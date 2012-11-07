ZTE'nin 5.9 inçlik Full HD çözünürlüklü Windows Phone telefonu ortaya çıktı





Windows Phone işletim sistemli mobil cihazlar hazırladığı bilinen ZTE'nin pazarlama stratejisinin başındaki isim olan Lu Qian Hao, Çin'in popüler sosyal paylaşım platformlarından Weibo'da paylaştığı bir görüntüyle firmasının yeni telefonu hakkında önemli detaylar paylaştı. Endüstri kaynakları tarafından önümüzdeki yıl üst düzey ürünlere odaklanacağı rapor edilen uzak doğulu üretici, sıradışı bir Windows Phone modeli geliştiriyor olabilir.

5.9 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü AIPS panel ve DTS ses teknolojisini beraberinde getireceği bildirilen cihaza ait bir de görüntü paylaşıldı. Arka kısmındaki Windows Phone 7.x sürümlerine ait logodan dolayı eski bir prototip olduğu tahmin edilen ZTE eğer gerçekten böyle bir telefon-tablet melezi hazırlıyorsa, halihazırda WXGA'dan daha yüksek çözünürlükleri desteklemeyen WP8'in 2013'teki yeni bir versiyon güncellemesiyle Full HD standartlı modellerin yolunu açacağını doğruluyor.

Amiral gemi düzeyinde bir aygıt olan görüntüdeki telefon, ZTE'nin Android platformundan gücünü alan ürünlerini kapsayacak Nubia serisinin Windows Phone ekosistemindeki kolu olarak değerlendirilebilir. Mobil sektörde dördüncü sıraya kadar yükselen ve dünya devlerine kafa tutan, ancak ekonomik çözümlerinden istediği karı elde edemeyen başarılı üretici gerek Android gerekse Windows Phone cephesinde Samsung, Nokia ve HTC gibi oyuncularla rekabet etmeye çalışacak.

http://weibo.com/2180583764/z3Qa2gcX7