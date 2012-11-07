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ZTE'nin 5.9 inçlik Full HD çözünürlüklü Windows Phone telefonu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Windows Phone işletim sistemli mobil cihazlar hazırladığı bilinen ZTE'nin pazarlama stratejisinin başındaki isim olan Lu Qian Hao, Çin'in popüler sosyal paylaşım platformlarından Weibo'da paylaştığı bir görüntüyle firmasının yeni telefonu hakkında önemli detaylar paylaştı. Endüstri kaynakları tarafından önümüzdeki yıl üst düzey ürünlere odaklanacağı rapor edilen uzak doğulu üretici, sıradışı bir Windows Phone modeli geliştiriyor olabilir.
5.9 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü AIPS panel ve DTS ses teknolojisini beraberinde getireceği bildirilen cihaza ait bir de görüntü paylaşıldı. Arka kısmındaki Windows Phone 7.x sürümlerine ait logodan dolayı eski bir prototip olduğu tahmin edilen ZTE eğer gerçekten böyle bir telefon-tablet melezi hazırlıyorsa, halihazırda WXGA'dan daha yüksek çözünürlükleri desteklemeyen WP8'in 2013'teki yeni bir versiyon güncellemesiyle Full HD standartlı modellerin yolunu açacağını doğruluyor. 
Amiral gemi düzeyinde bir aygıt olan görüntüdeki telefon, ZTE'nin Android platformundan gücünü alan ürünlerini kapsayacak Nubia serisinin Windows Phone ekosistemindeki kolu olarak değerlendirilebilir. Mobil sektörde dördüncü sıraya kadar yükselen ve dünya devlerine kafa tutan, ancak ekonomik çözümlerinden istediği karı elde edemeyen başarılı üretici gerek Android gerekse Windows Phone cephesinde Samsung, Nokia ve HTC gibi oyuncularla rekabet etmeye çalışacak.

http://weibo.com/2180583764/z3Qa2gcX7 Yorum Yaz
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Bannedfromdh 7 yıl
Full hd s3 gibi 4.8 5 inc olsa tamam da bu cok buyuk bu bildigin tablet olmus .. tutmaz
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nurettinaz 7 yıl
Arkdaş telefona koymayın şu fhd ekranları ileride fhd siz ekran kalmayacak ve telefonum bozulduğunda zaten iyi olmayan gözlerime bir darbe daha inmiş olacak bence yapılan en mantıksız hareket telefonlara fhd ekran koymak sanki insanlar ev sinema sistemi yapacak telefonla az düşünün bea hiç mi sağlık açısındna ele alınmamış bu ar ge çalışmaları.
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Bannedfromdh 7 yıl nurettinaz
nurettinaz
Arkdaş telefona koymayın şu fhd ekranları ileride fhd siz ekran kalmayacak ve telefonum bozulduğunda zaten iyi olmayan gözlerime bir darbe daha inmiş olacak bence yapılan en mantıksız hareket telefonlara fhd ekran koymak sanki insanlar ev sinema sistemi yapacak telefonla az düşünün bea hiç mi sağlık açısındna ele alınmamış bu ar ge çalışmaları.

Neden hocam goz sagligina zararlimi ki cozunurlugun yuksek olmasi ?
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OverClocK1ng 7 yıl
Windows Phone 8 daha yeni çıktı, ama 1920 x 1080 piksel ekranı dahi desteklemiyor. Yok güncelleme çıkacak taa, destekleyecek teee...
Ölme eşşeğim ölme.
Android'de hiç böyle kısıtlamalar vs yok. Bu Windows Phone 8 mi Android için cenaze töreni düzenliyor. Bunlar güncellemeyle , yamayla uğraşıp destek vermeye çalışana kadar Android alır yürür. Şimdiye kadar hiç bir Android'de şu çözünürlüğü desteklemedi gibi bir şey duymadım. 1280x720 çözünürlük te çıktığında cihazlarda anında üretilmeye başladı. Hatta şu an FullHD olanları bile çıkmak üzere ama yama veya güncelleme falan beklediği yok yani...
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Dark Shade 7 yıl
neden yuvarlak hesap 6 yapmıyorlar şunu anlamıyrum. niye söylerken uğraştırıyorlar bizi niye 5.9 inc dedirtiyorlar zorla.
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Umutcan 7 yıl Dark Shade
Dark Shade

neden yuvarlak hesap 6 yapmıyorlar şunu anlamıyrum. niye söylerken uğraştırıyorlar bizi niye 5.9 inc dedirtiyorlar zorla.

Psikolojik olarak 6" olsa çüş demesinler diyedir belki de, aynı fiyatlardaki 4.99tl gibi :)
Şaka bir yana 6" i de geçtiler mi o cihaza phablet de denmez yani artık. Büyük ekran iyi güzeldir de 5" gibi kararında kalmalı, 4.3" lik s2 bile cebe rahat girmiyor.
Çok büyük "telefon" alacağıma telefonla tableti ayrı almak daha mantıklı geliyor bana artık.
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sertacarslan 7 yıl
Sınır şu olmalı, sınır bu olmalı, bilmem ne. Ne sınırı, kime göre?
Zaten bizdeki çoğunluğun yarısı "master"; "en iyisi budur" diyor, yarısı "slave"; "en iyisi buymuş" diyor, ortası yok...
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deadric 7 yıl
Bence sınır diye birşey olmamalı, sana hitap etmiyorsa sen kullanmazsın biter. Zaten doğal seçilim diye birşey var, kullanılmayan ürünler piyasadan kendi kendine silinir.
Haberde iki telefonun da ekranı görünmüyor. Belki çerçevesiz 5.9" tir ki bu durumda çok da büyük olmayabilir.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
tablefon
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lj94 7 yıl
iyide windows simgesi eski? temsili fotoğrafmı acaba?
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Virtual Reality 7 yıl
Elenhaire
sanırım o kalemde telefondan çıkan kalem :D

Katılıyorum hocam. Bu boyda bir telefondan bu boyda bir kalem çıkması beklenirdi zaten :):):):)
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Húrin 7 yıl
sanırım o kalemde telefondan çıkan kalem :D
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