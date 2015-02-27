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Zenfone 2 Antutu'da 50 bin puanı aştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
15,4b
1
113
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Zenfone 2 Antutu'da 50 bin puanı aştı
4 GB sistem belleği ve düşük fiyata sahip olacağı söylenmesiyle tanıtıldığı ilk günden beri ilgi odağı olan Zenfone 2'nin Antutu sonuçları ortaya çıktı. Bugüne kadar Antutu'da en yüksek skoru yakalamış cihaz Nvidia Tegra X1 platformuyla 74977 puana ulaşsa da bu çipset yaygın olarak kullanılmadığı için test tablosunda yer almıyor. Antutu'nun en üst sırasında Meizu MX4 modeli yer alırken cihaz bazı oynamalarla 50 bin puanın üzerine çıksa da liderlik tablosunda ortalama puanı 47 500 civarında gözüküyor.Eğer paylaşılan görüntüler doğruysa Antutu sonuçlarına göre ise MX4 birinciliği Zenfone 2 ye kaptıracak gibi gözüküyor çünkü Z3580'li modelin 50 bin puanı geçtiği görülüyor.
Skoru paylaşılan Zenfone 2 modelinin teknik özelliklerine baktığımızda ise 2 GB sistem belleğine sahip bir model olduğunu görüyoruz. 4 Çekirdekli 2.33 GHz'de çalışan Z3580 işlemciye PowerVR Rogue G6430 grafik birimi eşlik ediyor. Ancak test sonuçlarında dikkat çeken bir ayrıntı cihazın panel boyutu ve ekran çözünürlüğü. Daha önce 5.5 inç panelde Full HD çözünürlükte geleceği açıklanan cihaz test sonuçlarında HD çözünürlükte 5 inç ekrana sahipmiş gibi görülüyor. Bu değişiklik test sonuçlarının ürünün son versiyonuna ait bir cihazla yapılmadığı şeklinde yorumlanıyor.

Daha önce cihazın 2015 yılının 2. çeyreğinde Hindistanda satışa çıkacağının doğrulandığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca sadece Intel değil Snapdragon ve Mediatek'li modellerin de geleceğini bu bağlantıda paylaşmıştık. Son olarak Antutu gibi test skorlarının kullanıcı deneyimini yansıtmadığını ve kolayca manipüle edilebildiğini de hatırlatalım.


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MyWorldLife 4 yıl
Arkadaslar OEM ureten bir ASUS ile Akilli telefon ureten bir ASUS'un kalitesi ayni degil.

Her firmanin alaninda uzman oldugu yerler vardir.
Farkli alanlara gectigi zaman ogrenmesi gereken seyler vardir.

Asus OEM konusunda uzman bir firmadir.
Akilli Telefona girdikleri zaman daha ogrenecek cok seyleri var.

Asus GTX 970 Strix ile Zenfone 6 yi yapan sirketin ayni olmasi olayin en buyuk ornegi.

Nasil Apple Samsung gibi firmalar ASUS kalitesinde bir Ekran Karti uretemeyeceklerse Asus'ta en azindan yakin zamanda bu firmalar kadar kaliteli telefon yapamayacaklar.

Herkes en iyi bildigi isi yapsin abi.

Karttaki kalite 10 metreden belli oluyor


Akilli telefon senin neyine be Asus ? Biz seni 1000 $ lik Ekran Kartlarinla sevdik bağrimiza bastik.


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danGerfuLL 4 yıl
Apple daha piyasada yokken Asus akıllı telefon üretiyordu, 2006'da P525ler, P535ler havada uçuşuyordu.
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ß@R!$ 4 yıl
GA-H55M-S2V

millet oksijenle kafa buluyor artık uygulamanın kullandığı ram belli 4gb lik ramin hepsini dolduracak bir canavar varsa hadi fazla yer tutsunda hakikaten bende şaşırdım ram ile pil nasıl bağdaştırdı.

Yukarıdaki cevap sana da.
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doctor_bey 4 yıl
Madem bu kadar puan alıyor bu cihazı çıkartsınlar o zaman
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ß@R!$ 4 yıl
Yorumlar gerçekten komik :)))

Sizce 4GB ve 2GB ramle gelen bu telefonlara 3000 mah pil ne düzeyde yetecektir? 2GB ye yetebilir işlemcisi de daha düşük olduğundan ama 4GB'lik modele ne ölçüde yeter sizce?
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aktivist-X 4 yıl
Bu antutu testlerinden gına geldi. G2'yi aldım test bile yapmadım kaç zaman çünkü o kadar ihtiyaç duymadım ki çünkü tel her işimi görüyor yağ gibi akıyor. Şimdi g2 antutua 15000 alsa ne 70000 alsa ne... Zenfoneları da öyle abarttılar ki anlamak güç. Batarya konusunda hali ortada.
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kartal172 4 yıl
Yahu arkadaşlar birbirinizi yiyeceğinize şurada adam gibi bir yorum yapın bilenler var bilmeyenler var olabilir ama kalp kırmayın. Ne meraklısınız. Bu telefon olmuş yada olmamış herkesin kişisel zevkidir.Saygı
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AssasainTurk 4 yıl
Hepinize diyeyim Android istemiyorsan git WP al ben aldım bir tel e niye 3000₺ verim 700₺ lik varken neymiş touch id falan zımbırtısına gerekte yok veririsin laptop a o kadar para daha iyi daha çok işine yarar nokta koyuyorum.


Size yorum yapıyorum Zenfone2 ye değil.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Güvenilir olur mu orası bilinmez.
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taner11 4 yıl
Açık kaynak kodlu diye yerden yere vurdugunuz android ve bu androidi kullanan samsung ve diğer markalar var.İphonların butun işlemci ve belleklerini samsung üretiyor.Android cok kötü de samsung o yüzden mi android kullanıyor?
Yurt dışında 200$ a satılan iphona burda 2500 tl verince haliyle fanatik bir şekilde savunma gereği ortaya çıkıyor.
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xAsTx 4 yıl taner11
taner11
Açık kaynak kodlu diye yerden yere vurdugunuz android ve bu androidi kullanan samsung ve diğer markalar var.İphonların butun işlemci ve belleklerini samsung üretiyor.Android cok kötü de samsung o yüzden mi android kullanıyor?
Yurt dışında 200$ a satılan iphona burda 2500 tl verince haliyle fanatik bir şekilde savunma gereği ortaya çıkıyor.

Samsung Android'den memnun da mi kullaniyor saniyorsun
Bkz: Tizen
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W O M B A T 4 yıl
Su 4GB ramli modeli 900-1100 arasi gelsede kapsam direk.
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sercandk 4 yıl
Herkes çok ucuza bekliyor fakat hayal kırıklığına uğrayabiliriz gibi bir düşünce var içimde.
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360p 4 yıl sercandk
1000-1300 arası gelebilir 1000 tlden aşağıya hayal kurmasın kimse.
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