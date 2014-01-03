ZTE'den CES 2014 için akıllı saat ve sayısız akıllı telefon modeli geliyor





Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında gösterilen CES 2014, bu yıl tam bir Çinli üreticilerin geçidine sahne olacak gibi görünüyor. Lenovo, ZTE gibi global firmaların yanında Xiaomi ve Meizu gibi global olmayı amaçlayan firmalar da fuarda boy gösterecek. Firmaların fuara getireceği ürünler ise birbirinden iddialı.





8 çekirdekli bir işlemci hazırladığı iddialarını sizinle paylaştığımız ZTE, CES 2014 fuarında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Firmanın sergi listesi ie oldukçaa kalabalık.





ZTE'nin fuarda sergileyeceği modellerden ikisi Nubia Z5S ve Nubize S5 Mini. Bu iki akıllı telefon modeli bir süre önce Çin'de tanıtılmıştı. 5 inçlik Full HD ekran ve Snapdragon 800 yongaseti taşıyan Nubia Z5S ile Snapdragon 600 yongaseti ve 4.7 inçlik 720p ekran taşıyan Nubia Z5S mini modelleri şimdiye kadar 3 milyona yakın ön sipariş almayı başardı.





Diğer bir model ise Grand S II. Firmanın başarılı Grand serisinin son üyesi olan Grand S II ses algılama konseptini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Ses komutları ile ekran kilidi açma, fotoğraf çekme gibi işlemler yapılabilirken, cihazda 3 adet mikrofon yer alıyor.





Listedeki en dikkat çekici model ise ZTE BlueWatch akıllı saati. Yükselen akıllı saat trendinden uzak kalmak istemeyen ZTE, Bluetooth yoluyla akıllı telefonlara bağlanabilen, çağrı, mesaj, kamera gibi fonksiyonları yönetebilen, sosyal ağlara erişebilen BlueWatch ürününü geliştirmiş.





Firmanın Phablet segmentine sunacağı ürün olan Iconic Phablet, 5.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunacak ve 4 çekirdekli işlemci, Dolby Digital Sound ses sistemi, kablosuz şarj ve çoklu pencere gibi özelliklere sahip olacak.





Bunlar haricinde firmanın bir alt seviye akıllı telefonu, bir kablosuz ev otomasyon sistemi, WiFi hotspot ve projeksiyon modülü sunan bir cihazı CES 2014 fuarında lanse etmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-announces-its-CES-2014-lineup-Grand-S-II-Iconic-Phablet-BlueWatch-Nubia-Z5S-and-more_id50891