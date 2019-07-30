Huawei açıkladı: Katlanabilir telefonumuz piyasaya sürülmeye hazır değil

Her ne kadar 2019 yılının katlanabilir akıllı telefonların yılı olacağı söylense de, bunun somut olarak gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Zira Samsung ve Huawei'nin 2019 başında tanıttıkları katlanabilir akıllı telefonları henüz kullanılabilir seviyeye ulaşmadıkları için piyasaya sürülmüş değiller. Huawei cephesinde ise bu konuyla ilgili yeni gelişmeler mevcut.

Odak noktamız Samsung değil

Samsung Eylül ayında yenilenmiş ve hatalardan arındırılmış Galaxy Fold'u tekrar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Huawei Mate X ile ilgili olarak aynı şeyi bekliyorsanız, hayal kırıklığı yaşayacağınızı söylememiz gerek. Zira şirketin üst düzey yöneticilerinden He Gang'a göre, Mate X'in henüz piyasaya sürülmeye hazır değil ve ne zaman hazır olacağı da bilinmiyor.

https://www.gizchina.com/2019/07/27/huawei-mate-x-is-not-yet-ready-for-the-market/

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He Gang'ın konuyla ilgili açıklaması iseoldu: "Herkes Huawei'nin kalite konusunda net olduğunu bilmeli. Eğer bir ürün kalite gereksinimlerini karşılamıyorsa, o ürünün piyasaya sürülmesine izin vermeyeceğiz. Mate X’e yoğun bir şekilde yatırım yaptık. Samsung'un cihazının piyasaya çıkması bizim için önemli bir nokta değil. Düşündüğümüz şey kullanıcıların memnuniyeti. Çünkü tüketici deneyimine sahip kaliteli ürünler üretiyoruz." Gang'ın bu açıklamaları sonrasında, Huawei Mate X'insonucuna varmak mümkün.