ZTE N880E için Android 4.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

Mayıs'ta Gingerbread'li olarak duyurulan ve tam beş ay önce Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi sürümüne güncellenen N880E, aldığı yeni güncellemeyle yeniden gündeme gelmeyi başardı. Bugün yeni üretici yazılımıyla alakalı bir basın açıklaması yayınlayan ZTE, akıllı telefonunun güncellemeleri Google tarafından sağlanan modellerden sonra Android 4.2'ye yükselen ekosistemin ilk aygıtı olduğunu müjdeledi.

Çinli üreticinin popüler Blade serisine mensup olan N880E, 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü TFT LCD ekran, 1GHZ hızında ARM Cortex-A5 ile Adreno 200 GPU'lu Qualcomm MSM7627A çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 3.15MP kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1,650 mAh'lik bir pille donatılmıştı. Oldukça düşük teknik özelliklerine rağmen Nexus S ve Motorola XOOM gibi aygıtlar için dahi yeterli görülmeyen Android 4.2 versiyonuna yükselen N880E'yi diğer ZTE üretimi akıllı telefonlar da izleyecek.

Google ile arasındaki köklü stratejik ilişkinin doğurduğu sonuçlara dikkat çeken mobil sektörün en büyük dördüncü üreticisi, ilk Jelly Bean sürümünde olduğu gibi şimdi de tüketicileri şaşırtmayı başardı. Kaynak kodların resmen yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlayan güncelleme, birçok model için donanım yetersizliği önesürülerek iptal edilen yeni versiyon yükseltmelerinin varsayılan Android arayüzüyle mümkün olabileceğini yeniden gözler önüne seriyor.

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201211/t20121123_370981.html