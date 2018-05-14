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Zararlı yazılımlar bir şekilde Google Play mağazasına geri dönüyor

Ne yazık ki Google Play mağazası tamamen zararlı yazılımlardan arınmış değil. Hackerlar bir şekilde yolunu bulup uygulamalarını yeniden mağazaya yüklemeyi başarıyor.
1 yıl
1,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde zararlı yazılımlara karşı önemli adımlar atan Google, hem mağaza tarafında hem de kullanıcı cihazları tarafında sıkı bir politika izlemeye başladı. Bu politikanın sonucunda da sayısız zararlı yazılım mağazadan uzaklaştırıldı. Ne var ki kapıdan kovulan bacadan giriyor.

Çare tükenmez

Symantec tarafından yapılan araştırmaya göre mağazadan kaldırılan zararlı yazılım gizlenmiş uygulamalar, başka bir geliştirici hesabından yeni bir isimle tekrar indirmeye sunuluyor. Bu da Google’ın tarama teknolojilerinin sorgulanmasına neden oluyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ve Google sıfırdan bir Wear OS yongası tasarlıyor"

Normalde Google Play mağazasında hesabı yasaklanan kişi bir daha konsola giriş yapamıyor. Eğer aynı IP üzerinden yeni bir hesap açarsa Google bunu anında yakalıyor. Bununla birlikte sanal sunucular üzerinden sanal kredi kartlarıyla yeni hesaplar açabilmek mümkün. Farklı IP ve kredi kartı bilgileri olduğu için de Google taramasından kaçabiliyor.

Zararlı yazılım geliştiricileri uygulamaları yasaklandığında bu yolu izliyor ve yeni bir uygulama ile yeniden mağazada yerini alıyor. Elbette Google tarama teknolojileri gizlenmiş zararlı yazılımları nasıl atlıyor belli değil. Şimdilik şirket bununla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Symantec’in belirlediği uygulamaları yayından kaldırmış durumda.

 

https://www.engadget.com/2018/05/14/android-malware-returned-to-google-play-with-just-a-name-change/ Yorum Yaz
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fallofahero 1 yıl
Ekrem sen misin ?
evet senmişsin
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Şu zararlı yazılım muhabbeti bitmedi gitti. Ben oyun yazayım rehber izni isteyeyim, kullanıcı da izin versin. Şimdi bu android'in mi suçu kullanıcının mı ? Napsın google komple rehber iznini mi kaldırsın ? Yeter bıktık şu saçma haberlerden apple fanboyu.
Şu zararlı yazılım muhabbeti bitmedi gitti. Ben oyun yazayım rehber izni isteyeyim, kullanıcı da izin versin. Şimdi bu android'in mi suçu kullanıcının mı ? Naps...
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esmerbuyucu 1 yıl
Google Malware Store
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mavizaman 1 yıl
rehber izni, sms izni, kamera mikrofon izni, dosyalara erişim izni...
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Infinitum 1 yıl
Fanboyluk bir kenara, çoğunluk ne kullanıcı sözleşmesini ne de izinleri okuyor zaten.
Store'u seçkin hale getirmek Google'ın elinde, mesela paintten bozma logoya sahip uygulamaları içeriğine bakmadan direkt silmeliler. Yaratıcı ve açık kaynak bir oyunun klonu olan uygulamaları direkt silmeliler.
Sivrisinek kovucu, çıplak gösteren kamera, el feneri gibi saçma sapan uygulamaların hala cirit attığı mekanda ne bekleniyor ki anlamıyorum.
iOS'tan nefret ederim ama Google Play hakikaten çöp. Her kullanıcı buradaki insanlar kadar bilinçli de değil.
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Lirikal Militan 1 yıl crazywinner3
Tamam kardesim haklisin. Android bi numara Apple çöp zaten. Bu konudan bunu anladik aydinlattin bizi. Ne desek yetmez.
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crazywinner3 1 yıl Lirikal Militan
Apple'ı kötüleyen tek kelime etmedim. Yorumlarımı dikkatli oku.
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Lirikal Militan 1 yıl
Artik ust seviye modeller 1000 dolar bandina ulaşti. Peki son kullanici telefon aldiginda islerini halletmeyi ve rahatca kullanmayi mi tercih eder ya da oturup bunlarla uğraşmayı mi?
Afedersiniz ama apple i bile bu konu uzerinden elestirmek gunumuz siyasetine benziyor.
Google uygulama marketine duzen ve kati kurallar getirmicek, kullaniciyi dusunmeyecek sadece bol cihaz sattirip rakamlari yukseltecek reklam gelirleriyle costuracak kendini ve siz de apple i elestireceksiniz yine. Ne guzel kafa.
Son kullanici basitlik ister islevsellik ister. Mesele sadece rehber izni ve ya diger izinler degil. Zararli yazilimlari uygulamalara yerlestirdikce izinler dahilinde olmasa bile cihaza zarar vermeyi başarıyor bu uygulama.
Yıllardır market rezalet halde. Kabul edin.
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crazywinner3 1 yıl Lirikal Militan
İzin olmadan nasıl zarar veriyor kardeş. Android'de bug bulursanız başvurun Google'a para bile veriyorlar, sadece yorum atmakla kalmayın
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dere.beyi 1 yıl
ekremin bunu paylaşması yalan anlamına gelmez bikez bile apple store da bunu bulamazsınız
2. si gerçekten hertürlü virüs bulaşıyor babam sadece okey oynar başka bişey beceremez tablette ama 20 tane virüs sürekli internetten bşy indiriliyo gibi gösterip duruyor engel olamıyorsun
iphone 6 kullanıyorum bi sonraki telefonum 6s olacak (jailbreakli tabiki:)
çentiksiz düzgün bi seri çıkarsa belki ozaman ona geçerim ama çook zor
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Artunç 1 yıl
Google bir türlü Apple'ın uygulama mağazasındaki kaliteye ulaşamıyor maalesef. Yakın vadede ulaşabileceği de meçhul..
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esmerbuyucu 1 yıl
Google Malware Store
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crazywinner3 1 yıl en beğenilen
Şu zararlı yazılım muhabbeti bitmedi gitti. Ben oyun yazayım rehber izni isteyeyim, kullanıcı da izin versin. Şimdi bu android'in mi suçu kullanıcının mı ? Napsın google komple rehber iznini mi kaldırsın ? Yeter bıktık şu saçma haberlerden apple fanboyu.
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fallofahero 1 yıl
Ekrem sen misin ?
evet senmişsin
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