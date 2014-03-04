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ZTE'nin yeni amiral gemisi Nubia X6 olabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,4b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'nin yeni amiral gemisi Nubia X6 olabilir

MWC 2014 etkinliğinde Nubia Z5S, Grand Memo 2 ve Grand S 2 gibi üst seviye akıllı telefonlarını sergileyen Çinli ZTE'nin asıl bombayı sonraya sakladığı ortaya çıktı.

Firmanın resmi Weibo hesabından paylaşılan görselde ince yapıya sahip Nubia X adını taşıyan yeni bir akıllı telefonun ilk ipuçları verildi. Bilindiği gibi Nubia serisi ZTE'nin amiral gemi modellerini kapsıyor. Bu bakımdan Nubia X6 olduğu düşünülen cihazın da bir amiral gemi modeli olacağı ihtimali güçleniyor.

Nubia X6 modelinin 6 veya 6.3 inçlik bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Snapdragon 801 yongasetinden gücünü alacak olan model 2GB veya 3GB RAM kullanacak. Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel olması beklenirken 13MP veya 16MP çözünürlükte bir kameraya yer verilecek. Android 4.4 KitKat ile gelecek olan modelde ZTE yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunacak. 

Modelin fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor ancak ay sonunda resmi bir lansmanın yapılması bekleniyor. ZTE'nin ayrıca 7 inçlik Zubia Z7 adında yeni bir Phablet modeli daha hazırladığı iddia ediliyor. 

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Nubia-Z7-could-be-called-Nubia-X6-new-photos-show-up_id53412 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mcebi001 5 yıl en beğenilen
Çinli dostlarımız artık çin seddi piskolojisinden kurtulmanızın zamanı geldi,xaomi,meizu,zte,oppo artık bizim buralarada gelebilirsiniz ...korkmayın bişey yapmayacaz.....valla
Çinli dostlarımız artık çin seddi piskolojisinden kurtulmanızın zamanı geldi,xaomi,meizu,zte,oppo artık bizim buralarada gelebilirsiniz ...korkmayın bişey yapm...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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demirkara67 5 yıl
Turkiyede bu tür telefonlarin satilmaya başlamasıyla büyük firmalarin turkiye icin fiyat politikalarını yeniden gozden gecirmeleri gerekecek
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okan_cehapelioglu 5 yıl
gm gibi bi firma çıkıp ithal etmedikten sonra gelmesi zor
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carman 5 yıl
on numara telefon yapıyorlar güzel bir tasarımla birleştiriyorlar ama bi çinden çıkamadılar arkadaş ya
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General. 5 yıl
Gelsede şu çinliler kurtulsak.
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burakesan 5 yıl
"Cihazın ekran çözünürlüğünün 2560x1440 piksel olması beklenirken..."
...biz de oyun oynamayı çok bekleriz!
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ouzqan 5 yıl
6.3 fazla omuş ama türkiyeye gelse iyi olur çeşitlilik açısından
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thestell 5 yıl
Çok büyük ve 2k gereksiz olsa da bi yerden başlayıp getirin şu telefonları artık
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JohnnyCash 5 yıl
6.3 nedir ya? fırıncı küreğini dayayacaklar millete
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necros76 5 yıl
eski kasa x6
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mehmedaltair 5 yıl
6.3"
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frislusw 5 yıl
Qualcomm gibi firmayla biri anlaşsa deseki ulan al sana şukadar para s805 işlemciyi zamanından once bana ver yemın edıyorum sılıp supurur piyasayı
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mcebi001 5 yıl en beğenilen
Çinli dostlarımız artık çin seddi piskolojisinden kurtulmanızın zamanı geldi,xaomi,meizu,zte,oppo artık bizim buralarada gelebilirsiniz ...korkmayın bişey yapmayacaz.....valla
1 Yanıt Yanıtla +22
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OnlyChaos 5 yıl mcebi001
mcebi001
Çinli dostlarımız artık çin seddi piskolojisinden kurtulmanızın zamanı geldi,xaomi,meizu,zte,oppo artık bizim buralarada gelebilirsiniz ...korkmayın bişey yapmayacaz.....valla

Gönül ister ki gelsinler ucuz ucuz satsınlar gelişmiş cihazlarını ama burası Türkiye. Maalesef Çinde 200$ olan telefon bize kafadan 1000TL olur ki asıl acı olan bu olur. En iyisi hiç gelmesinler.
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