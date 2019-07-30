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Huawei açıkladı: Katlanabilir telefonumuz piyasaya sürülmeye hazır değil

Çinli teknoloji devi Huawei, Samsung Galaxy Fold'a rakip olarak bu yılın başlarında tanıttığı Mate X katlanabilir akıllı telefonunun henüz piyasaya sürülmeye hazır olmadığını açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağı söylense de, bunun somut olarak gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Zira Samsung ve Huawei'nin 2019 başında tanıttıkları katlanabilir akıllı telefonları henüz kullanılabilir seviyeye ulaşmadıkları için piyasaya sürülmüş değiller. Huawei cephesinde ise bu konuyla ilgili yeni gelişmeler mevcut.

Odak noktamız Samsung değil

Samsung Eylül ayında yenilenmiş ve hatalardan arındırılmış Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Huawei Mate X ile ilgili olarak aynı şeyi bekliyorsanız, hayal kırıklığı yaşayacağınızı söylememiz gerek. Zira şirketin üst düzey yöneticilerinden He Gang'a göre, Mate X'in henüz piyasaya sürülmeye hazır değil ve ne zaman hazır olacağı da bilinmiyor.
He Gang'ın konuyla ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu: "Herkes Huawei'nin kalite konusunda net olduğunu bilmeli. Eğer bir ürün kalite gereksinimlerini karşılamıyorsa, o ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz. Mate X’e yoğun bir şekilde yatırım yaptık. Samsung'un cihazının piyasaya çıkması bizim için önemli bir nokta değil. Düşündüğümüz şey kullanıcıların memnuniyeti. Çünkü tüketici deneyimine sahip kaliteli ürünler üretiyoruz." Gang'ın bu açıklamaları sonrasında, Huawei Mate X'in birkaç ay daha erteleneceği sonucuna varmak mümkün.

https://www.gizchina.com/2019/07/27/huawei-mate-x-is-not-yet-ready-for-the-market/ Yorum Yaz
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xxxx1 38 dk.
Cihaz hazır da işletim sistemi durdu,android ile kopan bağlar. Cihazı gelişimi ni durdurdu.bunlardan bahseden yok hiç... Free os satacaklarsa o başka!
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Yusuf_Ozkan 59 dk.
Huawei de doğrubolan tek şey telefon üretimine devam edeceğiz.
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koyunsayar 1 sa.
Ben 3 ay önce yazmıştım zaten. Bunun durumu samsung tan daha kötü diye. Erdi bey ile mesut bey in mate X hakinnda destan videosu çektikleri zamanlarda. Hey gidi günler heyy
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nightdrive 1 sa.
koskoca firmalar bi ürün sunamadılar piyasaya.ver çentiği veer
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hamzasoph 1 sa.
Huawei nin de herşeyi yalan. Yok şöyle işletim sistemimiz var yok böyle hızlıymış. Samsunga laf atıyolardı sizin katlanabilir telefonunuz iyi değil bilmem ne. Şimdi de diyor bizim katlanabilir telefon hazır değil
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