Haftaya A101 marketlerde akıllı televizyonlar, BİM marketlerde yazıcılar var

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Önümüzdeki hafta perakende gıda marketlerinde farklı ihtiyaçlara hitap eden akıllı televizyonlar ve çok fonksiyonlu yazıcılar yer alıyor. A101 ve BİM marketlerin aktüel teknoloji ürünlerini bir araya getirdik.

29 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri

29 Eylül A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba markasına ait 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. Android TV işletim sistemi olan üründe 2 adet USB ve 4 adet HDMI girişi yer alıyor. Fiyatı ise 10499TL.

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Biraz daha uygun fiyat arayanlar için yine Toshiba markasının 43 inçlik akıllı televizyonu mevcut. Firmanın kendi işletim sistemi olan televizyonda 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişi yer alıyor. Fiyatı 5099TL.

Son olarak 6.53 inçlik ekran, 2GB RAM, 32GB hafıza, 5000mAh batarya, 13MP üçlü kamera, Helio G35 yonga seti gibi özellikleri olan Xiaomi Redmi 9C akıllı telefon modeli de 2999TL olarak satılıyor. Ayrıca Casio markasının çekiç hissiyatlı dijital piyanosu da 8499TL seviyesinde.

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30 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

30 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait WiFi destekli ve çok fonksiyonlu yazıcı 799TL olarak satılırken 8000 renkli ve 18000 siyah baskı alabilen HP Smart Tank 516 hepsi bir arada yazıcı modeli de 3799TL fiyat etiketine sahip. Son olarak Samsung akıllı takip cihazı da 229TL olarak satılacak.

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