Zararlı yazılımlar bir şekilde Google Play mağazasına geri dönüyor

Son dönemde zararlı yazılımlara karşı önemli adımlar atan Google, hem mağaza tarafında hem de kullanıcı cihazları tarafında sıkı bir politika izlemeye başladı. Bu politikanın sonucunda da sayısız zararlı yazılım mağazadan uzaklaştırıldı. Ne var ki kapıdan kovulan bacadan giriyor.

Çare tükenmez

Symantec tarafından yapılan araştırmaya göre mağazadan kaldırılan zararlı yazılım gizlenmiş uygulamalar, başka bir geliştirici hesabından yeni bir isimle tekrar indirmeye sunuluyor. Bu da Google’ın tarama teknolojilerinin sorgulanmasına neden oluyor.

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Normalde Google Play mağazasında hesabı yasaklanan kişi bir daha konsola giriş yapamıyor. Eğer aynı IP üzerinden yeni bir hesap açarsa Google bunu anında yakalıyor. Bununla birlikte sanal sunucular üzerinden sanal kredi kartlarıyla yeni hesaplar açabilmek mümkün. Farklı IP ve kredi kartı bilgileri olduğu için de Google taramasından kaçabiliyor.

Zararlı yazılım geliştiricileri uygulamaları yasaklandığında bu yolu izliyor ve yeni bir uygulama ile yeniden mağazada yerini alıyor. Elbette Google tarama teknolojileri gizlenmiş zararlı yazılımları nasıl atlıyor belli değil. Şimdilik şirket bununla ilgili bir açıklama yapmadı ancak Symantec’in belirlediği uygulamaları yayından kaldırmış durumda.