Zynga ödemelerde Bitcoin kabul etmeye başlıyor





İnternetin trendi yükselen sanal para birimi Bitcoin, banka veya resmi kuruluşlar tarafında henüz kabul görmese de pek çok platform ödeme seçeneklerine Bitcoin'i eklemiş durumda. Sosyal ve mobil oyun devi Zynga da bunlar arasında.





Gelen bilgilere göre Zynga ve önde gelen Bitcoin işleme firması BitPay, ödeme seçenekleri arasına Bitcoin'in de eklenmesi için çalışmalar yapıyor. Şu anda da kısmi olarak Bitcoin ile sanal eşya alımlarına izin verilmeye başlandı. İlerleyen dönemlerde tüm oyunlarda Bitcoin ile sanal eşya almak mümkün olacak.





Bu hamle ile Zynga gelirlerini artırmayı hedefliyor. BitPay ise internetin en büyük Bitcoin ödeme merkezi olma amacında.





http://vr-zone.com/articles/zynga-starts-accepting-bitcoin-payments-buying-game-content/68588.html