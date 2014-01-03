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ZTE'den CES 2014 için akıllı saat ve sayısız akıllı telefon modeli geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'den CES 2014 için akıllı saat ve sayısız akıllı telefon modeli geliyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında gösterilen CES 2014, bu yıl tam bir Çinli üreticilerin geçidine sahne olacak gibi görünüyor. Lenovo, ZTE gibi global firmaların yanında Xiaomi ve Meizu gibi global olmayı amaçlayan firmalar da fuarda boy gösterecek. Firmaların fuara getireceği ürünler ise birbirinden iddialı.

8 çekirdekli bir işlemci hazırladığı iddialarını sizinle paylaştığımız ZTE, CES 2014 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Firmanın sergi listesi ie oldukçaa kalabalık.

ZTE'nin fuarda sergileyeceği modellerden ikisi Nubia Z5S ve Nubize S5 Mini. Bu iki akıllı telefon modeli bir süre önce Çin'de tanıtılmıştı. 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan Nubia Z5S ile Snapdragon 600 yongaseti ve 4.7 inçlik 720p ekran taşıyan Nubia Z5S mini modelleri şimdiye kadar 3 milyona yakın ön sipariş almayı başardı.

Diğer bir model ise Grand S II. Firmanın başarılı Grand serisinin son üyesi olan Grand S II ses algılama konseptini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ses komutları ile ekran kilidi açma, fotoğraf çekme gibi işlemler yapılabilirken, cihazda 3 adet mikrofon yer alıyor.

Listedeki en dikkat çekici model ise ZTE BlueWatch akıllı saati. Yükselen akıllı saat trendinden uzak kalmak istemeyen ZTE, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlara bağlanabilen, çağrı, mesaj, kamera gibi fonksiyonları yönetebilen, sosyal ağlara erişebilen BlueWatch ürününü geliştirmiş. 

Firmanın Phablet segmentine sunacağı ürün olan Iconic Phablet, 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak ve 4 çekirdekli işlemci, Dolby Digital Sound ses sistemi, kablosuz şarj ve çoklu pencere gibi özelliklere sahip olacak. 

Bunlar haricinde firmanın bir alt seviye akıllı telefonu, bir kablosuz ev otomasyon sistemi, WiFi hotspot ve projeksiyon modülü sunan bir cihazı CES 2014 fuarında lanse etmesi bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-announces-its-CES-2014-lineup-Grand-S-II-Iconic-Phablet-BlueWatch-Nubia-Z5S-and-more_id50891 Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Yine rahmetli Kemal sunal gibi camdan bakarız
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JohnMullins 5 yıl
forumda f/p'yi fps diye yazan toplulugu dışarı alalım lütfen
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Şöyle fps telefonları bir görünsede kafamızdaki replika spot çakma gibi tabirler olmasa.Dünyaya açılmak için neyi bekliyorlar.
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JohnMullins 5 yıl
forumda f/p'yi fps diye yazan toplulugu dışarı alalım lütfen
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General. 5 yıl en beğenilen
Yine rahmetli Kemal sunal gibi camdan bakarız
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kımyasal 5 yıl
Model isimleri çakma hissiyatı versede,işibilen adam için ve alma imkanı varsa uygun modeller Huawei,Zte,Xaomi gibi markalarda var.
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godless turtle 5 yıl
Çinli firmalar iyiler hoşlar da, şu çakma telefon kafasından bir türlü çıkamadılar.
Z5S ve S5 Mini takısı olmuş mu hiç? İki tane telefon yapalım, birinde iPhone akıllara gelsin diğerinde Samsung; belki müşterilerini kaparız diye mi düşünüyorlar acaba... Aslında iyi de telefon yapıyorlar ama şu kafadan çıkmaları lazım.
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