ZTE'nin Windows Phone Mango işletim sistemli ilk modeli Tania görüntülendi

Haber Editörü
Çin merkezli cep telefonu üreticisi ZTE'nin akıllı telefon portföyünü genellikle Android tabanlı modeller oluşturuyor. Ancak kısa bir süre önce kameralara yakalanan Windows Phone Mango işletim sistemli Tania, firmanın mevcut gidişatını değiştirebilir.
Kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan Tania'ya, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM ikilisi güç veriyor. 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ve 4.3-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesinin 4 GB olduğu bildirilmekte.
Bu bilgilere ek olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kamerası bulunan akıllı telefona Wi-Fi bağlantısı ve GPS alıcısı eşlik ediyor. ZTE Tania'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmış değil.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kusura bakma da yanlışsın. Winmo konularında hep bu cevap veriliyor. Winmo andoridden daha iyi çalışabilir ama örnek olarak htc'nin yeni tellerinden HTC Titan 489sterlin etiketiyle çıkıyor digerleride ondan aşagı kalmaz. Donanım hep aynı 480-800 ekran var ee o zaman bu ekran qhd veya hd ekranlardan daha mı iyi? 4 gb dahili hafıza windows 7 de 16gbta felan mı dönüşüyor? İşlemci ile ram saten çok kötü ama dçger özellikleri daha beter. O kadar para verecem sadece daha gelişmemiş işletim sistemi için mi verecem? O kadar pahalı işletim sistemi yani?
Önemli olan işletim sisteminin iyi olması degil donanımında iyi olmasıdır. Benim önceden hafıza ihtiyacım 8gb felan şimdi 48-64gba çıktı niye hd filmler felan izliyorum. Bataryasının daha fazla gitmesini istiyorum. Ekranın daha parlak olmasını istiyorum. İşlemcinin diger telefonlarla yarışmasını isitiyorum. Kısaca windows 7 çok hafif donanımla fahiş fiyatla geliyor. Saten gelişmiş ve donanımı süper olan android veya ios varken şimdilik windows 7 almam. Ha nokia gelir iddaalı olur bilemem ama örnek olarak iosun cift çekirdege ihtiyacı yok ama adamlar yapacak. Daha iyi ekran, hafıza, batarya, kamera felan koyacaklar saten son derece hızlıyken:S
donanim geriden geliyor diyorsunuz ama güncel donanımlı android cihazlardan daha performanslı çalışıyorlar ve 2ayı geçgin cihazı kapatmadan kullanabiliyorsun iş sadece donanımda degil