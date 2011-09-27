Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZTE'nin Windows Phone Mango işletim sistemli ilk modeli Tania görüntülendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin merkezli cep telefonu üreticisi ZTE'nin akıllı telefon portföyünü genellikle Android tabanlı modeller oluşturuyor. Ancak kısa bir süre önce kameralara yakalanan Windows Phone Mango işletim sistemli Tania, firmanın mevcut gidişatını değiştirebilir.
Kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunan Tania'ya, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci ile 512 MB RAM ikilisi güç veriyor. 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde ve 4.3-inç boyutunda çoklu dokunmatik ekrana yer verilen akıllı telefonun dahili depolama kapasitesinin 4 GB olduğu bildirilmekte.
Bu bilgilere ek olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı kamerası bulunan akıllı telefona Wi-Fi bağlantısı ve GPS alıcısı eşlik ediyor. ZTE Tania'nın ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı üzerindeki sis perdesi henüz kaldırılmış değil.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahoron 8 yıl
LordMayros
SystemApps Winphone için şöyle ileri sarma tuşu olsa.Gerek donanım gerek yazılım kısmında geriden geliyorlar diğerlerine göre.İyi bir işletim sistemi ama yetişmesi lazım malum samsung uçuyor androidde öyle...
donanim geriden geliyor diyorsunuz ama güncel donanımlı android cihazlardan daha performanslı çalışıyorlar ve 2ayı geçgin cihazı kapatmadan kullanabiliyorsun iş sadece donanımda degil

Kusura bakma da yanlışsın. Winmo konularında hep bu cevap veriliyor. Winmo andoridden daha iyi çalışabilir ama örnek olarak htc'nin yeni tellerinden HTC Titan 489sterlin etiketiyle çıkıyor digerleride ondan aşagı kalmaz. Donanım hep aynı 480-800 ekran var ee o zaman bu ekran qhd veya hd ekranlardan daha mı iyi? 4 gb dahili hafıza windows 7 de 16gbta felan mı dönüşüyor? İşlemci ile ram saten çok kötü ama dçger özellikleri daha beter. O kadar para verecem sadece daha gelişmemiş işletim sistemi için mi verecem? O kadar pahalı işletim sistemi yani?
Önemli olan işletim sisteminin iyi olması degil donanımında iyi olmasıdır. Benim önceden hafıza ihtiyacım 8gb felan şimdi 48-64gba çıktı niye hd filmler felan izliyorum. Bataryasının daha fazla gitmesini istiyorum. Ekranın daha parlak olmasını istiyorum. İşlemcinin diger telefonlarla yarışmasını isitiyorum. Kısaca windows 7 çok hafif donanımla fahiş fiyatla geliyor. Saten gelişmiş ve donanımı süper olan android veya ios varken şimdilik windows 7 almam. Ha nokia gelir iddaalı olur bilemem ama örnek olarak iosun cift çekirdege ihtiyacı yok ama adamlar yapacak. Daha iyi ekran, hafıza, batarya, kamera felan koyacaklar saten son derece hızlıyken:S
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bende anlamiyorum arkadas tasarim hos diyosunuzda butun telefonlar birbirine benziyo zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 8 yıl
Winphone için şöyle ileri sarma tuşu olsa.Gerek donanım gerek yazılım kısmında geriden geliyorlar diğerlerine göre.İyi bir işletim sistemi ama yetişmesi lazım malum samsung uçuyor androidde öyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LordMayros 8 yıl
SystemApps

Winphone için şöyle ileri sarma tuşu olsa.Gerek donanım gerek yazılım kısmında geriden geliyorlar diğerlerine göre.İyi bir işletim sistemi ama yetişmesi lazım malum samsung uçuyor androidde öyle...

donanim geriden geliyor diyorsunuz ama güncel donanımlı android cihazlardan daha performanslı çalışıyorlar ve 2ayı geçgin cihazı kapatmadan kullanabiliyorsun iş sadece donanımda degil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 8 yıl
Tasarım hoş gibi, Çinliler de tasarım yapabiliyormuş demek ki, illa ordan burdan çalmalarına gerek yokmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Video Haber: HTC'nin HD ekrana sahip yeni telefonu Vigor 8 yıl LG Optimus Black video inceleme 8 yıl Video Haber: Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S II HD LTE Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim