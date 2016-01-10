ZTE Nubia Z11 ön paneli sızdırıldı





ZTE'nin bu yıl için merakla beklenen yeni amiral gemi modeli Nubia Z11 için henüz resmi bir davetiye gelmedi ancak bu ay içerisinde olacağına dair işaretler var. Son dönemde sızan görseller cihazın artık lanse edilmeye çok yakın olduğunu gösteriyor. CES 2016 fuarında da ZTE Nubia Z11 modelinden izler vardı.





Kaynaklar, CES 2016 fuarında Nubia Z11 modelinin ön panelini görüntülemeyi başarmış. Muhtemelen gizli oturumlar sırasında ilk izlenim için getirilmiş parçalardan elde edilen görseller, daha önce internete düşen görselleri doğrular nitelikte. Önceki nesillerden farklı olarak Nubia Z11 çok ince bir ekran kenarı kavisine sahip olacak.





Kenardan kavisi daha çok Samsung'un Edge modellerinden hatırlıyoruz. Ayrıca BlackBerry Priv modelinde de kavisli ekran kenarları kullanılıyor. Tüketiciden ilgi gören bu tasarım anlayışı, ZTE'nin de dikkatinden kaçmamış. Bu kavisli kenarın neler sunacağı ise şimdilik bilinmiyor.





5.2 inçlik 2K çözünürlüğünde ekrana sahip olması beklenen cihazda arc Refractive Conduction (aRC) adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. ARC teknolojisi, arayüzde koyu temalar kullanarak kavis kısmının sanki çerçevesiz bir ekran hissiyatı vermesini sağlıyor. Nubia Z9 modelinde de koyu temalar kullanılarak ince çerçeve sanki yokmuş gibi gösteriliyordu.





Cihazın diğer bir özelliği FIT (Frame Interactive Technology) teknolojisi. Yine Nubia Z9 modelinde kullanılan bu teknolojide kullanıcı telefonun sağ veya sol kenarlarını çeşitli şekillerde tutarak atanmış fonksiyonların çalışmasını sağlayabiliyor. Örneğin elini kenardan aşağı doğru kaydırarak ekranı kapatabiliyor veya çerçeveyi sıkarak ekran görüntüsü alabiliyor.





Bunun haricinde cihazda Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, 128GB'a kadar depolama kapasitesi, Android 6.0 işletim sistemi gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Burada en önemli nokta Snapdragon 820 yonga setinin üretim kapasitesi. Eğer Qualcomm miktarı artırırsa Nubia Z11 modelini kısa süre içerisinde görebiliriz ancak artırmazsa MWC 2016 fuarının sonrasına da kalabileceği konuşuluyor.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Nubia-Z11-front-panel-surfaces-in-series-of-photographs-snapped-at-CES_id77281