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ZTE'nin yeni amiral gemisi OIS ve stereo hoparlör özelliği sunacak

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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ZTE'nin yeni amiral gemisi OIS ve stereo hoparlör özelliği sunacak
Hem akıllı telefon hem de phablet segmentindeki yeni ürünleriyle yıla iyi bir başlangış yapan Çinli ZTE, amiral gemi sınıfındaki modeli için de çalışmalarına devam ediyor.

Nubia X6 adını alacak model için ZTE şimdiden ilk ipuçlarını vermeye başladı. İpuçlarına göre cihazda stereo hoparlör yer alıyor. Ancak bu hoparlörlerin HTC BoomSound'un aksine Sony'nin Xperia Z2 modelinde kullandığı stereo hoparlör tasarımına yakın olacağı tahmin ediliyor.

Cihaz ile ilgili diğer bir ilgi çekici nokta ise kamerada optik imaj dengeleme - OIS desteği sunulacak olması. 13MP veya 16MP çözünürlükte arka kameraya sahip olacağı tahmin edilen cihazın OIS özelliğine sahip olması piyasadaki sayılı akıllı telefonun arasına girmesine imkan tanıyacak. 

Bunun dışında genelde iddialardan elde edilen özellik tablosuz mevcut. 6 veya 6.3 inçlik bir ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 2GB veya 3GB RAM, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü, Android 4.4 KitKat şeklinde özelliklere sahip olacağı iddia edilen cihazın 1.3mm ekran çerçevesi gibi iddialı bir ön tasarım sunacağı da konuşulanlar arasında. Cihazın kısa süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.  
ZTE'nin yeni amiral gemisi OIS ve stereo hoparlör özelliği sunacak


http://www.androidheadlines.com/2014/03/ztes-latest-android-device-the-nubia-x6-to-feature-ois-and-stereo-speakers.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ouzqan 5 yıl
Gelirse bi Bakarız olmadı bi inceleme videosu bekleriz ama sanmıyorum başka bir marka olsaydı daha çok ilgi çekerdi . Özellik olarak zaten standardı kullanıyor . Ama çerçeve olarak baya iddaalı .
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omerfa 5 yıl
Ben şu an rusyadayım burada zte ve lenovo iyi satıyor. hele 4000 ma piller harika
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okan_cehapelioglu 5 yıl
forumdaki zte mail kampanyası hala devam ediyomuydu :D
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kaptanjack026 5 yıl
Bu model gelir mi gelmez mi bilemem ama her telefonda olmasi gereken en onemli ozelliklerden bence Ois ve stereo hoparlor.. Htc one i gordukten sonra oyle ufak tek hoparlor yetmiyor..
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Gladiotürk 5 yıl
Ülkemize gelmeyecek harika bir telefon daha..
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General. 5 yıl
İyide 6inç nedir arkadaş yeter bu kadar büyüttüğünüz.
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parsan 5 yıl
Ne de olsa gelmeyecek
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