ZTE'nin Windows Phone Mango işletim sistemli ilk modeli Tania görüntülendi

Çin merkezli cep telefonu üreticisi ZTE'nin akıllı telefon portföyünü genellikle Android tabanlı modeller oluşturuyor. Ancak kısa bir süre önce kameralara yakalanan Windows Phone Mango işletim sistemli Tania, firmanın mevcut gidişatını değiştirebilir.



Kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan Tania'ya, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM ikilisi güç veriyor. 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ve 4.3-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesinin 4 GB olduğu bildirilmekte.

Bu bilgilere ek olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kamerası bulunan akıllı telefona Wi-Fi bağlantısı ve GPS alıcısı eşlik ediyor. ZTE Tania'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmış değil.

