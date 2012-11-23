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ZTE N880E için Android 4.2 Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
1,4b
1
28
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mayıs'ta Gingerbread'li olarak duyurulan ve tam beş ay önce Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi sürümüne güncellenen N880E, aldığı yeni güncellemeyle yeniden gündeme gelmeyi başardı. Bugün yeni üretici yazılımıyla alakalı bir basın açıklaması yayınlayan ZTE, akıllı telefonunun güncellemeleri Google tarafından sağlanan modellerden sonra Android 4.2'ye yükselen ekosistemin ilk aygıtı olduğunu müjdeledi.
Çinli üreticinin popüler Blade serisine mensup olan N880E, 4 inç büyüklüğünde WVGA (800 x 480 piksel) çözünürlüklü TFT LCD ekran, 1GHZ hızında ARM Cortex-A5 ile Adreno 200 GPU'lu Qualcomm MSM7627A çipset, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 3.15MP kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS ve 1,650 mAh'lik bir pille donatılmıştı. Oldukça düşük teknik özelliklerine rağmen Nexus S ve Motorola XOOM gibi aygıtlar için dahi yeterli görülmeyen Android 4.2 versiyonuna yükselen N880E'yi diğer ZTE üretimi akıllı telefonlar da izleyecek.
Google ile arasındaki köklü stratejik ilişkinin doğurduğu sonuçlara dikkat çeken mobil sektörün en büyük dördüncü üreticisi, ilk Jelly Bean sürümünde olduğu gibi şimdi de tüketicileri şaşırtmayı başardı. Kaynak kodların resmen yayınlanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlayan güncelleme, birçok model için donanım yetersizliği önesürülerek iptal edilen yeni versiyon yükseltmelerinin varsayılan Android arayüzüyle mümkün olabileceğini yeniden gözler önüne seriyor. 

http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/news/201211/t20121123_370981.html Yorum Yaz
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Fourtagraph 6 yıl en beğenilen
HTC göz yaşları içerisinde koşarak odasına gitti ve günlerce ağladı ağladı ağladı..
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@CAN@ 6 yıl
Bu telefona 4.2 geliyor ve Samsung Galaxy s İCS bile veremiyor ha?!Kınıyorum seni Samsung!
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AhmetYOL 6 yıl
motorola atrix bunun kaç katı hala gb rom :( motorola atrix'e jb istiyoruz
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DH Misafiri 6 yıl
Bende ZTE X876 modeli var bende yukselteyim :)
ayrıca 24.11.2012 tarihi saat 10:01 da kontrol ettiğim bu urunun fiyatı sadece 140 dolar,ikinci eli ortalama 75-90 dolar arası
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Ciddi Kedii 6 yıl
4.2.2 yi de aynı hızla almış mı


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bozcan 6 yıl
bizim emektar huawei ideos x5 de alsın şu güncellemeyi custom olarak tabi :) daha da gam yemem :) project butter istiyoruz!
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Saiki 6 yıl
Daha sony den nexus yapmadıkları sürece telefon almam, diğer firmalar içinde geçerli.
100 tane yeni telefon çıkaracaklarına adam gibi 3 telefon çıkarıp çeşitli bütçelere göre ayırıp güncelleme verseler hem kullanıcılar hem kendileri mutlu olur.
sevgi birgün nefrete döner insanlara yalan söyleyip kandırmaya çalışmaya devam ederlerse.
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Android'in arayüzü daha iyi diğer üreticiler farklı özellikte katsa kendi arayüzlerine bu güncelleme işi daha önemli bu telefona varsıyan arayüz ile güncelleme geliyorsa diğer üreticilerde yapabilirler illaki kendi arayüzünüz olacak diye bişi yok standart olan adnroidin arayüzünü kullanın androidin en güncel sürümünü buluşturun kullanıcılarla merak etmeyin kazanan siz olacaksınız...Bu donanıma 4.2 gözüme girdin ZTE!
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Legendery 6 yıl
HTC ve LG nin yapmadığını yaptı bravo!
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-Freedom- 6 yıl
Huawei, ideos x5 e bile ics vermiyor ( pro olan degil normal u8800 a)
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lansker 6 yıl
arayüz ile oynamıyorlar ancak şöyle birşey de var; xda da adamlar işletim sisteminin orjinali çıkmadan amiraller için 10-15 farklı sürüm ve her sürümde ara güncellme yayınlıyor. ancak telefonun sahibi işin ehli firmalar hala uğraşıyor. geliştiricilerde kendi arayüzlerini veya telefonun orjinal arayüzünü port ediyorlar... telefon firmalarının yaptığı şerefsizlik sadece... işlerine gelmiyor. yeni telefon satmak istiyorlar ...
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haisak 6 yıl
Bakıyorum da telefona bu işletim sistemi yakışmıyor. Çok basit durmuş ya telefon.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
Vay be helal olsun ne diyim bi ZTE telefon almak şart oldu samsung lg htc sony benim gözümde bitmiştir.
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