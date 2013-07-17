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ZTE Nubia Z5 mini resmi olarak tanıtıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE Nubia Z5 mini resmi olarak tanıtıldı

ZTE'nin geçen yıl lanse ettiği 5 inçlik FUll HD ekranlı Nubia Z5 modelinin bir mini versiyonunu hazırladığını kısa süre önce sizlere duyurmuştuk. Samsung'un mini trendinden alıştığımızın aksine üst seviye bir donanımla geleceği belirtilen Nubia Z5 mini nihayet resmiyet kazandı.

Oldukça büyük bir boyuta sahip olan Nubia Z5 mini modelinde 4.7 inçlik 720p ekran kullanıldığını görüyoruz. Nubia Z5 de dahil ilk nesil Full HD telefonlarda karşımıza çıkan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro işlemcisi bu modelde de yerini alıyor.

Modelde 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlükte f/2.2 açıklığa sahip arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 2300mAh batarya, Android 4.2.2, değiştirilebilir renkli arka kapaklar şeklinde diğer özellikler bulunuyor. 

Nubia Z5 mini modeli kendisine 308$ civarında bir fiyat etiketiyle alıcı bulacak. Ancak Çin sınırları dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor. 

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arman atilgan 6 yıl en beğenilen
Vodafone Smart Mini tanıtımında adamın dediği gibi. Biz mini derken ekranı küçültmedik aksine büyülttük 3.5" yaptık fiyatı düşürdük. :D :D
Bunlarda ekranı 4.7" yapmış.
Vodafone Smart Mini tanıtımında adamın dediği gibi. Biz mini derken ekranı küçültmedik aksine büyülttük 3.5" yaptık fiyatı düşürdük. :D :DBunlarda ekranı 4...
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Krone 6 yıl
4.7 inç ve mini. Bunlar aşmış.
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the_student 6 yıl
4.7 inç mini ise iPhone 4S micro o zaman.
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Mehmet.Akif 6 yıl
sıktı bu full hd furyası. Nedir kardeşim yahu? Sanki bizim gözlerimiz o pixelleri görecek tek tek. Bu açlık niye. Vallahi ben 720p telefon almak isterdim.
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Rockmania01 6 yıl
ne içtiniz lan banada verin 40 yıllık şarapcıyım böyle kafam olmadı :P
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casperfriendly 6 yıl
önüne gelen s4 pro yu kullanıyor bu işlemci ortalığın mali oldu
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arman atilgan 6 yıl en beğenilen
Vodafone Smart Mini tanıtımında adamın dediği gibi. Biz mini derken ekranı küçültmedik aksine büyülttük 3.5" yaptık fiyatı düşürdük. :D :D
Bunlarda ekranı 4.7" yapmış.
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kasim33 6 yıl
minik serçe gibi olmuş sezen aksu :D
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shadowtr 6 yıl
"Mini" lafını illa boyut olarak anlamak gerekmiyor. Z5 modelinin donanım olarak daha düşük versiyonu.

Büyük Hakan ve Küçük Hakan vardı Galatasaray'da bir dönem. Hakan Ünsal gerçekten küçük müydü?
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grafman09 6 yıl
Üzerinde çay ve kraker tabağı taşınabilir.. :) Harbiden, mini dediğin maksimum 3.5 inc olmalı, 4 inç üzeri mini olmaz, üretici o parada onda olduğuna göre sanırım bize sözde düşmüyor.
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makaramasuko 6 yıl
4.7 de artık mini oldu vay be
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Raikirin 6 yıl
Miniler de büyüyor.Hadi hayırlısı...
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fuckulteli 6 yıl
HTC One 4,7" ekranla normal boyut olarak lanse edildi.
HTC One Mini 4,3" ekranla tanıtılacak.
Bu cihaz HTC One'ın normal boyutuyla kendisine mini diyor :D
HTC One burada boyut olarak kıyaslamak için kullanıldı, donanımı, tasarımı hesaba katılmadı..
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Eryigitttt 6 yıl
Kuculde cebime gir
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