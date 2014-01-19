ZTE bu yıl 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor





Kısa süre içerisinde Nubia Z5S ve Z5S mini akıllı telefonları ile 2.5 milyon ön sipariş sayısına ulaşan ve Çin'de yeni bir rekora imza atan ZTE, bu yıl ki hedeflerini de yükseltti.





Geçen yılı 40 milyon akıllı telefon satışı ile kapatan ZTE, bu yıl 60 milyon rakamını da geride bırakmayı hedefliyor. Firma özellikle Nubia serisi ve Grand S II modellerinden bu yıl önemli katkılar bekliyor.

Ayrıca firmanın Windows Phone ekosistemine girme planları da mevcut. MWC 2014 etkinliğinde de firmanın önemli modeller tanıtması bekleniyor.





Huawei'nin de benzer hedefleri olduğu düşünüldüğünde akıllı telefon pazarında üçüncülük için Huawei, LG ve ZTE'nin büyük bir çekişme içerisinde olacağı tahmin ediliyor. ZTE ayrıca mobil cihaz ve telekomünikasyon ekipmanları segmentinde de Huawei ile büyük bir rekabet içerisinde.

http://uk.reuters.com/article/2014/01/16/uk-zte-smartphones-idUKBREA0F08O20140116