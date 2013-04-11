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ZTE, Intel Clover Trail+ platformlu ilk akıllı telefonu Geek'i tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,5b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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ZTE, Intel Clover Trail+ platformlu ilk akıllı telefonu Geek'i tanıttı
ZTE, Pekin'de düzenlenen IDF (Intel Developer Forum) organizasyonu kapsamında yeni modeli Geek'e resmiyet kazandırdı. Geek'in, Intel Clover Trail+ platformu desteğini arkasına alan ilk ZTE modeli ünvanını taşıdığını belirtelim.
İlk bakışta sade çizgileriyle ve siyah - beyaz renk kombinasyonuyla göze çarpan Geek'e, Intel'in çift çekirdekli ve Hyper-Threading özellikli Atom Z2580 yongada sistem çözümü hayat veriyor. Biraz daha derin detaylara inmek gerekirse, 32 nm'lik High-K Metal Gate üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve maksimum 2.0 GHz saat hızında çalışan bu platformda, grafik işlem birimi olarak maksimum 533 MHz saat hızında çalışan çift çekirdekli PowerVR SGX544 MP2'nun tercih edildiğini görüyoruz. Atom Z2580, yapılan işlemlere göre çalışma frekansını 800 MHz ile 2.0 GHz arasında değiştiriyor.
5.0-inç büyüklüğünde - 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana, 1 GB RAM'e ve 8 GB eMMC dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefon, Android 4.2.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanıyor. Ön yüzünde 1 MP çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 8 MP çözünürlüğünde - LED flaşlı kamera konumlandırılan akıllı telefon, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Bluetooth 4.0 + LTE, GPS / A-GPS ve kablosuz şarj gibi özellikleri beraberinde getirmekte. Ayrıca akıllı telefon için 2.300 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş.
ZTE, Geek'in ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına dair bilgi vermemiş. Geek'in daha fazla görseline aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/04/10/zte-geek-intel-clover-trail-plus/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alainn 6 yıl en beğenilen [__Zahid__]
[__Zahid__]

s4 varken kim bunu alır

Ortak sen neyin peşindesin anlamadım gitti, bir iphone dersin bir s4 dersin Neyin peşindesin amacın ne, ne olsun istiyorsun !!
[__Zahid__]s4 varken kim bunu alırOrtak sen neyin peşindesin anlamadım gitti, bir iphone dersin bir s4 dersin Neyin peşi...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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LifeefeS 6 yıl
[__Zahid__]
A.S.İ 1gb ram az gibi
iphone 5te de 1gb ram var ama uçuyo.

şu adamı neden banlamazlar anlamadım
[__Zahid__]A.S.İ 1gb ram az gibiiphone 5te de 1gb ram var ama uçuyo.şu adamı neden banlamazlar a...
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LifeefeS 6 yıl
[__Zahid__]
A.S.İ 1gb ram az gibi
iphone 5te de 1gb ram var ama uçuyo.

şu adamı neden banlamazlar anlamadım
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Bi bilsem
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alainn 6 yıl
Zte, Huawei'yi sollayacak gibi, sürekli yeni haberleri görüyoruz.
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[__Zahid__] 6 yıl
s4 varken kim bunu alır
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Vedpla 6 yıl alainn
nefsim
Zte, Huawei'yi sollayacak gibi, sürekli yeni haberleri görüyoruz.

Ascend P1 ile mutluyum
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