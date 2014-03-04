ZTE'nin yeni amiral gemisi Nubia X6 olabilir





MWC 2014 etkinliğinde Nubia Z5S, Grand Memo 2 ve Grand S 2 gibi üst seviye akıllı telefonlarını sergileyen Çinli ZTE'nin asıl bombayı sonraya sakladığı ortaya çıktı.





Firmanın resmi Weibo hesabından paylaşılan görselde ince yapıya sahip Nubia X adını taşıyan yeni bir akıllı telefonun ilk ipuçları verildi. Bilindiği gibi Nubia serisi ZTE'nin amiral gemi modellerini kapsıyor. Bu bakımdan Nubia X6 olduğu düşünülen cihazın da bir amiral gemi modeli olacağı ihtimali güçleniyor.





Nubia X6 modelinin 6 veya 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alacak olan model 2GB veya 3GB RAM kullanacak. Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel olması beklenirken 13MP veya 16MP çözünürlükte bir kameraya yer verilecek. Android 4.4 KitKat ile gelecek olan modelde ZTE yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunacak.





Modelin fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor ancak ay sonunda resmi bir lansmanın yapılması bekleniyor. ZTE'nin ayrıca 7 inçlik Zubia Z7 adında yeni bir Phablet modeli daha hazırladığı iddia ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Nubia-Z7-could-be-called-Nubia-X6-new-photos-show-up_id53412