bilgiler paylaşılan ZTE'nin Grand X Pro modeli nihayet resmiyet kazandı.





Bu yıl artarda yeni Android akıllı telefonlar tanıtan ZTE, listeye Grand X Pro modelini de ekledi. Modelde 4.5 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlükte LCD ekran kullanılıyor. İşlemci olarak ise Cortex-A9 tabanlı 1.2GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MediaTek MT6577T yer alıyor.





1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 8MP çözünürlükte kamera, Android 4.0.4 işletim sistemi, microSD yuvası, 2000 mAh gücünde batarya, çift SIM destekli, WiFi, GPS, Bluetooth 4.0, 9.4mm kalınlık, 145gr ağırlık şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Modelin satış ve fiyat bilgisi bulunuyor ancak ağırlıklı olarak Asya pazarına sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.androidauthority.com/zte-grand-x-pro-official-specs-152259/