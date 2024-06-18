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    A Quiet Place’in oyunu duyuruldu: PS5, Xbox ve PC için geliyor

    Son yılların en sevilen korku serilerinden olan A Quiet Place’in oyunu duyuruldu. Saber Interactive tarafından yayınlanacak olan A Quiet Place: The Road Ahead’in ilk fragmanı yayınlandı.
    A Quiet Place: The Road Ahead - Oynanış görüntüsü Tam Boyutta Gör
    2018 yılında çıkan ve John Krasinski tarafından yönetilen A Quiet Place, kısa sürede korku dünyasının en sevilen yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Sese duyarlı uzaylıların dünyayı istila etmesini konu alan film, geçtiğimiz yıllarda ikinci yapımına da kavuşmuştu. Serinin başarısından memnun olan yapımcılar, A Quiet Place’i farklı medyalara getirmeye karar vermiş gibi görünüyor.

    A Quiet Place: The Road Ahead duyuruldu

    A Quiet Place: The Road Ahead, dikkat çekici bir fragman ile duyuruldu. Yapım, filmlerde olduğu gibi terör, tüyler ürpertici atmosfer ve ilgi çekici insan dramının benzersiz karışımını yakalamayı amaçlıyor. Oyuncular, yalnızca dehşet verici uzaylılardan değil, aynı zamanda aile çatışmalarının acısından ve kendi iç korkularından da kurtulmak zorunda olan genç bir kadının hikayesine tanıklık edecekler. Yapım, John Krasinski tarafından yaratılan A Quiet Place film evreninde geçecek, yani filmlerden tanıdığımız karakterleri görmemiz mümkün.

    FPS türünde olacak olan yapım, Remothered ve Batora: Lost Haven yapımları ile bilinen İtalyan stüdyo Stormind Games tarafından geliştiriliyor. Yapımın yayıncılığını ise Saber Interactive yapacak. A Quiet Place: The Road Ahead, 2024 yılının sonlarında Playstation 5, Xbox Series ve PC (Steam) platformlarında yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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