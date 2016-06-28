Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, IFA 2016 davetiyelerini göndermeye başladı

Bu yıl ise genel durgunluktan ötürü 140 milyon olan satış hedefini 120 milyona revize eden Çinli dev Huawei, bu hedefi tutturabilmek için agresif adımlar atıyor.
2 yıl
5,3b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yılın son tüketici elektroniği fuarı IFA 2016 için Eylül ayına henüz daha vakit var ancak Huawei şimdiden etkinlik davetiyelerini göndermeye başladı. Firma, 1 Eylül itibariyle ilk basın toplantısını yapmayı planlıyor.

Bugüne kadar önemli akıllı telefon modellerini piyasaya süren Huawei, 5 Temmuz itibariyle de standart Honor 8 akıllı telefon modelini tanıtacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Honor V8 adında çift kameralı bir akıllı telefon modeli tanıtılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Sharp, depreme dayanıklı buzdolabı üretti"

IFA 2016 fuarına saklanan model ise muhtemelen Mate 9 olacak. Firmanın Phablet sınıfındaki önemli oyuncusu Mate, bu yıl daha gelişmiş özelliklerle karşımıza çıkabilir. Özellikle firmanın sanal gerçeklik konusuna ağırlık vereceğini açıklaması, cihazda 2K AMOLED ekran ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca Press Touch dokunmatik hassasiyet, çift arka kamera, daha hızlı Kirin 955 yonga seti, 4GB RAM, 4000mAh kapasiteli batarya, 64GB/128GB depolama kapasitesi gibi özellikler olacak.

Huawei geçen yılı büyük bir atılım yaparak 100 milyondan fazla akıllı telefon satışı ile tamamladı ve pazarda üçüncülüğü garantiledi. Bu yıl ise genel durgunluktan ötürü 140 milyon olan satış hedefi 120 milyona revize edildi. Huawei bu hedefi tutturabilmek için agresif adımlar atıyor. Mate 9 modelinin yanında bu yıl Nexus programına da yeni bir akıllı telefon hediye edecek. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/huawei-sending-out-invites-to-september-1-announcement.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
işlemci keşke quallcomm olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 yıl
Sanal tuş kullanmasın da... Kapasitif çok iyi gider bu cihazlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
destinati0n 2 yıl
Hani bizim davetiye ?

Şaka bir yana şu telefonların özelliklerini yıllar geçtikçe abartıyorlar, sanki pentagonu hackleyecek kullanıcılar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Açık kaynak Microsoft .NET Core 1.0 sürümü duyuruldu 2 yıl Google harita servislerinin görüntü kalitesi artırılıyor 2 yıl Game of Thrones'un sezon finali reyting rekorları kırdı 2 yıl AMD Radeon RX 480 fiyat bilgileri gelmeye başladı 2 yıl Asus ZenUI arayüzü indirilebilir durumda 2 yıl Oukitel’den 7000mAh bataryalı akıllı telefon 2 yıl Google Fit büyük yeniliklerle güncellendi 2 yıl Arktika’da bu yıl veya gelecek yıl deniz buzulları yok olabilir 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 internete sızdırıldı 2 yıl Braun Beard Trimmer BT5090 Saç sakal şekillendirici inceleme videosu 2 yıl Volkswagen dizel skandalında uzlaşma için ABD'de $15 milyar harcayacak 2 yıl İskoçya’nın 2014 emisyon değerleri 2020 hedeflerinden daha düşük 2 yıl Google Project Bloks, çocuklara kodlama öğretecek 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 görsel çalışmaları sızdırıldı 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne UMTAS füzeli tank avcıları geliyor! 2 yıl Google ve General Mobile, zengin iletişim hizmetlerini (RCS) kullanmaya başlıyor 2 yıl Jüpiter'in keşfine sayılı günler: İşte Juno uzay aracından ilk fotoğraf 2 yıl Cep telefonlarına, tabletlere ve kişisel bilgisayarlara vergi şoku 2 yıl AIDA64 artık Sailfish platformunda 2 yıl Windows 10 güncelleme zorlaması mahkemelik oldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei, IFA 2016 davetiyelerini göndermeye başladı Sonraki Samsung, yuvarlak Home butonu üzerinde çalışıyor 2 yıl Chrome OS artık depolama yöneticisine sahip 2 yıl Star Trek Beyond'dan son fragman 2 yıl Twitter görsel arama özelliğine sahip yeni çıkartmalar özelliğini duyurdu 2 yıl Neutron akıllı hırsız alarmı ve ev otomasyonu sistemi inceleme videosu 2 yıl Elektrikli Nissan Juke ve Qashqai mı geliyor? 2 yıl Google, Nexus cihazları için ekran paylaşımına sahip destek uygulaması geliştiriyor 2 yıl Qualcomm, 5G prototip test sistemini duyurdu 2 yıl Prizli hibrit Mini Countryman kameralara yakalandı 2 yıl Aselsan, askeri niteliklere sahip bir router geliştiriyor 2 yıl Çin'in yeni nesil roketi işte böyle fırlatıldı (VİDEO) 2 yıl HTC 10, yeni versiyonu ile depolama konusunda çağ atlıyor 2 yıl Snapchat çok yakında Windows'a da adım atabilir 2 yıl Google’ın kendi akıllı telefonu için yıl sonu işaret ediliyor 2 yıl Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor 2 yıl AMD Radeon RX 480, ABD pazarına çok büyük bir stok ile giriyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 logosu sızdırıldı 2 yıl Mobilite: iPhone 7'den son haberler, Galaxy Note 7'nin özellikleri ve dahası... 2 yıl Google Haritalar artık hafıza kartına kayıt imkanı tanıyor 2 yıl TraffickCam ile insan ticaretine engel olun Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim