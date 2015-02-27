Zenfone 2 Antutu'da 50 bin puanı aştı

4 GB sistem belleği ve düşük fiyata sahip olacağı söylenmesiyle tanıtıldığı ilk günden beri ilgi odağı olan Zenfone 2'nin Antutu sonuçları ortaya çıktı. Bugüne kadar Antutu'da en yüksek skoru yakalamış cihaz Nvidia Tegra X1 platformuyla 74977 puana ulaşsa da bu çipset yaygın olarak kullanılmadığı için test tablosunda yer almıyor. Antutu'nun en üst sırasında Meizu MX4 modeli yer alırken cihaz bazı oynamalarla 50 bin puanın üzerine çıksa da liderlik tablosunda ortalama puanı 47 500 civarında gözüküyor.Eğer paylaşılan görüntüler doğruysa Antutu sonuçlarına göre ise MX4 birinciliği Zenfone 2 ye kaptıracak gibi gözüküyor çünkü Z3580'li modelin 50 bin puanı geçtiği görülüyor.





Daha önce cihazın 2015 yılının 2. çeyreğinde Hindistanda satışa çıkacağının doğrulandığını Skoru paylaşılan Zenfone 2 modelinin teknik özelliklerine baktığımızda ise 2 GB sistem belleğine sahip bir model olduğunu görüyoruz. 4 Çekirdekli 2.33 GHz'de çalışan Z3580 işlemciye PowerVR Rogue G6430 grafik birimi eşlik ediyor. Ancak test sonuçlarında dikkat çeken bir ayrıntı cihazın panel boyutu ve ekran çözünürlüğü. Daha önce 5.5 inç panelde Full HD çözünürlükte geleceği açıklanan cihaz test sonuçlarında HD çözünürlükte 5 inç ekrana sahipmiş gibi görülüyor. Bu değişiklik test sonuçlarının ürünün son versiyonuna ait bir cihazla yapılmadığı şeklinde yorumlanıyor.Daha önce cihazın 2015 yılının 2. çeyreğinde Hindistanda satışa çıkacağının doğrulandığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca sadece Intel değil Snapdragon ve Mediatek'li modellerin de geleceğini bu bağlantıda paylaşmıştık. Son olarak Antutu gibi test skorlarının kullanıcı deneyimini yansıtmadığını ve kolayca manipüle edilebildiğini de hatırlatalım.



