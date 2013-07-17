ZTE Nubia Z5 mini resmi olarak tanıtıldı





ZTE'nin geçen yıl lanse ettiği 5 inçlik FUll HD ekranlı Nubia Z5 modelinin bir mini versiyonunu hazırladığını kısa süre önce sizlere duyurmuştuk. Samsung'un mini trendinden alıştığımızın aksine üst seviye bir donanımla geleceği belirtilen Nubia Z5 mini nihayet resmiyet kazandı.





Oldukça büyük bir boyuta sahip olan Nubia Z5 mini modelinde 4.7 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. Nubia Z5 de dahil ilk nesil Full HD telefonlarda karşımıza çıkan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi bu modelde de yerini alıyor.





Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte f/2.2 açıklığa sahip arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh batarya, Android 4.2.2, değiştirilebilir renkli arka kapaklar şeklinde diğer özellikler bulunuyor.





Nubia Z5 mini modeli kendisine 308$ civarında bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak. Ancak Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.