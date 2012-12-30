ZTE Nubia Z5'in titanyum gövdeli özel versiyonuna ait ilk görüntü paylaşıldı





ZTE, geçen hafta Nubia markasını taşıyan ilk akıllı telefonunu duyurdu. Bütçe dostu mobil çözümleriyle bir dünya devi haline gelen üreticinin marka değerini ve bununla birlikte elde ettiği karı yükseltmek için 2013'te üst düzey ürünlere yöneleceğini gözler önüne seren Nubia Z5, iki farklı sürüm halinde piyasaya sürülecek. Standart modelin yanı sıra titanyum gövdeye sahip özel bir versiyon hazırladığını Sina Weibo paylaşım platformundaki resmi Nubia hesabından müjdeleyen Çinli firma, ilk kez bir donanımı için pahalı materyallerle zenginleştirilen özel bir sürümü geliştiriyor.





Kendine has yazılım ve donanım dizaynlarıyla Shenzhen merkezli üreticinin diğer mobil telefonlarından sıyrılan Nubia Z5, Sharp tarafından üretilen 5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 32GB dahili hafıza, 13MP kamera, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve 2,300 mAh pille donatıldı. Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere özel versiyonun ön ve arka yüzlerini birbirine bağlayan, asıl donanımı saran kasanın gövdesi, normal donanımdaki alüminyum yerine titanyumdan imal edilmiş. Bu sayede hem tasarım hem dayanıklılık anlamında sınıf atlayan Nubia Z5'in fiyatı da orijinal cihaza oranla yaklaşık iki kat yükseliyor. 7.6mm kalınlığındaki akıllı telefon, 555$'dan Çin'deki tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yakında seçkin mağazalardaki yerini alacak olan Nubia Z5 Special Edition ise; yaklaşık 1.150$'dan alıcı bulacak.

http://e.weibo.com/2156294570/zbxFvwIJc