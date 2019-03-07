ZTE'nin katlanabilir akıllı telefon patenti ortaya çıktı

Son günlerde teknoloji dünyasının gündemini en çok meşgul eden konulardan biri olan katlanabilir telefon furyasına görünüşe bakılırsa ZTE de katılıyor. Çinli akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz günlerde katlanabilir bir akıllı telefon modeli için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan patent cihazın yalnızca bir tane ekrana sahip olduğunu ve katlandığında kapaklı telefonların şeklini aldığını ortaya koyuyor. Ayrıca cihazın ekranı asimetrik olduğu için tam olarak kapanmıyor ve düz bir biçimde de durmuyor. Geçtiğimiz günlerde Çinli teknoloji devi TCL de buna çok benzer bir katlanabilir telefon tasarımını MWC 2019'da sergilemişti. Cihaz Motorola'nın üzerinde çalıştığı katlanabilir telefonu RAZR 2019'u da bir hayli andırıyor.

Cihazın sağ köşesinde, ses ve güç kontrolleri için kullanıldığını tahmin ettiğimiz iki tuş ve bir sim kart girişi bulunuyor. Arka tarafta ise çift kamera kurulumu dikkati çekiyor. Cihazın ekranında ön kamera sensörü olduğunu tahmin ettiğimiz herhangi bir delik vesaire ise yer almıyor. Son olarak alt kısımda iki simetrik giriş ve bir USB-C bağlantı noktası olduğu görülüyor.

Aslına bakarsanız ZTE, katlanabilir akıllı telefonlara pek de yabancı değil. Şirket, 2017'nin Ekim ayında Axon M adlı cihazı ile bu akıma öncülük etmişti. Ancak ne yazık ki önüne çıkan politik engeller ve çeşitli sebepler nedeniyle model istenen başarıyı elde edememişti.

2018'in Aralık ayında ZTE'nin tıpkı Galaxy Fold'a benzer başka bir katlanabilir telefonpatenti daha ortaya çıkmıştı. Şirketin hangi tasarımı tercih edeceği ise şu an için bir merak konusu.

https://www.gsmarena.com/zte_patent_suggests_clamshell_foldable_smartphone_in_the_works-news-35892.php