ZTE'nin yeni amiral gemisi OIS ve stereo hoparlör özelliği sunacak

Hem akıllı telefon hem de phablet segmentindeki yeni ürünleriyle yıla iyi bir başlangış yapan Çinli ZTE, amiral gemi sınıfındaki modeli için de çalışmalarına devam ediyor.





Nubia X6 adını alacak model için ZTE şimdiden ilk ipuçlarını vermeye başladı. İpuçlarına göre cihazda stereo hoparlör yer alıyor. Ancak bu hoparlörlerin HTC BoomSound'un aksine Sony'nin Xperia Z2 modelinde kullandığı stereo hoparlör tasarımına yakın olacağı tahmin ediliyor.





Cihaz ile ilgili diğer bir ilgi çekici nokta ise kamerada optik imaj dengeleme - OIS desteği sunulacak olması. 13MP veya 16MP çözünürlükte arka kameraya sahip olacağı tahmin edilen cihazın OIS özelliğine sahip olması piyasadaki sayılı akıllı telefonun arasına girmesine imkan tanıyacak.





Bunun dışında genelde iddialardan elde edilen özellik tablosuz mevcut. 6 veya 6.3 inçlik bir ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB veya 3GB RAM, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Android 4.4 KitKat şeklinde özelliklere sahip olacağı iddia edilen cihazın 1.3mm ekran çerçevesi gibi iddialı bir ön tasarım sunacağı da konuşulanlar arasında. Cihazın kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.





http://www.androidheadlines.com/2014/03/ztes-latest-android-device-the-nubia-x6-to-feature-ois-and-stereo-speakers.html