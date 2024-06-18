A Quiet Place’in oyunu duyuruldu: PS5, Xbox ve PC için geliyor

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Tam Boyutta Gör 2018 yılında çıkan ve John Krasinski tarafından yönetilen A Quiet Place, kısa sürede korku dünyasının en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Sese duyarlı uzaylıların dünyayı istila etmesini konu alan film, geçtiğimiz yıllarda ikinci yapımına da kavuşmuştu. Serinin başarısından memnun olan yapımcılar, A Quiet Place’i farklı medyalara getirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

A Quiet Place: The Road Ahead duyuruldu

A Quiet Place: The Road Ahead, dikkat çekici bir fragman ile duyuruldu. Yapım, filmlerde olduğu gibi terör, tüyler ürpertici atmosfer ve ilgi çekici insan dramının benzersiz karışımını yakalamayı amaçlıyor. Oyuncular, yalnızca dehşet verici uzaylılardan değil, aynı zamanda aile çatışmalarının acısından ve kendi iç korkularından da kurtulmak zorunda olan genç bir kadının hikayesine tanıklık edecekler. Yapım, John Krasinski tarafından yaratılan A Quiet Place film evreninde geçecek, yani filmlerden tanıdığımız karakterleri görmemiz mümkün.

FPS türünde olacak olan yapım, Remothered ve Batora: Lost Haven yapımları ile bilinen İtalyan stüdyo Stormind Games tarafından geliştiriliyor. Yapımın yayıncılığını ise Saber Interactive yapacak. A Quiet Place: The Road Ahead, 2024 yılının sonlarında Playstation 5, Xbox Series ve PC (Steam) platformlarında yayınlanacak.



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A Quiet Place The Road Ahead tanıtıldı