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ZTE Nubia Z5'in titanyum gövdeli özel versiyonuna ait ilk görüntü paylaşıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ZTE, geçen hafta Nubia markasını taşıyan ilk akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu mobil çözümleriyle bir dünya devi haline gelen üreticinin marka değerini ve bununla birlikte elde ettiği karı yükseltmek için 2013'te üst düzey ürünlere yöneleceğini gözler önüne seren Nubia Z5, iki farklı sürüm halinde piyasaya sürülecek. Standart modelin yanı sıra titanyum gövdeye sahip özel bir versiyon hazırladığını Sina Weibo paylaşım platformundaki resmi Nubia hesabından müjdeleyen Çinli firma, ilk kez bir donanımı için pahalı materyallerle zenginleştirilen özel bir sürümü geliştiriyor.

Kendine has yazılım ve donanım dizaynlarıyla Shenzhen merkezli üreticinin diğer mobil telefonlarından sıyrılan Nubia Z5, Sharp tarafından üretilen 5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,300 mAh pille donatıldı. Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere özel versiyonun ön ve arka yüzlerini birbirine bağlayan, asıl donanımı saran kasanın gövdesi, normal donanımdaki alüminyum yerine titanyumdan imal edilmiş. Bu sayede hem tasarım hem dayanıklılık anlamında sınıf atlayan Nubia Z5'in fiyatı da orijinal cihaza oranla yaklaşık iki kat yükseliyor. 7.6mm kalınlığındaki akıllı telefon, 555$'dan Çin'deki tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yakında seçkin mağazalardaki yerini alacak olan Nubia Z5 Special Edition ise; yaklaşık 1.150$'dan alıcı bulacak.

http://e.weibo.com/2156294570/zbxFvwIJc Yorum Yaz
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Kirk Lee 6 yıl en beğenilen
iphone'u yamulan kesim tercih edebilir

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darkaura 6 yıl
titanyum sadece saglam degil, ayrica hafif ve curumeye korozyona dayanikli. celikden bile daha sert oldugu icin cizilmelerede cok dayanikli. kisaca mukemmel malzeme. gel gorki fiyati baya yukseltmis.
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depeche35 6 yıl
Plastikten olanı bize gelsin biz razıyız..
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tahir40 6 yıl
Çinde satışa sunuldu denilmiş... ZTE nubia z5, Huawei ascend d2, Oppa Find 5 Q1 2113de saışa çıkacak sanıyordum, adamlar seri üretim yapmış satıyor bile... Tabi bu Çinli üreticilerin Çin malı imajından kurtulmak kalitesini ispatlamak için böyle aksiyonlara girmesi normal...
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wolf silver 6 yıl
adamların adı çıkmış dokuza inmiyor sekize.ama gel gör ki en üstün telefonu çok ucuz fiyata satıyorlar... bu çinlilerden öğrenilecek çok şey var....
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Psydia 6 yıl
Titanyumun ne kadar saglam oldugu dusunuldugunde, en azindan iphone'dan daha saglam olacagi, "sekil degistirmeyecegi" kesin.
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alamut harameyn 6 yıl
555$ 'a daha telefonlar alınabilir, 2013te yani
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Kirk Lee 6 yıl en beğenilen
iphone'u yamulan kesim tercih edebilir

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talerk 6 yıl
nubia 920 olsaymış tam olacakmış
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erdem3113 6 yıl
IhtiyarDelikanli
fiyatlar iyice samsung nokia seviyesine yetişti yakında bu markalarında bi espirisi kalmiyacak

Çok şükür epıl seviyesine çıkmıyor.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
fiyatlar iyice samsung nokia seviyesine yetişti yakında bu markalarında bi espirisi kalmiyacak
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