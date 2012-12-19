ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı modeli Nubia Z5, 21 Aralık'ta resmiyet kazanacak

Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE'nin, uzunca bir süredir mobil dünyanın gündemini meşgul eden modeli Nubia Z5'in resmiyet kazanacağı tarih belli oldu. Yeni model, kuşkusuz pek çok kişinin büyük bir heyecan içinde beklediği 21 Aralık Cuma günü resmi olarak tanıtılacak. Bu bilginin, Çin'in Twitter'ı olarak gösterilen Weibo cephesinden geldiğini not düşelim.







Gerek şık tasarımıyla gerek bünyesinde barındırdığı teknik özelliklerle göz dolduran Nubia Z5, 5-inç segmentinde konumlandırılan akıllı telefonlarla rekabete girecek. Sahip olduğu tasarımda, ünlü İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni'nin imzasının bulunduğu belirtilen Nubia Z5, sadece 7.6 mm kalınlığındaki yapısıyla dikkat çekiyor. Bazı marka ve modellerle tek tek karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Note 9.7 mm'lik, Samsung Galaxy Note II 9.4 mm'lik, HTC Butterfly 9.1 mm'lik, LG Optimus Vu II 9.4 mm'lik, Pantech Vega S5 9 mm'lik ve Oppo Find 5'ın ise 8.8 mm'lik yapıya sahip. Özetle Nubia Z5'in, segmentindeki en ince akıllı telefon tahtına oturduğunu söylemek mümkün.



5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde (440 ppi) dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefona, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik birimi ve 2 GB RAM güç veriyor. Aynı platforma daha önce LG Optimus G, Google Nexus 4, Oppo Find 5 gibi modellerde rastlamıştık.

Google'ın Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonda dokunmaya duyarlı üç adet tuş ve iki adet hoparlör bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzündeki kamera 2 megapiksel, arka yüzündeki ana kamera ise 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 2500 mAh kapasiteli batarya akıllı telefon için yeterli görülmüş durumda.



ZTE Nubia Z5'in 400$ civarında fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağına dair tahminler yürütülmekte. Akıllı telefonun, Çin sınırı dışına çıkıp çıkmayacağı bilgisine ise muhtemelen lansman günü erişebileceğiz.



http://techkiddy.blogspot.com/2012/12/zte-nubia-z5-to-launch-on-december-21.html