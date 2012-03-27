Zynga, bu kez Xbox Live platformuna yöneldi

Sosyal ağlar ve mobil platformlardaki oyunlarıyla dünyanın sayılı firmalarından birisi haline gelen Zynga, kapsama alanına ev konsollarını da dahil etme konusunda planlar yaptığının işaretlerini verdi.





Zynga tepe yöneticisi Mark Pincus, bir röportajında oyunlardaki kaydedilmiş bilgilerin Xbox da dahil pek çok platform arasında aktarılabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Xbox konsolundan özellikle bahsetmesi Zynga'nın Xbox Live ile muhtemel bir entegrasyon planladığı iddialarının yapılmasına sebep oldu.





Bununla birlikte 30 milyon kullanıcıya ulaşan Xbox Live platformu için geçtiğimiz yıl Zynga geliştiricisi Brian Reynolds, firmasının mobil ve Facebook portföyü ile karşılaştırıldığında çok küçük kaldığı şeklinde bir yorum yapmıştı. Zynga'nın neden bir anda fikir değiştirdiği merak ediliyor.





Ancak Zynga'nın tıkla-ilerle şeklindeki sosyal ağ konseptinin Xbox oyuncularına göre olduğunu söylemek biraz zor. Bu konsept fare-klavye setiyle en iyi şekilde tamamlanıyor. Bu bakımdan konsol üzerinde kontrol problemleri çıkacağını söylemek yanlış olmaz.





Başarılı bir borsa açılımı ve 7 milyar doları geçen marka değeri Zynga'yı yeni yatırımlar yapmaya teşvik ediyor. Xbox için de hardcore oyuncu konseptine uygun altyapı yatırımları yapmak Zynga için zor olmayacaktır.