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ZTE yılın ilk yarısında 26 Milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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ZTE yılın ilk yarısında 26 Milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi
 
Yılın ilk yarısına ilişkin raporlar açıklanmaya devam ediyor. Daha önce Çinli teknoloji devi Xiaomi ilk 6 ay içerisinde 35 Milyon akıllı telefon sattığını açıklamıştı. Bu kez ise aynı topraklarda kurulan başka bir dev ZTE yılın ilk yarısında 26 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıkladı.
2015 yılı için 80 milyonluk akıllı telefon sevkiyatı hedefleyen şirket bu hedefini 60 Milyon'a düşürmüş durumda. Yılın ilk yarısındaki satışlara bakacak olursak, şirketin bu ivme ile 60 milyonluk hedefi aşması olası görünüyor. Hedef düşürmenin yanı sıra ZTE'nin bu rakamlar ile performansını geçen yıla göre %50 gibi iddialı bir oranda arttırdığını belirtmekte fayda var. Şirket yalnızca ABD pazarında ise %41'lik bir artış yakalamış durumda.
Diğer yandan raporda ilgi çeken bir diğer ayrıntı ise sevkiyatın %39'luk kısmını üst seviye cihazların oluşturması. Bu da ZTE'nin 10 milyondan fazla üst seviye cihaz sattığını gösteriyor. Genellikle giriş-orta seviye satışlarının daha yüksek olması beklenirken satışların %39'unun üst seviyeye ait olması şirket için olumlu bir gelişme. 

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firtilli 4 yıl
10 milyonu turkcell ve vodafone telefonlari
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Genç Düşünür 4 yıl
Çin mallarına genelde adi deriz ama teknolojide haklarını vermek lazım.
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ulas.kndl 4 yıl
Bu adetlerin ne kadarı iç pazar acaba bu ayrım önemli..
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