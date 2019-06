ZTE'nin 6.2mm kalınlığa sahip Athena modeli ortaya çıktı

Barcelona'daki MWC 2012 fuarında ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu tanıtarak ezber bozan ZTE firması, bu kez incelik konusunda çıtayı yükseltecek yeni bir model üzerinde çalışıyor.





ZTE'nin strateji direktörü Lu Qian Hao tarafından, Çin'in Twitter'ı sayılan Weibo'da paylaştığı görseller dünyanın en ince akıllı telefonu rekorunun her an kırılabileceğini gösteriyor. Şu an dünyanın en ince iki model 6.68mm ile Huawei Ascend P1 ve 6.65mm ile Oppo Finder idi.





Ancak Athena kod adlı yeni model 6.2mm kalınlığa sahip ve bu yeni bir rekor. Hao modelle ilgili detaylara inmemiş. Ancak 720p ekran çözünürlüğü, Cortex-A15 tabanlı çok çekirdekli işlemci, 64GB depolama ve Android 4.0 işletim sistemi, Miflavor kullanıcı arayüzü, firmanın içerisindeki kaynaklar tarafından doğrulanmış. Modelde ayrıca farklı renk seçenekleri de bulunacak.





Fiyat veya satış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş. Ancak bu denli inceliğe yüksek performansı sığdırabilen ZTE Athena ile akıllı telefonlarda yeni bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz.









