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ZTE bu yıl 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE bu yıl 60 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

Kısa süre içerisinde Nubia Z5S ve Z5S mini akıllı telefonları ile 2.5 milyon ön sipariş sayısına ulaşan ve Çin'de yeni bir rekora imza atan ZTE, bu yıl ki hedeflerini de yükseltti.

Geçen yılı 40 milyon akıllı telefon satışı ile kapatan ZTE, bu yıl 60 milyon rakamını da geride bırakmayı hedefliyor. Firma özellikle Nubia serisi ve Grand S II modellerinden bu yıl önemli katkılar bekliyor.
Ayrıca firmanın Windows Phone ekosistemine girme planları da mevcut. MWC 2014 etkinliğinde de firmanın önemli modeller tanıtması bekleniyor. 

Huawei'nin de benzer hedefleri olduğu düşünüldüğünde akıllı telefon pazarında üçüncülük için Huawei, LG ve ZTE'nin büyük bir çekişme içerisinde olacağı tahmin ediliyor. ZTE ayrıca mobil cihaz ve telekomünikasyon ekipmanları segmentinde de Huawei ile büyük bir rekabet içerisinde.  

http://uk.reuters.com/article/2014/01/16/uk-zte-smartphones-idUKBREA0F08O20140116 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fiyaka1903 5 yıl en beğenilen
1 yil once telefondan Apple ve Samsung dışında kimse kar edemezken ve biz Hyc, Sony, Nokia.gibi köklü firmalardan atak beklerken burum kivirdigimiz.Çinliler saha kalktı
Devir çok çabuk değişiyor
1 yil once telefondan Apple ve Samsung dışında kimse kar edemezken ve biz Hyc, Sony, Nokia.gibi köklü firmalardan atak beklerken burum kivirdigimiz.Çinliler sah...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
zte nubia5 modelini cinli bi turistte görmüştüm daha sonra biraz sohbet ettikten sonra bana incelemem için vermişti telefona hayran kalmıştım nubia5s nasıldır düşünemiyorum
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Schnitter 5 yıl
Satar abi, Çin zaten 1,5 milyar.
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mehmedaltair 5 yıl
Çinliler aştı kendini 60 milyon ne demek la
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EmreTheBand 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
BU TELEFONLARIN HİÇ BİRİNİ TÜRKİYEDE GÖRMüYOZ Kİ
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S.Acar 5 yıl
Nubia Z5S gibi telefonlar yapsınlar bu adamlar o rakamı alt üst eder
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toyota_58 5 yıl
yok daha neler
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Fiyaka1903 5 yıl en beğenilen
1 yil once telefondan Apple ve Samsung dışında kimse kar edemezken ve biz Hyc, Sony, Nokia.gibi köklü firmalardan atak beklerken burum kivirdigimiz.Çinliler saha kalktı
Devir çok çabuk değişiyor
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hukuksever 5 yıl
Bu zte yunanistanda falan var mı?
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
arkaplandaki hidayet türkoğlumu
2 Yanıt Yanıtla
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iboocum 5 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

arkaplandaki hidayet türkoğlumu

değil ama kim olduğunu anlayamadım ben de
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kpln04 5 yıl IhtiyarDelikanli
mehmet okur a benziyor daha çok


pardon huawei sanmışım
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