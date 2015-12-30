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ZTE, Nubia.com alan adı için 2 milyon doları gözden çıkardı

Global pazarda daha etkili olmak isteyen Çinli üretici ZTE, işe internetten başladı. Firma, üst seviye Nubia akıllı telefon serisi için "com" uzantılı bir alan adı satın aldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE, Nubia.com alan adı için 2 milyon doları gözden çıkardı


Ülkemizde de Blade V6 akıllı telefonu ile resmi faaliyetlerine başlayan ZTE, üst seviye Nubia akıllı telefon serisini daha fazla kitlelere ulaştırabilmek adına ABD pazarını çok önemli görüyor. Firma bu bakımdan Nubia.com alan adını hatırı sayılır bir bedel ödeyerek satın aldı. 

Nubia serisi için hali hazırda nubia.cn ve nubia.com.cn şeklinde iki Çin kaynaklı site faaliyet göstermekteydi. Sektörden gelen bilgilere göre ZTE, Nubia.com alan adı için yaklaşık olarak 2 milyon dolarlık bir harcama yaptı ve alan adında 2016 yılı için önemli sürprizlerin hazırlandığı duyurusunu yapan bir sayfa hazırlamaya başladı. Sayfa henüz yayında değil. 

ZTE hali hazırda pek çok ülkede satış yapıyor ancak halen ABD pazarında etkin değil. Dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarında ilgi çekebilmek oldukça önemli zira zaten en büyük pazarı Çin'in yanına eklendiğinde, firmalar için başarılı satışlar anlamına geliyor. ZTE'nin yeni amiral gemi modeli Nubia Z11 ile ABD pazarına adım atmaya hazırlandığı iddia ediliyor. 

5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 13MP çözünürlüğünde ön kamera, Android 6.0 işletim sistemi, 128GB depolama kapasitesi, çok ince ekran çerçevesi gibi özelliklere sahip olacağı düşünülen Nubia Z11 modelinin Çin ve ABD pazarlarına aynı anda sunulacağı belirtiliyor. Modelin muhtemel çıkış tarihi ise gelecek yılın ilk yarısı içerisinde. Nubia.com web sitesi sadece Z11 amiral gemi modeli için değil, diğer modellerin de global satışı için etkili bir nokta haline gelecek.  

http://www.phonearena.com/news/ZTE-spends-2-million-to-buy-nubia.com-domain-name_id76994 Yorum Yaz
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl
Bizden biri almış olsa demek şimsi 2 milyon dolar nakiti olacaktı

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showstopper41 3 yıl
Noobia
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interwap 3 yıl
Kim sattı acaba?
Dudu platformu godudu.com alan adını kullanıyordu. dudu.com alan adını 1 milyon dolara aldığını duyurmuştu ve bir müddet bu alan adı ile faaliyete devam etti ve sonrasında kapandı. Buda ölü yatırım olmaz heralde.
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Morphinz 3 yıl
Bu kadar dandik bir ismin 2 milyon dolar etmesi... Bknz: Bu da mı gol değil.
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Mianfei 3 yıl
Kardes pili kac mah ? ;)
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