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Zynga ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Zynga ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlıyor

İnternetin trendi yükselen sanal para birimi Bitcoin, banka veya resmi kuruluşlar tarafında henüz kabul görmese de pek çok platform ödeme seçeneklerine Bitcoin'i eklemiş durumda. Sosyal ve mobil oyun devi Zynga da  bunlar arasında.

Gelen bilgilere göre Zynga ve önde gelen Bitcoin işleme firması BitPay, ödeme seçenekleri arasına Bitcoin'in de eklenmesi için çalışmalar yapıyor. Şu anda da kısmi olarak Bitcoin ile sanal eşya alımlarına izin verilmeye başlandı. İlerleyen dönemlerde tüm oyunlarda Bitcoin ile sanal eşya almak mümkün olacak.

Bu hamle ile Zynga gelirlerini artırmayı hedefliyor. BitPay ise internetin en büyük Bitcoin ödeme merkezi olma amacında. 


http://vr-zone.com/articles/zynga-starts-accepting-bitcoin-payments-buying-game-content/68588.html Yorum Yaz
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fortunasuper 5 yıl
sizsiniz bunu bu kadar şişiren 100.000 dolarlık sanal parayı tırt bi oyun için bozdurulur mu?zenginin bitcoini züğürtün çenesini yoruyor amma boşa yoruyor,adı üstünde sanal,gören,elleyen var mı?
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einhander 5 yıl
bıtcoin soygunculugu aldı basını gıttı halen bıtcoın ıle ugrasıyorlarmı kı
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Bradley Cooper 5 yıl
zynga batıyordu sanki bir ara ne oldu. toparlamış mı?
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memoseler 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper
zynga batıyordu sanki bir ara ne oldu. toparlamış mı?

Neden batıyor? Satışları mı kötü gidiyor? Bakkal mı bu?
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