ZTE suskunluğunu bozdu: ABD'nin ambargosu haksız, mücadele edeceğiz

Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli ZTE'ye büyük bir ceza vermişti. ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Qualcomm'un da yer aldığı tüm ABD'li şirketlerin yedi yıl boyunca ZTE'ye ürün satmalarını yasakladı. ZTE ihracat yasağı kapsamında, ABD'li yonga tedarikçileri Qualcomm, Intel ve Micron Technology, optik bileşen tedarikçileri Maynard, Acacia, Oclaro ve Lumentum'un yanı sıra yazılım tedarikçileri Microsoft ve Oracle'dan mal alamayacak.

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En büyük yonga seti üreticilerinden biri olan Qualcomm'dan parça alamayacak olan ZTE'nin geleceği büyük bir tehlike altında. Beklenildiği gibi kararı ağır bulan Çinli şirket kendisine haksızlık yapıldığını ve mücadelesini sürdüreceğini açıkladı. Şirket, Amerikan yapımı parça ihracatına ilişkin yedi yıllık yasağa itiraz etmek için mevcut tüm yasal yollara başvuracak.

ABD hükümetinin kararı adil değil

Şirket tarafından yayınlanan bildiride "İlgili soruşturma tamamlanıncaya kadar, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Dairesi (BIS), şirket üzerinde sıkı yaptırımlar uygulama konusunda ısrarcı davranıyor. Bu durum ZTE için son derece haksız ve kabul edemeyiz!" ifadeleri kullanıldı. ZTE ihlalleri daha önce kendilerinin bildirdiklerini ve hatta yaptırımları ihlal ettikleri yönündeki iddialar hakkında soruşturma yürütmek için bir şirket tuttuğunu iddia ediyor.

Şirket ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ABD ihracat kontrol yasalarını öğrenmek ve bunlara uymak için 50 milyon dolar harcadıkları gerçeğini görmezden geldiğini de öne sürdü. Ambargo ZTE'ye sanıldığından daha büyük bir darbe vurabilir. Zira yasak sadece şirketin Qualcomm'dan yonga seti almasını engellemekle kalmayacak aynı zamanda Google’ın Android işletim sistemi lisansını kaybetmesine de neden olacak gibi görünüyor.

http://www.scmp.com/tech/article/2142557/zte-calls-us-government-ban-extremely-unfair-vows-fight-its-rights