Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı modeli Nubia Z5, 21 Aralık'ta resmiyet kazanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
643
1
6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı modeli Nubia Z5, 21 Aralık'ta resmiyet kazanacak
Tam Boyutta Gör
Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden ZTE'nin, uzunca bir süredir mobil dünyanın gündemini meşgul eden modeli Nubia Z5'in resmiyet kazanacağı tarih belli oldu. Yeni model, kuşkusuz pek çok kişinin büyük bir heyecan içinde beklediği 21 Aralık Cuma günü resmi olarak tanıtılacak. Bu bilginin, Çin'in Twitter'ı olarak gösterilen Weibo cephesinden geldiğini not düşelim.

Gerek şık tasarımıyla gerek bünyesinde barındırdığı teknik özelliklerle göz dolduran Nubia Z5, 5-inç segmentinde konumlandırılan akıllı telefonlarla rekabete girecek. Sahip olduğu tasarımda, ünlü İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni'nin imzasının bulunduğu belirtilen Nubia Z5, sadece 7.6 mm kalınlığındaki yapısıyla dikkat çekiyor. Bazı marka ve modellerle tek tek karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Note 9.7 mm'lik, Samsung Galaxy Note II 9.4 mm'lik, HTC Butterfly 9.1 mm'lik, LG Optimus Vu II 9.4 mm'lik, Pantech Vega S5 9 mm'lik ve Oppo Find 5'ın ise 8.8 mm'lik yapıya sahip. Özetle Nubia Z5'in, segmentindeki en ince akıllı telefon tahtına oturduğunu söylemek mümkün.
5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde (440 ppi) dokunmatik kapasitif ekrana yer verilen akıllı telefona, 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu, Adreno 320 grafik birimi ve 2 GB RAM güç veriyor. Aynı platforma daha önce LG Optimus G, Google Nexus 4, Oppo Find 5 gibi modellerde rastlamıştık.
Google'ın Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemini kullanan akıllı telefonda dokunmaya duyarlı üç adet tuş ve iki adet hoparlör bulunuyor. Akıllı telefonun ön yüzündeki kamera 2 megapiksel, arka yüzündeki ana kamera ise 13 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca 2500 mAh kapasiteli batarya akıllı telefon için yeterli görülmüş durumda.
ZTE Nubia Z5'in 400$ civarında fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağına dair tahminler yürütülmekte. Akıllı telefonun, Çin sınırı dışına çıkıp çıkmayacağı bilgisine ise muhtemelen lansman günü erişebileceğiz.
ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı modeli Nubia Z5, 21 Aralık'ta resmiyet kazanacak
Tam Boyutta Gör
ZTE'nin 5-inç Full HD ekranlı modeli Nubia Z5, 21 Aralık'ta resmiyet kazanacak
Tam Boyutta Gör

http://techkiddy.blogspot.com/2012/12/zte-nubia-z5-to-launch-on-december-21.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hollowman_ 6 yıl
Tasarım güzel, özellikle arkadaki nubia yazısıda sony vaio gibi durmuş :) Özellikler sağlam. Alınırmı alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 6 yıl
ZTE deyince RTE geliyo aklıma heycan basıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
ZTE modelleri türkiyeye gecikmeli olsa da geliyor. Ya bu gelir mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galaxys7 6 yıl
Huawei'nin alt segment telefonları hariç Çinliler Türkiye'ye gelmiyor nedense
Telefonlarına güvenemiyorlar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jakops. 6 yıl
Ön taraf ahize hariç iphone. Arka taraf tamamen one x. Ama yinede tasarım insanı cezbediyor. Tabi çerçevenin küçük tutulmasının etkisi çok büyük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
çok güzel telefon türkiyeyede uygun fiyattan girerse iyi olr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim