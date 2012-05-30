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ZTE'nin 6.2mm kalınlığa sahip Athena modeli ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Barcelona'daki MWC 2012 fuarında ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu tanıtarak ezber bozan ZTE firması, bu kez incelik konusunda çıtayı yükseltecek yeni bir model üzerinde çalışıyor.

ZTE'nin strateji direktörü Lu Qian Hao tarafından, Çin'in Twitter'ı sayılan Weibo'da paylaştığı görseller dünyanın en ince akıllı telefonu rekorunun her an kırılabileceğini gösteriyor. Şu an dünyanın en ince iki model 6.68mm ile Huawei Ascend P1 ve 6.65mm ile Oppo Finder idi.

Ancak Athena kod adlı yeni model 6.2mm kalınlığa sahip ve bu yeni bir rekor. Hao modelle ilgili detaylara inmemiş. Ancak 720p ekran çözünürlüğü, Cortex-A15 tabanlı çok çekirdekli işlemci, 64GB depolama ve Android 4.0 işletim sistemi, Miflavor kullanıcı arayüzü, firmanın içerisindeki kaynaklar tarafından doğrulanmış. Modelde ayrıca farklı renk seçenekleri de bulunacak.

Fiyat veya satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak bu denli inceliğe yüksek performansı sığdırabilen ZTE Athena ile akıllı telefonlarda yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.
ZTE'nin 6.2mm kalınlığa sahip Athena modeli ortaya çıktı
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http://weibo.com/2180583764/yjaEApZO7 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Adamlar yapıyor abi..derdi herkes bilindik bi marka olsaydı eğer.
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DH Misafiri 7 yıl
way canına ilk A15 li işlemcili telefon ZTE den geldi helal olsun valla..hemde 64 gb hafıza koymuşlar..adamlar yapıyor kardeş..
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E_Aydin35 7 yıl
64Gb depolama alanımı, sırf incelik değil her konuda çok iddialı olacağı kesin ! :)
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Virtual Reality 7 yıl
Bütün şirketler arka arkaya telefon üretiyor. Bizim şirketler mal mal bakıyor. Daha bir transistörü bile yapamayan Türkiye de bu işler ne zaman olacak.
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Virtual Reality 7 yıl
Aynı mesajı 2 kez göndermiş sistem. Bu silinsin
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emmrree1990 7 yıl
Türkiye pazarına girsin de herkes bilsin...
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bring to front 7 yıl
türkiye pazarına girmeyecekse zte ölsün!
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CooL_ROMEO 7 yıl
Zte yi bilmeyen ölsün .
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Max payne 35 7 yıl
Ah bi girse Türkiye piyasasına ne güzel olacak.
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WhiteLotus 7 yıl
zte ve huawei bu aralar çok iyi işler yapar oldular gelecek vaad eden şirketler zte türkiye ye pazar açsa iyi olur
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darkaura 7 yıl
telefon piyasasida yavas yavas oem pc olayina donuyor. her uretici belli kalitede telefon uretebiliyorsa bundan sonrasini gormek zor degil. bu isten gene isletim sistemi sahipleri google, windows karli cikacak. birazda daha ileri donanimlar uretebilen samsung gibi firmalar.
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nedensiz07 7 yıl
''biz yaptık oldu'' demisler resmen :D
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