Huawei, IFA 2016 davetiyelerini göndermeye başladı

Yılın son tüketici elektroniği fuarı IFA 2016 için Eylül ayına henüz daha vakit var ancak Huawei şimdiden etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı. Firma, 1 Eylül itibariyle ilk basın toplantısını yapmayı planlıyor.

Bugüne kadar önemli akıllı telefon modellerini piyasaya süren Huawei, 5 Temmuz itibariyle de standart Honor 8 akıllı telefon modelini tanıtacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Honor V8 adında çift kameralı bir akıllı telefon modeli tanıtılmıştı.

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IFA 2016 fuarına saklanan model ise muhtemelen Mate 9 olacak. Firmanın Phablet sınıfındaki önemli oyuncusu Mate, bu yıl daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkabilir. Özellikle firmanın sanal gerçeklik konusuna ağırlık vereceğini açıklaması, cihazda 2K AMOLED ekran ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca Press Touch dokunmatik hassasiyet, çift arka kamera, daha hızlı Kirin 955 yonga seti, 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 64GB/128GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacak.

Huawei geçen yılı büyük bir atılım yaparak 100 milyondan fazla akıllı telefon satışı ile tamamladı ve pazarda üçüncülüğü garantiledi. Bu yıl ise genel durgunluktan ötürü 140 milyon olan satış hedefi 120 milyona revize edildi. Huawei bu hedefi tutturabilmek için agresif adımlar atıyor. Mate 9 modelinin yanında bu yıl Nexus programına da yeni bir akıllı telefon hediye edecek.