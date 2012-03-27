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Zynga, bu kez Xbox Live platformuna yöneldi

7 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağlar ve mobil platformlardaki oyunlarıyla dünyanın sayılı firmalarından birisi haline gelen Zynga, kapsama alanına ev konsollarını da dahil etme konusunda planlar yaptığının işaretlerini verdi.

Zynga tepe yöneticisi Mark Pincus, bir röportajında oyunlardaki kaydedilmiş bilgilerin Xbox da dahil pek çok platform arasında aktarılabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Xbox konsolundan özellikle bahsetmesi Zynga'nın Xbox Live ile muhtemel bir entegrasyon planladığı iddialarının yapılmasına sebep oldu.

Bununla birlikte 30 milyon kullanıcıya ulaşan Xbox Live platformu için geçtiğimiz yıl Zynga geliştiricisi Brian Reynolds, firmasının mobil ve Facebook portföyü ile karşılaştırıldığında çok küçük kaldığı şeklinde bir yorum yapmıştı. Zynga'nın neden bir anda fikir değiştirdiği merak ediliyor.

Ancak Zynga'nın tıkla-ilerle şeklindeki sosyal ağ konseptinin Xbox oyuncularına göre olduğunu söylemek biraz zor. Bu konsept fare-klavye setiyle en iyi şekilde tamamlanıyor. Bu bakımdan konsol üzerinde kontrol problemleri çıkacağını söylemek yanlış olmaz. 

Başarılı bir borsa açılımı ve 7 milyar doları geçen marka değeri Zynga'yı yeni yatırımlar yapmaya teşvik ediyor. Xbox için de hardcore oyuncu konseptine uygun altyapı yatırımları yapmak Zynga için zor olmayacaktır.

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CanAkyüz 7 yıl
CityVilleyi xbox'da oynamak güzel olur :)
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DH Misafiri 7 yıl
xbox pointi isteyen arkadaşlar bana ulaşın 50 dolar gibi bi rakama 10.000 point alın ulaşım adresim mail:gorkem_gorkemotuzbes@hotmail.com
1 Yanıt Yanıtla
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byresident8 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

xbox pointi isteyen arkadaşlar bana ulaşın 50 dolar gibi bi rakama 10.000 point alın ulaşım adresim mail:gorkem_gorkemotuzbes@hotmail.com


Bu nasıl olucak ?
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RevivaL 7 yıl
Hiç şaşırmadım. İnsanlar o kadar bağımlı oldu ki; aylardır selam yazmayan kişi bile benden para isteyebiliyor. Yazık
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E_Aydin35 7 yıl
Ee buluşucaksada daha adam akıllı yani daha verimli oyunlar yapsa iyi olur bu iki firma ortaklık yaparlarsa ve iyi çalışmalarla devam ederse iki firmada kazanır..
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Volkanbaba 7 yıl
saçma saçma oyunlar yapmasınlar oyunun heryerinden para istiyorlar
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MustafaNr 7 yıl
Aman Bulaşmasın Aman :D
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Orange Man 7 yıl
Başarılı olabileceğini sanmam onun yeri facebook...
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myresistance 7 yıl
Yandık :) Empires Allies da gelir artık xbox a :D
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Outlaw-E 7 yıl
Sosyal ağlar ve mobil platform ürünlerinin konsollara bulaşmasına ben karşıyım.
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